Санкции, рост зарплат и технологии будущего. Главные заявления Путина на ПМЭФ

Президент выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

05 июня 2026, 22:00, ИА Амител

Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ / Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Как отмечает "Коммерсант", глава государства заявил о влиянии санкций на позиции доллара и евро, стремлении России к лидерству в сфере ИИ и хаосе европейских элит. Главные заявления Путина — в материале amic.ru.

Трансформация мира

Мир сейчас проживает крупнейшую структурную трансформацию.

Европейские элиты провоцируют хаос, в который пытаются втянуть все новые и новые страны.

Россия открыта для тех, кто заинтересован в работе с ней. Гармоничный путь развития — способность стран слышать друг друга.

Мир становится более справедливым, когда экономический рост охватывает все больше стран.

БРИКС

Почти 50% роста глобального ВВП в последние пять лет обеспечивали страны БРИКС, у G7 — 18%.

На страны БРИКС пришлась почти четверть мирового товарооборота.

Лидерство БРИКС в глобальной экономике выросло и будет дальше нарастать.

Внутренний товарооборот БРИКС уже превышает 1 трлн долларов в год.

Санкции, резервы и госдолг

Глобальная торговая система перестает быть западноцентричной. Западу стали неинтересны общие правила торговли, когда он начал проигрывать в ней — в дело пошли санкции.

Санкции и блокировка, а точнее воровство российских резервов, необратимо повлияли на позиции доллара и евро.

Госдолг еврозоны достиг почти 90% от ВВП. У России он всего 16%. Худшие показатели у Греции, Италии и Франции.

Доля рубля в экспортных операциях РФ составляет 65%.

Технологии будущего

Искусственный интеллект, автономные системы и платформенные решения — три главные технологии будущего.

Россия стремится к мировому лидерству в сфере ИИ, для этого есть все необходимое.

Чужие цифровые сервисы могут быть удобными, но затем приведут к зависимости страны.

Россия будет развивать свои решения, укреплять IT-инфраструктуру и сотрудничать только с теми странами, которые уважают взаимные обязательства.

Поручил правительству подготовить национальные стратегии развития автономных систем и цифровых платформ.

Экономика

Миру нужна современная, гибкая и ответственная финансовая архитектура без рисков запретов и преград.

Промышленное производство России выросло до 1,9%.

Экономический рост в России должен сочетаться со снижением инфляции. Она уже замедляется и к концу года приблизится к 5,2%.

Россия сохранила основы макроэкономической политики, "движение вперед и вверх" будет обеспечено.

ВВП России в апреле вырос на 1,3%. Промышленное производство — на 1,9%.

Электронная коммерция растет на 30% в год. Россия входит по этому показателю в число мировых лидеров.

Вернуться к устойчивым темпам роста экономики России с 2027 года можно, только запустив новый инвестиционный цикл.

Малый бизнес

Необходимо обеспечить бесшовный переход бизнеса от малого к более крупному, подготовить соответствующую концепцию.

Дальнейшее снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС можно отложить и зафиксировать его на текущем уровне.

Сейчас этот порог составляет 20 млн руб.

Безработица и рост зарплат

В РФ один из самых низких уровней безработицы — примерно 2,2%.

Зарплаты в России в реальном выражении выросли более чем на 30% за пять лет.

Только в случае высокого качества жизни и высоких зарплат Россия будет успешна демографически.

Дальнейший рост зарплат должен быть связан с повышением производительности труда и эффективности производства.

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