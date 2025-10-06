Матвиенко предложила обязать безработных россиян платить по 45 тысяч рублей в фонд ОМС
Политик уверена, что ее предложение не противоречит Конституции
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила обязать безработных россиян платить взносы в систему обязательного медицинского страхования – в среднем 45 тысяч рублей в год. Об этом пишет РБК.
По ее словам, именно столько за каждого сотрудника перечисляют работодатели, а вот неработающие граждане таких платежей не делают, хотя медицинские услуги получают наравне со всеми.
Матвиенко подчеркнула, что речь не идет о пенсионерах, детях, инвалидах и людях с тяжелыми заболеваниями – здесь претензий нет. Но, по ее словам, "молодые и здоровые" граждане, которые нигде не работают, фактически либо заняты в "тени", либо живут за чужой счет.
«700 тысяч неработающих в Москве – неужели они не могут два месяца поработать и заплатить за себя 45 тысяч?» – отметила она.
При этом она назвала 45 тысяч рублей "небольшой суммой", которую, как считает, может заплатить любой трудоспособный человек.
совсем плохая стала...
А давайте проверим её на проф.пригодность, её псих.состояние..., адекватность...
20:31:17 06-10-2025
Она с сотоварищами уже столько раз не противоречила конституции, что одним разом больше, одним меньше...
Она с сотоварищами уже столько раз не противоречила конституции, что одним разом больше, одним меньше...
11:29:55 07-10-2025
Возраст у тети ,ешо будет хуже ,заговариваться начнет ,запинаться ….
20:15:30 06-10-2025
тогда если человек не обращался в поликлинику, то ему пусть выплачивают по 45 тыс руб
01:09:33 07-10-2025
Так то да, в год на платных врачей столько не потратит среднестатистический гражданин. В том году я ни куда не ходил. В этом году зуб со штифтом отклеился, приклеили за 2 000. Ну и кариес полечу за 4 000 - 5000. Флюорографию да, сделал бесплатно. Сколько сэкономил? 1 000 - 1 500
20:19:41 06-10-2025
Барыню опосля стакана начало пучить законопроектами...
20:20:15 06-10-2025
Предлагаю обязать Матвиенку и компанию взять на содержание по паре десятков безработных и ежемесячно каждому оплачивать по 45 т.рублей. Ну и в медстрах тоже пусть отчисляют.
20:30:18 06-10-2025
Да сразу всем с рождения вменять "государственный долг" в 100500 миллиардов, чтобы успел до конца жизни отработать. Не отработал - дети, и внуки, и правнуки будут дорабатывать за себя и за своих предков.
21:33:43 06-10-2025
Пускай прекратят мигрантам оплачивать роды давать гражданство назначать пенсии и глядишь и не надо будет по 45000 собирать
21:57:04 06-10-2025
Откуда родом бабушка?
22:41:55 06-10-2025
Рождение 7 апреля 1949 (76 лет) Шепетовка, Каменец-Подольская область, Украинская ССР, СССР
Имя при рождении Валентина Ивановна Тютина
Отец Иван Тютин
Мать Ирина Тютина
76 лет, время чудить на старости лет.
Имя при рождении Валентина Ивановна Тютина
Отец Иван Тютин
Мать Ирина Тютина
76 лет, время чудить на старости лет.
22:58:43 06-10-2025
Гость (21:57:04 06-10-2025) Откуда родом бабушка?... Похоже, прямиком из дома скорби...
22:08:44 06-10-2025
Сначала пенсию верните в 60 лет. Пенсию отняли, людей после 60 по миру пустили, а ещё чего-то собираетесь вымогать!
22:26:21 06-10-2025
Откуда у безработных 45 тыс. вы что там совсем кукухой поехали.
16:44:44 07-10-2025
гость (22:26:21 06-10-2025) Откуда у безработных 45 тыс. вы что там совсем кукухой поеха... как раз и нет. Нет денег оформят лесоповал. Зарабатывать себе пайку и зарплату которая будет этот долг гасить
22:46:05 06-10-2025
Совсем бабушка поехала
22:52:34 06-10-2025
А как же с теми деньгами которые люди платят, а поликлинику не обращаются, может тогда их возвращать людям.
10:33:25 07-10-2025
Так давайте посчитает, пособие по безработице в МСК составляет 25000 рублей в месяц, коммуналка за самую маленьку квартиру выйдет 10000, покушать и на проезд ещё 10000 так так, и с чего же это людям платить по 45000 в год на ОМС.
Или другой пример, страховка полная в СБЕР с кучей плюшек и врачей с анализами и КТ с МРТ стоит 30000-50000 в год в зависимости от региона и условий страхования. За взнос в 45000 рублей в ОМС, вы терапевта ждёте месяц, анализов половины нет и не будет, за талончиками нужно вставать в 4 утра что бы в 6 уже быть в очереди у поликлиники, узких специалистов либо нет, либо к ним очередь на 4-5 месяцев, и да всякие необходимы массажи и прочее не входит. Так.... Что же выгоднее, платная страховка или ОМС....
Да кто то может сказать в ДМС не входит операции, рода и т.п
Скажите мне пожалуйста сограждане, вы каждый по операции в год делаете, хотя бы по одной и каждая женщина в год рожает? и так вся страна?
16:33:09 07-10-2025
статью тунеядство вернуть надо. Больше месяца не работаешь - год лесоповала
Я читал уголовное дело Вологодского архива 1935 года. Там в деревню Пупково наведался проверяющий по делам и проходя мимо свинарника увидел рабочего который вышел покурить. Он остановился и засек время которое тот стоял курил. Вышло 8 минут. Это больше 5 минут положенных на перекур. Рабочего арестовали и суд вынес ему приговор за нарушение трудового регламента - 5 лет беломорканала.
Вот какие порядки были. А что сегодня - куча людей не работает и работать вообще не желает
16:48:02 07-10-2025
45 тыщ умножить на скоко у нас граждан примерно 20 миллионов. Это ж в год сумма **** получается
я даже вычислить не в состоянии
19:40:50 07-10-2025
Гость (16:48:02 07-10-2025) 45 тыщ умножить на скоко у нас граждан примерно 20 миллионов... Гость, в школе надо было хорошо арифметику учить. Если бы у нас так называемая элита, а вернее чертополох, руководила, как в Китае, где внутреннее потребление цемента шестьдесят процентов от мирового производства цемента и так во всем, вот почему Китай обеспечивает весь мир трусами, крестиками и высокотехнологической продукцией.