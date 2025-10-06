Матвиенко предложила обязать безработных россиян платить по 45 тысяч рублей в фонд ОМС

Политик уверена, что ее предложение не противоречит Конституции

06 октября 2025, 20:00, ИА Амител

Пенсионные выплаты / Фото: amic.ru

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила обязать безработных россиян платить взносы в систему обязательного медицинского страхования – в среднем 45 тысяч рублей в год. Об этом пишет РБК.

По ее словам, именно столько за каждого сотрудника перечисляют работодатели, а вот неработающие граждане таких платежей не делают, хотя медицинские услуги получают наравне со всеми.

Матвиенко подчеркнула, что речь не идет о пенсионерах, детях, инвалидах и людях с тяжелыми заболеваниями – здесь претензий нет. Но, по ее словам, "молодые и здоровые" граждане, которые нигде не работают, фактически либо заняты в "тени", либо живут за чужой счет.

«700 тысяч неработающих в Москве – неужели они не могут два месяца поработать и заплатить за себя 45 тысяч?» – отметила она.

При этом она назвала 45 тысяч рублей "небольшой суммой", которую, как считает, может заплатить любой трудоспособный человек.