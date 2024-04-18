Местный аэропорт закрыт, десятки тысяч людей эвакуируют

18 апреля 2024, 17:00, ИА Амител

Извержение вулкана Руанг в Индонезии / Фото: скриншот из видео afarTV на YouTube

Мощное извержение вулкана произошло в Индонезии. Пепел от вулкана Руанг поднялся на высоту до трех километров, сотни местных жителей эвакуировали с близлежащих территорий. Чуть позже местные власти подняли уровень опасности до четвертого – самого высокого, сообщает портал CNA. Теперь в Индонезии опасаются еще и цунами.

О том, какие последствия вызвало извержение вулкана и почему вслед за ним может прийти разрушительное цунами, – в материале amic.ru.

1 Что за извержение вулкана произошло в Индонезии? Извержение вулкана началось еще вечером 16 апреля. Проснулся вулкан Руанг, который находится на одноименном острове в провинции Северный Сулавеси. Пепел после извержения поднялся на несколько километров. Из-за катаклизма сотни людей, проживающих в деревнях неподалеку, были вынуждены бежать. Они уплыли с острова на паромах, укрылись в храмах и зданиях общественных организаций. Весь мир облетели фото и видео, на которых виден огромный вулкан, ярко извергающийся в темноте.

2 Кто-нибудь пострадал в результате извержения? Нет. Все 838 жителей острова Руанг были экстренно эвакуированы.

3 Чем знаменит вулкан Руанг? По классификации геологов Руанг – конический вулкан, или стратовулкан. Сообщается, что он сформировался из фрагментов горных пород, пепла, различных слоев лавы в результате множества предыдущих извержений, а также других веществ.

4 Почему уровень опасности подняли до самого высокого? Уровень опасности повысили через сутки после начала извержения. Дело в том, что вулкан до сих пор "дымит". Местный аэропорт остается закрытым. Увеличилась и зона, которая считается опасной. Так, туристам запрещено приближаться к вулкану ближе чем на шесть километров. А власти планируют эвакуировать еще более 11 тысяч человек из соседнего района. Портал CNA отмечает, что многие местные жители уже в панике покинули свои дома. Но самая большая опасность – цунами, которое может прийти вслед за извержением. Дело в том, что часть вулкана Руанг обрушилась в море после извержения. Другие опасности – горячие облака и выбросы раскаленных камней.

6 Почему в Индонезии опасаются цунами после извержения? Из-за фрагментов вулкана, рухнувших в море. Цунами, вызванные извержениями вулканов, – далеко не редкость. Объявляя высочайший уровень опасности, власти основываются на предыдущем опыте. Например, в 2018 году обрушился кратер горы Анак Кракатау, который находится между островами Ява и Суматра. В результате произошло сильнейшее цунами – более 400 человек погибли, еще тысячи были ранены.