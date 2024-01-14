Бывший мэр Владивостока, осужденный за взятки, отправился на СВО
Адвокат заявил, что контракт экс-чиновник подписал в прошлом году
14 января 2024, 14:25, ИА Амител
Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк, которого приговорили к 12 годам колонии за взятки, отправился на СВО. Об этом сообщает ТАСС.
По словам адвоката, Гуменюк подписал контракт с Министерством обороны в прошлом году и сейчас готовится к отправке.
"Предписание прибыть на воинский сбор ему было на 22 декабря", – сказал адвокат.
Уточнить, где именно Гуменюк проходит подготовку, адвокат не смог.
Напомним, что Олега Гуменюка приговорили к 16,5 года лишения свободы в колонии строгого режима по делу о взятках на общую сумму более 38 млн рублей. После рассмотрения апелляционной жалобы срок для бывшего чиновника снизили до 12 лет.
15:08:04 14-01-2024
Нормально!!!
22:47:24 14-01-2024
Гость (15:08:04 14-01-2024) Нормально!!!... Думаете, он реально доедет до фронта?
12:52:23 15-01-2024
Гость (22:47:24 14-01-2024) Думаете, он реально доедет до фронта?... нет, конечно
15:20:44 14-01-2024
Боевые патроны на фото, делают дырки в теле.
15:43:13 14-01-2024
Пушкарев ихний где? Тож пройдоха...
16:26:22 14-01-2024
Хороший прецедент
19:16:57 14-01-2024
А наш мелиоратор не желает на СВО?
21:10:16 14-01-2024
Молодец. Смело.