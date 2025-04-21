Существует вероятность, что геоудары окажутся еще мощнее, чем ожидается

21 апреля 2025, 12:10, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Новые магнитные бури обрушатся на Землю в ближайшее время. Об этом сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Причина – образовавшаяся корональная дыра на Солнце, которая достигла гигантских масштабов. Изначально предполагалось, что геоудары придут к Земле уже в понедельник, но затем ученые сдвинули свой прогноз на день.

О том, что известно о надвигающейся магнитной буре 22 апреля и ее мощности, – в материале amic.ru.

1 Из-за чего 22 апреля 2025 года на Землю обрушится магнитная буря? По словам ученых, причину они смогли увидеть "невооруженным глазом". "На Солнце за последние несколько суток сформировалась исключительно крупная корональная дыра, производящая быстрый солнечный ветер", – говорится в сообщении Лаборатории солнечной астрономии Специалисты подчеркнули, что изначально дыра не представляла опасности для нашей планеты. Но затем она резко увеличилась в размере, из-за чего в область ее влияния попала и Земля. Теперь магнитная буря практически неминуема. Вероятность, что ее не будет, оценивается в ничтожные 0,1%.

2 Насколько мощной будет магнитная буря 22 апреля 2025 года? Ученые прогнозируют магнитные бури от слабых до средних. Из актуального прогноза следует, что на пике, который ожидается в полночь между 22 и 23 апреля, мощность геомагнитных ударов достигнет 6 баллов – это уровень G2. Но в своем изначальном сообщении о появлении корональной дыры эксперты подчеркивали: мощность вызванных ею магнитных бурь может быть и больше. "Вероятность еще более сильных бурь, третьего и четвертого уровня, составляет около 10%", – говорится в сообщении.

3 Сколько продлится эта магнитная буря и когда она закончится? Ожидается, что магнитная буря продлится примерно двое суток. Начнется она после 12:00 по московскому времени. Геоудары будут продолжаться весь день и перейдут на 23 апреля. Лишь после 21:00 в среду магнитосфера Земли должна вернуться в спокойное состояние. Но при этом в Лаборатории солнечной астрономии заметили, что корональные дыры зачастую вызывают непредсказуемые бури. Порой их продолжительность может быть гораздо дольше ожидаемого. Впрочем, в этот раз такой сценарий не рассматривается. "Вероятность, что событие будет иметь продолжительность более чем трое суток, в данном конкретном случае считается нулевой, хотя в целом ухудшение обстановки от корональных дыр иногда длится неделю и более. Такие случаи уже бывали в этом году", – говорится в сообщении.

4 Будут ли еще магнитные бури в конце апреля? Магнитные бури слишком трудно прогнозируются заранее, чтобы сказать наверняка. Пока в долгосрочном прогнозе нет данных о том, что в конце апреля на Землю обрушатся еще магнитные бури. Зато уже в начале мая планету могут ждать новые геоудары.