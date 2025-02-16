Сбой связан с техническими работами, объяснили представители

16 февраля 2025, 12:37, ИА Амител

Логотип Сбера / Фото: приложение банка

Сбер прокомментировал сбой в работе приложения банка, который утром 16 февраля заметили многие пользователи.

"Могли наблюдаться частичные затруднения с проведением некоторых операций Сбербанка в связи с плановым проведением технических работ в ночное время. В настоящее время все системы банка работают штатно. Мы приносим извинения нашим клиентам за временные сложности", – сказано в сообщении Сбера.

Ранее многие пользователи Сбера пожаловались, что не могут совершать переводы и расплачиваться картами.

При попытке перевода средств в приложении высвечивалась ошибка, якобы у пользователя нет ни одного счета, предлагалось войти по номеру карты или подключить СМС-банк. Клиенты также жаловались, что во многих магазинах и аптеках оплата не проходит ни через приложения, ни по карте Сбера.