Личность погибшего пока неизвестна

07 февраля 2023, 15:07, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Гражданин России погиб при землетрясении в Турции. Как сообщают "Известия", об этом заявил неназванный информированный источник.

Собеседник издания не стал раскрывать личность погибшего. Информация уточняется.

Напомним, в понедельник ночью, 6 февраля, произошло разрушительное землетрясение на территории нескольких провинций на юго-востоке Турции и в Сирии. После этого произошло ещё одно землетрясение. По последним данным, число погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии превысило 4 тысячи человек. Сейчас более 100 специалистов из России ликвидируют последствия стихийного бедствия и оказывают помощь пострадавшим.