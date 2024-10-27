Четверть россиян поддерживают запрет сайтов с готовыми домашними заданиями
При этом 45% считают их полезными
27 октября 2024, 10:45, ИА Амител
Четверть граждан РФ, или 24%, поддерживает запрет сайтов с ГДЗ по школьным учебникам, а 33% предлагают ограничить доступ к ним для минимизации вреда. 43% опрошенных выступают против запретов и ограничений. Такие данные следуют из опроса Аналитического центра Университета "Синергия", с которыми ознакомилась "Газета.ru".
Большинство россиян, 45%, считают ГДЗ полезными, а 26% – вредными. Только 12 и 17% уверены в их полной пользе и вреде соответственно.
Противники запрета сайтов с ГДЗ выделяют их преимущества: контроль родителей (37%), упрощение и ускорение обучения (26%), повышение самостоятельности и самодисциплины (21%), снижение стресса от учебы (16%).
Сторонники запрета или ограничений говорят о сдерживании интеллектуального развития (41%), поощрении лени (35%), влиянии на оценки (15%), конфликтах с учителями (9%).
Большинство россиян (62%) считают, что школьники должны тратить на домашние задания от одного до трех часов в день. 23% считают оптимальным уделять им около часа, 12% – более трех часов, 3% вообще выступают против домашних заданий.
10:48:40 27-10-2024
Большинство за 3/4
10:56:33 27-10-2024
при этом не указано общее число опрошенных !
13:23:49 27-10-2024
Если бы еще ошибок на этих сайтах не было! Может, и были бы полезны)