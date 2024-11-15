В ведомстве разъяснили, как их действия скажутся на обычных пользователях

15 ноября 2024, 14:19, ИА Амител

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В ноябре в Telegram-каналах начали распространяться сообщения, что Роскомнадзор планирует в декабре 2024 года провести отключение Рунета от Всемирной сети. В ведомстве дали официальное разъяснение своих действий.

О том, зачем это нужно и как это повлияет на обычных пользователей, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что в декабре 2024 года Россию отключат от мирового интернета? Не совсем. Это не отключение России от интернета, а учения, которые в декабре собирается провести Роскомнадзор. Они пройдут в ряде отдельных регионов России совместно с операторами связи, пояснили в ведомстве РИА Новости Ни о каком полноценном отключении российского сегмента интернета от глобальной сети речи не идет.

2 В чем суть учебного отключения России от интернета? Так Роскомнадзор проверяет стабильность работы самых важных отечественных ресурсов и доступа к ним в случае внешнего воздействия на информационные системы. "Задача учений – подтвердить готовность российской инфраструктуры сети Интернет обеспечивать доступность ключевых зарубежных и российских сервисов в случае преднамеренного внешнего воздействия", – цитирует РИА Новости ответ ведомства.

3 Как отключение Рунета от мировой сети скажется на пользователях? Никак. Обычные пользователи ничего не заметят, заверили в Роскомнадзоре. "Проверки не затрагивают доступ в сеть Интернет российских пользователей", – говорится в сообщении.