Гражданин России погиб при землетрясении в Турции
Личность погибшего пока неизвестна
07 февраля 2023, 15:07, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Гражданин России погиб при землетрясении в Турции. Как сообщают "Известия", об этом заявил неназванный информированный источник.
Собеседник издания не стал раскрывать личность погибшего. Информация уточняется.
Напомним, в понедельник ночью, 6 февраля, произошло разрушительное землетрясение на территории нескольких провинций на юго-востоке Турции и в Сирии. После этого произошло ещё одно землетрясение. По последним данным, число погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии превысило 4 тысячи человек. Сейчас более 100 специалистов из России ликвидируют последствия стихийного бедствия и оказывают помощь пострадавшим.
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