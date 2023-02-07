Число погибших при землетрясении в Турции превысило 3,4 тысячи человек

Ранения получили 21 103 человека. Всего обрушилось 5775 зданий

07 февраля 2023, 17:32, ИА Амител

Фото: ТАСС

Число погибших при мощном землетрясении в Турции составило 3 432 человека, в Сирии их более 800. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

Как заявил вице-президент Турции Фуат Октай, ранения получили 21 103 человека. В общей сложности обрушилось 5775 зданий. Из-под завалов удалось спасти более восьми тысяч человек.

Спасательные работы продолжаются, в них участвуют свыше 12 тысяч человек, добавил вице-президент. Вместе с тем погода мешает доставлять помощь в пострадавшие регионы, отметил он.

Напомним, в понедельник ночью, 6 февраля, произошло разрушительное землетрясение на территории нескольких провинций на юго-востоке Турции и в Сирии. После этого произошло ещё одно землетрясение. По последним данным, число погибших в результате природных катаклизмов в Турции и Сирии превысило 4 тысячи человек. Сейчас более 100 специалистов из России ликвидируют последствия стихийного бедствия и оказывают помощь пострадавшим.