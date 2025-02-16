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Частичные затруднения. Сбер прокомментировал сбой в работе приложения банка

Сбой связан с техническими работами, объяснили представители

16 февраля 2025, 12:37, ИА Амител

Логотип Сбера / Фото: приложение банка
Логотип Сбера / Фото: приложение банка

Сбер прокомментировал сбой в работе приложения банка, который утром 16 февраля заметили многие пользователи.

"Могли наблюдаться частичные затруднения с проведением некоторых операций Сбербанка в связи с плановым проведением технических работ в ночное время. В настоящее время все системы банка работают штатно. Мы приносим извинения нашим клиентам за временные сложности", – сказано в сообщении Сбера.

Ранее многие пользователи Сбера пожаловались, что не могут совершать переводы и расплачиваться картами.

При попытке перевода средств в приложении высвечивалась ошибка, якобы у пользователя нет ни одного счета, предлагалось войти по номеру карты или подключить СМС-банк. Клиенты также жаловались, что во многих магазинах и аптеках оплата не проходит ни через приложения, ни по карте Сбера.

Происшествия деньги интернет

Комментарии 17

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Коль

12:52:45 16-02-2025

Зачем такой банк

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Гость

13:55:31 16-02-2025

Коль (12:52:45 16-02-2025) Зачем такой банк... Не пользуйся. Плати везде наличными. Твое право.

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Пузырек

20:36:53 16-02-2025

Гость (13:55:31 16-02-2025) Не пользуйся. Плати везде наличными. Твое право.... А Вы знаете,что есть организации, где платят только на карту з/п? И карта чаще всего сбербанк?

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Элен без ребят

23:04:54 16-02-2025

Пузырек (20:36:53 16-02-2025) А Вы знаете,что есть организации, где платят только на карт... а вы знаете о своем праве написать заявление в бухгалтерию и указать реквизиты любого банка на ваш выбор и получать ЗП где вам удобно?

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Гость

07:22:39 17-02-2025

Пузырек (20:36:53 16-02-2025) А Вы знаете,что есть организации, где платят только на карт... А вы знаете, что в праве получать наличные через кассу предприятия? нет? ну это уже сугубо ваши проьлемы;-)

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Чучмек

17:18:47 16-02-2025

Коль (12:52:45 16-02-2025) Зачем такой банк... Под страхом смерти заставляют пользоваться?

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Гость

13:03:46 16-02-2025

С утра разнервировали всех, пусть компенсируют ущерб этот сбер нам!

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Гость

15:09:39 16-02-2025

Гость (13:03:46 16-02-2025) С утра разнервировали всех, пусть компенсируют ущерб этот сб...
Ты так за свои три с половиной тысячи распереживался?

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Гость

13:43:54 16-02-2025

Ничего себе заметили сбой. На кассе ни одна из трёх карт не сработала, нет средств, даже кредитка. В приложение не пускает, введите пароль, обратитесь в офис, в воскресенье утром). Что-то перестал нравиться сбер, с ВТБ будем дружить.

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Элен без ребят

23:06:51 16-02-2025

Гость (13:43:54 16-02-2025) Ничего себе заметили сбой. На кассе ни одна из трёх карт не ... О_о а зачем вам целых три карты сб?

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Гость

14:15:59 16-02-2025

А что такие злые-то?

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Гость

14:57:10 16-02-2025

Если триллион умножить на ноль. Сколько будет?

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Ольга

14:59:16 16-02-2025

не работает, так и не могу войти

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Гость

15:47:08 16-02-2025

Хорошо, что на другой карте сегодня деньги были.

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Житель

18:25:02 16-02-2025

Гость (15:47:08 16-02-2025) Хорошо, что на другой карте сегодня деньги были.... Если сбой в работе Интернет будет, то ни одна карта не сработает. Наличка рулит.

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Гость

22:30:12 16-02-2025

Вот поэтому у меня всегда есть наличие, то банкоматы не работают, то сбой.

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Евгения

10:23:00 17-02-2025

не знаю какой там сбой был. но у меня на глазах сумма 41321 превратилась в 1321. сказать что я была в шоке это ничего не сказать. позвонив на 900 и на номер, указанный на сберкарте, выяснилось. что мне запрещено им делать звонки!!!!!! пока ехала в отделение сумма стала прежней. ВОТ СМОЖЕТ КТО-ТО объяснить мне что это было? и это явно не мошенники со стороны. этот мошенник сам СБЕРБАНК!!!!! теперь то уж точно знаю

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