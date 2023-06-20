Четыре человека погибли при взрыве на пороховом заводе в Тамбовской области

Площадь пожара составила один квадратный метр, а открытое горение удалось быстро ликвидировать.

20 июня 2023, 20:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Взрыв и пожар произошли в Тамбовской области на территории порохового завода. Губернатор региона Максим Егоров в своем Telegram-канале подтвердил информацию и заявил, что в результате происшествия погибли люди.

Инцидент произошел в городе Котовском. По последним данным экстренных служб, которые приводит ТАСС, в результате происшествия на пороховом заводе пострадали 12 человек, еще четверо погибли.

По словам Егорова, площадь пожара составила один квадратный метр, а открытое горение удалось быстро ликвидировать.

"Причина пожара – человеческий фактор. Однозначно заявляю – это не теракт", – подчеркнул он.

Сейчас работникам завода и жителям соседних населенных пунктов ничего не угрожает, а предприятие продолжает свою работу в штатном режиме.