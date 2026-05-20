Цена самой дешевой порции окрошки в России составила 87 рублей
Если брать продукты на рынке или ловить акции в магазине, можно сэкономить еще больше
20 мая 2026, 15:02, ИА Амител
В 2026 году самая доступная окрошка обходится в среднем в 87 рублей. Речь идет о классическом рецепте с добавлением свежих огурцов, вареной колбасы, кваса и заправки — сметаны, майонеза или горчицы, сообщили "Газете.ru" аналитики программы лояльности "X5 Клуб".
Для расчета стоимости аналитики использовали стандартный рецепт окрошки, включающий вареный картофель, редис, зеленый лук и яйца. Затем они определили цены на ингредиенты в соответствии с популярными вариантами летнего супа.
«В среднем квас для одной порции окрошки стоит 34 рубля, кефир — 38 рублей, свежие огурцы — 4 рубля, соленые огурцы — 15 рублей, вареная колбаса — 17 рублей, говядина — 24 рубля, говяжий язык — 52 рубля, сметана — 4 рубля, майонез — 4 рубля и горчица — 4 рубля. В итоге получается 87 рублей», — рассказали эксперты.
Врач-гастроэнтеролог "СМ-Клиники" Анастасия Гостроус отмечает, что окрошка полезна для кишечника. Она пояснила, что для людей с "ленивым" кишечником иногда полезны прохладные блюда, такие как свекольник или окрошка, так как холод может улучшить моторику кишечника.
Ранее врач оценил идею заправлять колой окрошку.
15:09:49 20-05-2026
В Быстрономе "сухая" окрошка ~ 64 р. за 100 грамм
15:12:06 20-05-2026
Сегодня посмотрел в марийки- комплект лука и петрушки 85 рубл.- осталное что-ли вода? эксперт- ты где живешь- спросил бы в кремле- но нет- даже там наверное столько не стоит- на Марсе? Во отдайте мне Нобелевскую премию- Я открыл жизнь за пределами Земли.
16:51:53 20-05-2026
Гость (15:12:06 20-05-2026) Сегодня посмотрел в марийки- комплект лука и петрушки 85 руб... Это цена одной порции окрошки. Вы 300 г зелени одну порцию планировали положить?
16:52:02 20-05-2026
Гость (15:12:06 20-05-2026) Сегодня посмотрел в марийки- комплект лука и петрушки 85 руб... Это цена одной порции окрошки. Вы 300 г зелени одну порцию планировали положить?
16:26:12 20-05-2026
я единственный кто сплюсовал названные цифры и получил 196р ? Что более реально чем сказки экспертов
16:34:12 20-05-2026
Гость (16:26:12 20-05-2026) я единственный кто сплюсовал названные цифры и получил 196р ... Ты всё то не складывай, а то проблемы с желудком будут))))
18:33:16 20-05-2026
Соленые огурцы?)))