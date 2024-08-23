Пока самый популярный видеохостинг замедляют, россияне ищут достойную альтернативу

23 августа 2024, 16:30, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Замедление YouTube, которое началось летом 2024-го в России, заставило пользователей искать альтернативы. Люди, привыкшие к самому популярному видеохостингу, вынуждены искать другие сайты, где можно без проблем смотреть видно.

Рассказываем, что за сервис начал набирать популярность и может ли он стать полноценной YouTube.

1 Что за аналог YouTube набирает популярность в России? Видеохостинг называется PeerTube и был разработан за рубежом в 2017 году. У него нет массовой популярности, но пользователи отмечают, что это очень необычный сервис. А на фоне замедления YouTube россияне стали пользоваться порталом чаще.

2 Что особенного в видеохостинге PeerTube? Особенность в том, что это децентрализованный и некоммерческий сервис. Это означает, что сама по себе сеть никому не принадлежит. Это множество отдельных сайтов, которые могут быть объединены в федерации. Технология, по которой PeerTube загружает видео, схожа с системой торрентов - отдельные серверы по всему миру объединены в одну сеть, а в передаче данных участвуют и сами пользователи.

3 В чем плюсы сайта PeerTube? Для российских пользователей плюс очевиден - в нашей стране видео на PeerTube загружаются без каких-либо проблем. Интерфейс прост и понятен, а также имеет поддержку русского языка.

4 В чем его минусы? Поскольку это некоммерческий проект, никакой монетизации на PeerTube нет. Естественно, для авторов видео это очень важный момент, из-за которого они могут не сделать выбор в пользу площадки.

5 Может ли PeerTube стать полноценной заменой YouTube? Сказать трудно. Некоммерческий характер видеосервиса вносит серьезные ограничения. В PeerTube уже есть русскоязычные федерации, но о массовом наплыве пользователей речи пока не идет.