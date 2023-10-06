Число банкротов среди физлиц резко выросло в России

Эксперты отмечают, что это связано с упрощением прохождения процедуры

06 октября 2023, 19:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Почти 250 тысяч человек в России с начала года были признаны банкротами. Это треть от общего числа с начала предоставления такой возможности, сообщает РБК.

Процедуру запустили в 2015 году, но в 2023-м количество человек, которые захотели ею воспользоваться, стало очень быстро расти. По сравнению с прошлым годом увеличение числа банкротов составило 28,8%.

По словам руководителя "Федресурса" Алексея Юхнина, это произошло из-за того, что в законе упростили прохождение процедуры.

Сейчас стать банкротом можно через суд или по упрощенной программе – через заявление в МФЦ.