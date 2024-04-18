Что за извержение вулкана произошло в Индонезии и почему там теперь опасаются цунами?
Местный аэропорт закрыт, десятки тысяч людей эвакуируют
18 апреля 2024, 17:00, ИА Амител
Извержение вулкана Руанг в Индонезии / Фото: скриншот из видео afarTV на YouTube
Мощное извержение вулкана произошло в Индонезии. Пепел от вулкана Руанг поднялся на высоту до трех километров, сотни местных жителей эвакуировали с близлежащих территорий. Чуть позже местные власти подняли уровень опасности до четвертого – самого высокого, сообщает портал CNA. Теперь в Индонезии опасаются еще и цунами.
О том, какие последствия вызвало извержение вулкана и почему вслед за ним может прийти разрушительное цунами, – в материале amic.ru.
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Что за извержение вулкана произошло в Индонезии?
Извержение вулкана началось еще вечером 16 апреля. Проснулся вулкан Руанг, который находится на одноименном острове в провинции Северный Сулавеси.
Пепел после извержения поднялся на несколько километров. Из-за катаклизма сотни людей, проживающих в деревнях неподалеку, были вынуждены бежать. Они уплыли с острова на паромах, укрылись в храмах и зданиях общественных организаций.
Весь мир облетели фото и видео, на которых виден огромный вулкан, ярко извергающийся в темноте.
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Кто-нибудь пострадал в результате извержения?
Нет. Все 838 жителей острова Руанг были экстренно эвакуированы.
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Чем знаменит вулкан Руанг?
По классификации геологов Руанг – конический вулкан, или стратовулкан. Сообщается, что он сформировался из фрагментов горных пород, пепла, различных слоев лавы в результате множества предыдущих извержений, а также других веществ.
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Почему уровень опасности подняли до самого высокого?
Уровень опасности повысили через сутки после начала извержения. Дело в том, что вулкан до сих пор "дымит". Местный аэропорт остается закрытым.
Увеличилась и зона, которая считается опасной. Так, туристам запрещено приближаться к вулкану ближе чем на шесть километров. А власти планируют эвакуировать еще более 11 тысяч человек из соседнего района. Портал CNA отмечает, что многие местные жители уже в панике покинули свои дома.
Но самая большая опасность – цунами, которое может прийти вслед за извержением. Дело в том, что часть вулкана Руанг обрушилась в море после извержения. Другие опасности – горячие облака и выбросы раскаленных камней.
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Почему в Индонезии опасаются цунами после извержения?
Из-за фрагментов вулкана, рухнувших в море. Цунами, вызванные извержениями вулканов, – далеко не редкость.
Объявляя высочайший уровень опасности, власти основываются на предыдущем опыте. Например, в 2018 году обрушился кратер горы Анак Кракатау, который находится между островами Ява и Суматра. В результате произошло сильнейшее цунами – более 400 человек погибли, еще тысячи были ранены.
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Из-за чего Индонезия постоянно страдает от извержений и цунами?
Индонезия располагается прямо на "Огненном кольце". Это полоса тектонических разломов и вулканов, которая опоясывает Тихий океан. Большинство самых известных вулканов на Земле располагаются именно на этом кольце. Там же происходит и около 90% всех землетрясений на планете.
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