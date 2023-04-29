Четыре человека, включая двух детей, погибли в страшном ДТП в Подмосковье

Водитель грузовика сбил шесть легковушек

29 апреля 2023, 11:59, ИА Амител

Фото: прокуратура Москвоской области

В подмосковном Наро-Фоминске ночью 29 апреля случилось смертельное ДТП на Киевском шоссе.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, водитель КамАЗа на светофоре протаранил шесть легковушек.

В результате погибли четыре человека, в том числе двое детей десяти и семи лет. Ещё двое человек пострадали. В ГУ МВД по Подмосковью заявили, что одного раненого увезли в больницу.