Что за отключение России от мирового интернета проведет Роскомнадзор в декабре?
В ведомстве разъяснили, как их действия скажутся на обычных пользователях
15 ноября 2024, 14:19, ИА Амител
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
В ноябре в Telegram-каналах начали распространяться сообщения, что Роскомнадзор планирует в декабре 2024 года провести отключение Рунета от Всемирной сети. В ведомстве дали официальное разъяснение своих действий.
О том, зачем это нужно и как это повлияет на обычных пользователей, – в материале amic.ru.
1
Правда ли, что в декабре 2024 года Россию отключат от мирового интернета?
Не совсем. Это не отключение России от интернета, а учения, которые в декабре собирается провести Роскомнадзор. Они пройдут в ряде отдельных регионов России совместно с операторами связи, пояснили в ведомстве РИА Новости.
Ни о каком полноценном отключении российского сегмента интернета от глобальной сети речи не идет.
2
В чем суть учебного отключения России от интернета?
Так Роскомнадзор проверяет стабильность работы самых важных отечественных ресурсов и доступа к ним в случае внешнего воздействия на информационные системы.
"Задача учений – подтвердить готовность российской инфраструктуры сети Интернет обеспечивать доступность ключевых зарубежных и российских сервисов в случае преднамеренного внешнего воздействия", – цитирует РИА Новости ответ ведомства.
3
Как отключение Рунета от мировой сети скажется на пользователях?
Никак. Обычные пользователи ничего не заметят, заверили в Роскомнадзоре.
"Проверки не затрагивают доступ в сеть Интернет российских пользователей", – говорится в сообщении.
4
Такие учения по отключению интернета – это нормально?
Да. Роскомнадзор проводит их ежегодно. Учения проходят по графику, утвержденному в Минцифры РФ.
14:39:59 15-11-2024
давно пора наш сегмент отключить
голосую ЗА обеими руками
мошенники не смогут тогда по сотовым звонить и пенсионеров грабить
и террористы в инете исчезнут
17:55:32 15-11-2024
холмс (14:39:59 15-11-2024) давно пора наш сегмент отключитьголосую ЗА обеими руками... мошенники работают через "наших" сотовых операторов и "наши" банки. При желании давно бы прекратили их деятельность
14:49:04 15-11-2024
Рунет, не за какие коврижки, пусть сами в него пялятся. Холмсы, вы хуже террористов.
15:12:07 15-11-2024
Гость (14:49:04 15-11-2024) Рунет, не за какие коврижки, пусть сами в него пялятся. Холм... ну если тебе рунет не подходит подумай а россия то тебе подходит? не? так тебя за воротник не держат...
15:40:21 15-11-2024
Гость (15:12:07 15-11-2024) ну если тебе рунет не подходит подумай а россия то тебе подх... Гость, ты и Россия, не одно и тоже. Ты и тебе подобные приходящие и не вам решать где остальным жить.
16:26:02 15-11-2024
Гость (15:12:07 15-11-2024) ну если тебе рунет не подходит подумай а россия то тебе подх... Вот именно, что за воротник держите. Потому что знаете, что без "русофобов", как вы всех нормальных людей называете, вы с голоду помрёте в самое ближайшее время.🤣
10:37:06 16-11-2024
чуть экран от пафоса не треснул...никак "властелин галактики" вышел на связь?
15:21:27 15-11-2024
Гость (14:49:04 15-11-2024) Рунет, не за какие коврижки, пусть сами в него пялятся. Холм... Чюдо, а чего же ты делаешь на amic.RU???
Забылось и заблудилось?? Или это другое?
15:44:57 15-11-2024
Гость (15:21:27 15-11-2024) Чюдо, а чего же ты делаешь на amic.RU???Забылось и заблу... Гость, я смотрю amic на Ютубе....
17:06:18 15-11-2024
Гость (15:44:57 15-11-2024) Гость, я смотрю amic на Ютубе....... Типа российский газ через Индию, и он уже в германии не российский))) Сколько вас, извращенцев!
17:11:43 15-11-2024
Гость (15:44:57 15-11-2024) Гость, я смотрю amic на Ютубе....... Комментарии на .RU тоже через ютуб пишешь? Ты уже обо... завралось короче...
14:59:29 15-11-2024
Сатана там правит бал. Рассадник. Нужен свой инет.
16:13:40 15-11-2024
Musik (14:59:29 15-11-2024) Сатана там правит бал. Рассадник. Нужен свой инет. ... Наш демон, пострашнее Сатаны.
22:44:10 15-11-2024
Гость (16:13:40 15-11-2024) Наш демон, пострашнее Сатаны.... То-то я смотрю тут в комментах гос-во должно то, гос-во обязано се...
Жутчее Лучезарного, ага.
12:19:53 16-11-2024
Musik (22:44:10 15-11-2024) То-то я смотрю тут в комментах гос-во должно то, гос-во обяз... Мусик, у тебя собачье сердце - мы их душили, душили.
16:03:48 15-11-2024
Это нормально.
Учения уже давно проводятся каждую субботу.
Вы просто не замечали.
21:45:56 16-11-2024
Случись это отключение реально, выяснится что ни хрена не работает в этом рунете.... Всё как в пословице: снег шёл, но в процессе иссяк, потому что всё у нас так....
20:52:01 17-11-2024
нет там никого на работе.
это заброшенное здание в котором 6 пенсионеров книги читает.
00:31:29 26-11-2024
холмс (14:39:59 15-11-2024) давно пора наш сегмент отключитьголосую ЗА обеими руками... походу с таким мышлением все деньги уже отдал
06:07:54 07-12-2024
Сделайте свой интернет достойным а не примитивным и вопросы отпадут