Что за аналог YouTube набирает популярность в России и как им пользоваться?
Пока самый популярный видеохостинг замедляют, россияне ищут достойную альтернативу
23 августа 2024, 16:30, ИА Амител
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Замедление YouTube, которое началось летом 2024-го в России, заставило пользователей искать альтернативы. Люди, привыкшие к самому популярному видеохостингу, вынуждены искать другие сайты, где можно без проблем смотреть видно.
Рассказываем, что за сервис начал набирать популярность и может ли он стать полноценной YouTube.
1
Что за аналог YouTube набирает популярность в России?
Видеохостинг называется PeerTube и был разработан за рубежом в 2017 году. У него нет массовой популярности, но пользователи отмечают, что это очень необычный сервис. А на фоне замедления YouTube россияне стали пользоваться порталом чаще.
2
Что особенного в видеохостинге PeerTube?
Особенность в том, что это децентрализованный и некоммерческий сервис. Это означает, что сама по себе сеть никому не принадлежит. Это множество отдельных сайтов, которые могут быть объединены в федерации.
Технология, по которой PeerTube загружает видео, схожа с системой торрентов - отдельные серверы по всему миру объединены в одну сеть, а в передаче данных участвуют и сами пользователи.
3
В чем плюсы сайта PeerTube?
Для российских пользователей плюс очевиден - в нашей стране видео на PeerTube загружаются без каких-либо проблем. Интерфейс прост и понятен, а также имеет поддержку русского языка.
4
В чем его минусы?
Поскольку это некоммерческий проект, никакой монетизации на PeerTube нет. Естественно, для авторов видео это очень важный момент, из-за которого они могут не сделать выбор в пользу площадки.
5
Может ли PeerTube стать полноценной заменой YouTube?
Сказать трудно. Некоммерческий характер видеосервиса вносит серьезные ограничения.
В PeerTube уже есть русскоязычные федерации, но о массовом наплыве пользователей речи пока не идет.
6
Какие еще аналоги YouTube доступны россиянам?
Прежде всего это VK Видео и RuTube. Это два крупных отечественных сервиса, которые по своим функциям очень похожи на YouTube.
16:39:13 23-08-2024
редтубе - хороший аналог
18:23:48 23-08-2024
Гость (16:39:13 23-08-2024) редтубе - хороший аналог... Тонкий,узконаправленный юмор.Но мне нравится
11:06:10 24-08-2024
Гость (16:39:13 23-08-2024) редтубе - хороший аналог...
Аналога Ютубу нет. Не порите чушь.
10:00:26 26-08-2024
Гость (11:06:10 24-08-2024) Аналога Ютубу нет. Не порите чушь. ... Аналоги есть, достойный мало
16:40:07 23-08-2024
Нет монетизации. Но ничего не бывает бесплатно. Значит, авторы станут размещать инфу, за которую им кто-то кинет копеечку. Значит, на площадке ограниченный контент. Прелесть ютуба в огромной базе инфы, накопленной годами. Пока замены нет, и в ближайшее время не возникнет физически.
16:55:01 23-08-2024
и до него роскомнадзор доберётся!
17:20:12 23-08-2024
У меня сайт Амик замедляется.
20:18:39 23-08-2024
Замедляет ютуб? Да он вообще не грузит, это не замедление... по крайней мере у ттк вообще ютуб не грузит.
01:17:07 24-08-2024
Пока в настройках разберешься с ума сойдешь
01:31:30 24-08-2024
Я данный пиртуб пробовал ещё два года назад на старом планшете где не было Гугл и Ютуба так вот в магазине был пиртуб регистрироваться можно самым простым образом выбрать например Яндекс или другой браузер дальше спокойно смотреть видео, но было кое-что непонятное там невозможно было оставлять комментарии или создавать например контент для самого себя. Не знаю как сейчас так как пока пользуюсь ютубом на новом планшете
22:20:01 24-08-2024
Незачет рекламе этого видеохостинга.
Слишком навязчиво.
00:56:47 25-08-2024
Что могу сказать. Ютюб скоро вернётся Россию. 🇷🇺. И начнёт работать сентябре. Но просто не будет платить деньги.
А мы просто сможем смотреть 👀 свои сериалы или мультики или стримы.
12:25:15 25-08-2024
Хоттабыч (00:56:47 25-08-2024) Что могу сказать. Ютюб скоро вернётся Россию. 🇷🇺. И начнёт... Наивный :)
08:53:45 26-08-2024
Не знаю кто,что ,и у кого замедляет роскомнадзиратель,нооо у меня Ютуб летает без изменений,и без применения впн,и прочего.
09:06:15 26-08-2024
Гость (08:53:45 26-08-2024) Не знаю кто,что ,и у кого замедляет роскомнадзиратель,нооо у... У меня тоже всё было нормально, но с прошлой недели началось! Скачать практически ничего невозможно, часа 4 заливается 30мб.
09:38:57 26-08-2024
Возможно, наши операторы связи включились в игру. Из-за замедления люди больше времени в сети, чтобы посмотреть привычный контент. Увеличивается трафик, операторы получают больше денег. Потому что ранее, когда начались жалобы на замедление, у меня всё было норм. А теперь вдруг тоже возникли проблемы. Полагаю, российские связисты под шумок теперь дополнительно стригут клиентов.
15:42:01 26-08-2024
Смысл Ютуба не в том что туда можно загрузить видео таких ресурсов много, смысл в том что там много чего уже есть чего нет в других местах. Так что глупо называть ресурс аналоги если там даже процента от всего что есть на ютубе нет.