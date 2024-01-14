НОВОСТИПроисшествия

Бывший мэр Владивостока, осужденный за взятки, отправился на СВО

Адвокат заявил, что контракт экс-чиновник подписал в прошлом году

14 января 2024, 14:25, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк, которого приговорили к 12 годам колонии за взятки, отправился на СВО. Об этом сообщает ТАСС.

По словам адвоката, Гуменюк подписал контракт с Министерством обороны в прошлом году и сейчас готовится к отправке.

"Предписание прибыть на воинский сбор ему было на 22 декабря", – сказал адвокат.

Уточнить, где именно Гуменюк проходит подготовку, адвокат не смог.

Напомним, что Олега Гуменюка приговорили к 16,5 года лишения свободы в колонии строгого режима по делу о взятках на общую сумму более 38 млн рублей. После рассмотрения апелляционной жалобы срок для бывшего чиновника снизили до 12 лет.

СВО Происшествия

Комментарии 8

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Гость

15:08:04 14-01-2024

Нормально!!!

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Гость

22:47:24 14-01-2024

Гость (15:08:04 14-01-2024) Нормально!!!... Думаете, он реально доедет до фронта?

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Гость

12:52:23 15-01-2024

Гость (22:47:24 14-01-2024) Думаете, он реально доедет до фронта?... нет, конечно

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Гость

15:20:44 14-01-2024

Боевые патроны на фото, делают дырки в теле.

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Гена

15:43:13 14-01-2024

Пушкарев ихний где? Тож пройдоха...

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Гость

16:26:22 14-01-2024

Хороший прецедент

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Гость

19:16:57 14-01-2024

А наш мелиоратор не желает на СВО?

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горожанка

21:10:16 14-01-2024

Молодец. Смело.

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