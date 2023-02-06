Новые сильные землетрясения произошли в Турции и Сирии

Толчки также ощущались в столице Ливана Бейруте

06 февраля 2023, 18:04, ИА Амител

Фото: ТАСС

Новые подземные толчки произошли в Турции и Сирии. Как сообщает ТАСС, по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда сотрясения в центральном регионе Турции составила 7,7, после чего последовал ещё один толчок магнитудой 6,0. Подземные толчки ощущались в Анкаре, Диярбакыре, Адане, Кахраманмараше, Шанлыурфе, Малатье.

В Сирии толчки ощущались в Дамаске, Латакии и других районах. Также сообщается о толчках в столице Ливана Бейруте.

Напомним, что разрушительное землетрясение произошло в понедельник ночью, 6 февраля, на территории нескольких провинций Турции и Сирии. Посольство РФ в Анкаре сообщило, что к настоящему моменту нет информации о россиянах, пострадавших в результате землетрясения. Такое же заявление сделало и посольство РФ в Дамаске.

Как заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, 912 человек погибли, ещё 5385 получили ранения. В Сирии жертвами стали 326 жителей, более 1 тысячи пострадали.