Четверть россиян поддерживают запрет сайтов с готовыми домашними заданиями

При этом 45% считают их полезными

27 октября 2024, 10:45, ИА Амител

Тетрадь / Фото: pxhere.com/ru/photo/1138520

Четверть граждан РФ, или 24%, поддерживает запрет сайтов с ГДЗ по школьным учебникам, а 33% предлагают ограничить доступ к ним для минимизации вреда. 43% опрошенных выступают против запретов и ограничений. Такие данные следуют из опроса Аналитического центра Университета "Синергия", с которыми ознакомилась "Газета.ru".

Большинство россиян, 45%, считают ГДЗ полезными, а 26% – вредными. Только 12 и 17% уверены в их полной пользе и вреде соответственно.

Противники запрета сайтов с ГДЗ выделяют их преимущества: контроль родителей (37%), упрощение и ускорение обучения (26%), повышение самостоятельности и самодисциплины (21%), снижение стресса от учебы (16%).

Сторонники запрета или ограничений говорят о сдерживании интеллектуального развития (41%), поощрении лени (35%), влиянии на оценки (15%), конфликтах с учителями (9%).

Большинство россиян (62%) считают, что школьники должны тратить на домашние задания от одного до трех часов в день. 23% считают оптимальным уделять им около часа, 12% – более трех часов, 3% вообще выступают против домашних заданий.