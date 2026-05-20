Если брать продукты на рынке или ловить акции в магазине, можно сэкономить еще больше

20 мая 2026, 15:02, ИА Амител

Окрошка / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В 2026 году самая доступная окрошка обходится в среднем в 87 рублей. Речь идет о классическом рецепте с добавлением свежих огурцов, вареной колбасы, кваса и заправки — сметаны, майонеза или горчицы, сообщили "Газете.ru" аналитики программы лояльности "X5 Клуб".

Для расчета стоимости аналитики использовали стандартный рецепт окрошки, включающий вареный картофель, редис, зеленый лук и яйца. Затем они определили цены на ингредиенты в соответствии с популярными вариантами летнего супа.

«В среднем квас для одной порции окрошки стоит 34 рубля, кефир — 38 рублей, свежие огурцы — 4 рубля, соленые огурцы — 15 рублей, вареная колбаса — 17 рублей, говядина — 24 рубля, говяжий язык — 52 рубля, сметана — 4 рубля, майонез — 4 рубля и горчица — 4 рубля. В итоге получается 87 рублей», — рассказали эксперты.

Врач-гастроэнтеролог "СМ-Клиники" Анастасия Гостроус отмечает, что окрошка полезна для кишечника. Она пояснила, что для людей с "ленивым" кишечником иногда полезны прохладные блюда, такие как свекольник или окрошка, так как холод может улучшить моторику кишечника.

Ранее врач оценил идею заправлять колой окрошку.