Частичные затруднения. Сбер прокомментировал сбой в работе приложения банка
Сбой связан с техническими работами, объяснили представители
16 февраля 2025, 12:37, ИА Амител
Сбер прокомментировал сбой в работе приложения банка, который утром 16 февраля заметили многие пользователи.
"Могли наблюдаться частичные затруднения с проведением некоторых операций Сбербанка в связи с плановым проведением технических работ в ночное время. В настоящее время все системы банка работают штатно. Мы приносим извинения нашим клиентам за временные сложности", – сказано в сообщении Сбера.
Ранее многие пользователи Сбера пожаловались, что не могут совершать переводы и расплачиваться картами.
При попытке перевода средств в приложении высвечивалась ошибка, якобы у пользователя нет ни одного счета, предлагалось войти по номеру карты или подключить СМС-банк. Клиенты также жаловались, что во многих магазинах и аптеках оплата не проходит ни через приложения, ни по карте Сбера.
12:52:45 16-02-2025
Зачем такой банк
13:55:31 16-02-2025
Коль (12:52:45 16-02-2025) Зачем такой банк... Не пользуйся. Плати везде наличными. Твое право.
20:36:53 16-02-2025
Гость (13:55:31 16-02-2025) Не пользуйся. Плати везде наличными. Твое право.... А Вы знаете,что есть организации, где платят только на карту з/п? И карта чаще всего сбербанк?
23:04:54 16-02-2025
Пузырек (20:36:53 16-02-2025) А Вы знаете,что есть организации, где платят только на карт... а вы знаете о своем праве написать заявление в бухгалтерию и указать реквизиты любого банка на ваш выбор и получать ЗП где вам удобно?
07:22:39 17-02-2025
Пузырек (20:36:53 16-02-2025) А Вы знаете,что есть организации, где платят только на карт... А вы знаете, что в праве получать наличные через кассу предприятия? нет? ну это уже сугубо ваши проьлемы;-)
17:18:47 16-02-2025
Коль (12:52:45 16-02-2025) Зачем такой банк... Под страхом смерти заставляют пользоваться?
13:03:46 16-02-2025
С утра разнервировали всех, пусть компенсируют ущерб этот сбер нам!
15:09:39 16-02-2025
Гость (13:03:46 16-02-2025) С утра разнервировали всех, пусть компенсируют ущерб этот сб...
Ты так за свои три с половиной тысячи распереживался?
13:43:54 16-02-2025
Ничего себе заметили сбой. На кассе ни одна из трёх карт не сработала, нет средств, даже кредитка. В приложение не пускает, введите пароль, обратитесь в офис, в воскресенье утром). Что-то перестал нравиться сбер, с ВТБ будем дружить.
23:06:51 16-02-2025
Гость (13:43:54 16-02-2025) Ничего себе заметили сбой. На кассе ни одна из трёх карт не ... О_о а зачем вам целых три карты сб?
14:15:59 16-02-2025
А что такие злые-то?
14:57:10 16-02-2025
Если триллион умножить на ноль. Сколько будет?
14:59:16 16-02-2025
не работает, так и не могу войти
15:47:08 16-02-2025
Хорошо, что на другой карте сегодня деньги были.
18:25:02 16-02-2025
Гость (15:47:08 16-02-2025) Хорошо, что на другой карте сегодня деньги были.... Если сбой в работе Интернет будет, то ни одна карта не сработает. Наличка рулит.
22:30:12 16-02-2025
Вот поэтому у меня всегда есть наличие, то банкоматы не работают, то сбой.
10:23:00 17-02-2025
не знаю какой там сбой был. но у меня на глазах сумма 41321 превратилась в 1321. сказать что я была в шоке это ничего не сказать. позвонив на 900 и на номер, указанный на сберкарте, выяснилось. что мне запрещено им делать звонки!!!!!! пока ехала в отделение сумма стала прежней. ВОТ СМОЖЕТ КТО-ТО объяснить мне что это было? и это явно не мошенники со стороны. этот мошенник сам СБЕРБАНК!!!!! теперь то уж точно знаю