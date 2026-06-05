НОВОСТИЭкономика

Санкции, рост зарплат и технологии будущего. Главные заявления Путина на ПМЭФ

Президент выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

05 июня 2026, 22:00, ИА Амител

Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ / Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ / Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Как отмечает "Коммерсант", глава государства заявил о влиянии санкций на позиции доллара и евро, стремлении России к лидерству в сфере ИИ и хаосе европейских элит. Главные заявления Путина — в материале amic.ru.

Трансформация мира

  • Мир сейчас проживает крупнейшую структурную трансформацию.
  • Европейские элиты провоцируют хаос, в который пытаются втянуть все новые и новые страны.
  • Россия открыта для тех, кто заинтересован в работе с ней. Гармоничный путь развития — способность стран слышать друг друга.
  • Мир становится более справедливым, когда экономический рост охватывает все больше стран.

БРИКС

  • Почти 50% роста глобального ВВП в последние пять лет обеспечивали страны БРИКС, у G7 — 18%.
  • На страны БРИКС пришлась почти четверть мирового товарооборота.
  • Лидерство БРИКС в глобальной экономике выросло и будет дальше нарастать.
  • Внутренний товарооборот БРИКС уже превышает 1 трлн долларов в год.

Санкции, резервы и госдолг

  • Глобальная торговая система перестает быть западноцентричной. Западу стали неинтересны общие правила торговли, когда он начал проигрывать в ней — в дело пошли санкции.
  • Санкции и блокировка, а точнее воровство российских резервов, необратимо повлияли на позиции доллара и евро.
  • Госдолг еврозоны достиг почти 90% от ВВП. У России он всего 16%. Худшие показатели у Греции, Италии и Франции.
  • Доля рубля в экспортных операциях РФ составляет 65%.

Технологии будущего

  • Искусственный интеллект, автономные системы и платформенные решения — три главные технологии будущего.
  • Россия стремится к мировому лидерству в сфере ИИ, для этого есть все необходимое.
  • Чужие цифровые сервисы могут быть удобными, но затем приведут к зависимости страны.
  • Россия будет развивать свои решения, укреплять IT-инфраструктуру и сотрудничать только с теми странами, которые уважают взаимные обязательства.
  • Поручил правительству подготовить национальные стратегии развития автономных систем и цифровых платформ.

Экономика

  • Миру нужна современная, гибкая и ответственная финансовая архитектура без рисков запретов и преград.
  • Промышленное производство России выросло до 1,9%.
  • Экономический рост в России должен сочетаться со снижением инфляции. Она уже замедляется и к концу года приблизится к 5,2%.
  • Россия сохранила основы макроэкономической политики, "движение вперед и вверх" будет обеспечено.
  • ВВП России в апреле вырос на 1,3%. Промышленное производство — на 1,9%.
  • Электронная коммерция растет на 30% в год. Россия входит по этому показателю в число мировых лидеров.
  • Вернуться к устойчивым темпам роста экономики России с 2027 года можно, только запустив новый инвестиционный цикл.

Малый бизнес

  • Необходимо обеспечить бесшовный переход бизнеса от малого к более крупному, подготовить соответствующую концепцию.
  • Дальнейшее снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС можно отложить и зафиксировать его на текущем уровне.
  • Сейчас этот порог составляет 20 млн руб.

Безработица и рост зарплат

  • В РФ один из самых низких уровней безработицы — примерно 2,2%.
  • Зарплаты в России в реальном выражении выросли более чем на 30% за пять лет.
  • Только в случае высокого качества жизни и высоких зарплат Россия будет успешна демографически.
  • Дальнейший рост зарплат должен быть связан с повышением производительности труда и эффективности производства.

Регионы

  • Федеральный центр за последние два года списал регионам России бюджетных кредитов на 440 млрд руб.
  • Бюджет России окажет регионам поддержку по линии инфраструктурных бюджетных кредитов еще на 700 млрд руб. до 2030 г.
  • Крупные госкомпании, включая РЖД, из Москвы переедут в регионы, чтобы разгрузить столицу.
  • Суверенитет России определяется не только силой столицы или крупных промышленных центров. Важно, чтобы каждый регион привлекал инвестиции, создавал качественные рабочие места и развивал производства.
Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

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НОВОСТИЭкономика
Экономика Владимир Путин Россия Политика
       

Комментарии 6

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Гость

23:12:48 05-06-2026

Путин: переезд крупных госкомпаний из Москвы не повредит///////
Кого из крупных налогоплательщиков переведут в Барнаул? Что думает наш губернатор? Пока другие регионы не переманили самых выгодных...

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Кость

05:28:40 06-06-2026

Товарооборот юэсэй 5 млдр доларей

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Гость

07:54:42 06-06-2026

В гостях у сказки. Верят только солнышки!

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Гость

08:51:26 06-06-2026

Интересно кто-то кроме него замечает эти фундаментальные изменения мирового порядка

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Гость

11:28:15 06-06-2026

Рост зарплат? А член общественной палаты, директор реабилитационного центра, говорит, что денеХ на повышение зарплаты -нет

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Гость

19:02:30 07-06-2026

Президент не видит, что в стране стагнация идет полным ходом? Не он ли весь экономический блок и ЦБ заставил отчитаться? Ему пропели, что "в основном прекрасная Маркиза - все хорошо, все хорошо" - и он остался доволен. ...Где отставки главы ЦБ? Минфина? Орешкина? Доля БРИКС растет, это хорошо, но доля России в в нем падает - а это очень плохо, но президент об этом молчит. Так мы войну с Украиной никогда не выиграем.

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