Чебесков: страны БРИКС пилотируют новые платежные механизмы

В перспективе может появиться многосторонняя цифровая платформа

09 июня 2026, 07:44, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Заместитель министра финансов России Иван Чебесков сообщил, что страны БРИКС уже тестируют на двусторонней основе новые платежные механизмы. В беседе с "Известиями" он пояснил:

«Дискуссия продолжается по всем нашим инициативам, которые мы выдвигали в 2024 году. Несмотря на то, что конкретных платформ еще не было создано, есть первые результаты — это определенное пилотирование на двусторонней основе некоторых из этих инициатив. А второе — более активное обсуждение в целом необходимости создания альтернативной инфраструктуры».

Чебесков также подчеркнул, что новые платежные механизмы взяты за основу большинством стран БРИКС — в этом есть объективная необходимость, а в перспективе такие системы должны быть полноценно внедрены.

В середине 2024 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на парламентском форуме БРИКС заявляла о возможности создания в рамках организации многосторонней цифровой расчетно‑платежной платформы.