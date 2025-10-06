НОВОСТИЭкономика

Матвиенко предложила обязать безработных россиян платить по 45 тысяч рублей в фонд ОМС

Политик уверена, что ее предложение не противоречит Конституции

06 октября 2025, 20:00, ИА Амител

Пенсионные выплаты / Фото: amic.ru

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила обязать безработных россиян платить взносы в систему обязательного медицинского страхования – в среднем 45 тысяч рублей в год. Об этом пишет РБК.

По ее словам, именно столько за каждого сотрудника перечисляют работодатели, а вот неработающие граждане таких платежей не делают, хотя медицинские услуги получают наравне со всеми.

Матвиенко подчеркнула, что речь не идет о пенсионерах, детях, инвалидах и людях с тяжелыми заболеваниями – здесь претензий нет. Но, по ее словам, "молодые и здоровые" граждане, которые нигде не работают, фактически либо заняты в "тени", либо живут за чужой счет.

«700 тысяч неработающих в Москве – неужели они не могут два месяца поработать и заплатить за себя 45 тысяч?» – отметила она.

При этом она назвала 45 тысяч рублей "небольшой суммой", которую, как считает, может заплатить любой трудоспособный человек.

Комментарии 21

Avatar Picture
Шинник

20:07:04 06-10-2025

совсем плохая стала...

А давайте проверим её на проф.пригодность, её псих.состояние..., адекватность...

  44 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:31:17 06-10-2025

Шинник (20:07:04 06-10-2025) совсем плохая стала...А давайте проверим её на проф....
Она с сотоварищами уже столько раз не противоречила конституции, что одним разом больше, одним меньше...

  33 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:29:55 07-10-2025

Шинник (20:07:04 06-10-2025) совсем плохая стала...А давайте проверим её на проф.... Возраст у тети ,ешо будет хуже ,заговариваться начнет ,запинаться ….

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:15:30 06-10-2025

тогда если человек не обращался в поликлинику, то ему пусть выплачивают по 45 тыс руб

  72 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:09:33 07-10-2025

Гость (20:15:30 06-10-2025) тогда если человек не обращался в поликлинику, то ему пусть ... Так то да, в год на платных врачей столько не потратит среднестатистический гражданин. В том году я ни куда не ходил. В этом году зуб со штифтом отклеился, приклеили за 2 000. Ну и кариес полечу за 4 000 - 5000. Флюорографию да, сделал бесплатно. Сколько сэкономил? 1 000 - 1 500

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:19:41 06-10-2025

Барыню опосля стакана начало пучить законопроектами...

  37 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:20:15 06-10-2025

Предлагаю обязать Матвиенку и компанию взять на содержание по паре десятков безработных и ежемесячно каждому оплачивать по 45 т.рублей. Ну и в медстрах тоже пусть отчисляют.

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

20:30:18 06-10-2025

Да сразу всем с рождения вменять "государственный долг" в 100500 миллиардов, чтобы успел до конца жизни отработать. Не отработал - дети, и внуки, и правнуки будут дорабатывать за себя и за своих предков.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:33:43 06-10-2025

Пускай прекратят мигрантам оплачивать роды давать гражданство назначать пенсии и глядишь и не надо будет по 45000 собирать

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:57:04 06-10-2025

Откуда родом бабушка?

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:41:55 06-10-2025

Гость (21:57:04 06-10-2025) Откуда родом бабушка?... Рождение 7 апреля 1949 (76 лет) Шепетовка, Каменец-Подольская область, Украинская ССР, СССР
Имя при рождении Валентина Ивановна Тютина
Отец Иван Тютин
Мать Ирина Тютина
76 лет, время чудить на старости лет.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

22:58:43 06-10-2025

Гость (21:57:04 06-10-2025) Откуда родом бабушка?... Похоже, прямиком из дома скорби...

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Леонид

22:08:44 06-10-2025

Сначала пенсию верните в 60 лет. Пенсию отняли, людей после 60 по миру пустили, а ещё чего-то собираетесь вымогать!

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

22:26:21 06-10-2025

Откуда у безработных 45 тыс. вы что там совсем кукухой поехали.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:44:44 07-10-2025

гость (22:26:21 06-10-2025) Откуда у безработных 45 тыс. вы что там совсем кукухой поеха... как раз и нет. Нет денег оформят лесоповал. Зарабатывать себе пайку и зарплату которая будет этот долг гасить

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:46:05 06-10-2025

Совсем бабушка поехала

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:52:34 06-10-2025

А как же с теми деньгами которые люди платят, а поликлинику не обращаются, может тогда их возвращать людям.

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:33:25 07-10-2025

Так давайте посчитает, пособие по безработице в МСК составляет 25000 рублей в месяц, коммуналка за самую маленьку квартиру выйдет 10000, покушать и на проезд ещё 10000 так так, и с чего же это людям платить по 45000 в год на ОМС.

Или другой пример, страховка полная в СБЕР с кучей плюшек и врачей с анализами и КТ с МРТ стоит 30000-50000 в год в зависимости от региона и условий страхования. За взнос в 45000 рублей в ОМС, вы терапевта ждёте месяц, анализов половины нет и не будет, за талончиками нужно вставать в 4 утра что бы в 6 уже быть в очереди у поликлиники, узких специалистов либо нет, либо к ним очередь на 4-5 месяцев, и да всякие необходимы массажи и прочее не входит. Так.... Что же выгоднее, платная страховка или ОМС....
Да кто то может сказать в ДМС не входит операции, рода и т.п
Скажите мне пожалуйста сограждане, вы каждый по операции в год делаете, хотя бы по одной и каждая женщина в год рожает? и так вся страна?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Холмс

16:33:09 07-10-2025

статью тунеядство вернуть надо. Больше месяца не работаешь - год лесоповала
Я читал уголовное дело Вологодского архива 1935 года. Там в деревню Пупково наведался проверяющий по делам и проходя мимо свинарника увидел рабочего который вышел покурить. Он остановился и засек время которое тот стоял курил. Вышло 8 минут. Это больше 5 минут положенных на перекур. Рабочего арестовали и суд вынес ему приговор за нарушение трудового регламента - 5 лет беломорканала.
Вот какие порядки были. А что сегодня - куча людей не работает и работать вообще не желает

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:48:02 07-10-2025

45 тыщ умножить на скоко у нас граждан примерно 20 миллионов. Это ж в год сумма **** получается
я даже вычислить не в состоянии

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:40:50 07-10-2025

Гость (16:48:02 07-10-2025) 45 тыщ умножить на скоко у нас граждан примерно 20 миллионов... Гость, в школе надо было хорошо арифметику учить. Если бы у нас так называемая элита, а вернее чертополох, руководила, как в Китае, где внутреннее потребление цемента шестьдесят процентов от мирового производства цемента и так во всем, вот почему Китай обеспечивает весь мир трусами, крестиками и высокотехнологической продукцией.

  0 Нравится
Ответить
