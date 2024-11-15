Правда ли, что в России снова заработал YouTube, и при чем здесь Владимир Путин?
Президент накануне говорил о видеосервисе, а уже на следующий день он стал работать лучше
15 ноября 2024, 12:22, ИА Амител
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
В России начал восстанавливаться доступ к YouTube. Об этом сообщают онлайн-сервисы, которые отслеживают работоспособность сайтов. Напомним, с лета 2024 года видеохостинг на территории РФ работал с серьезным замедлением.
Примечательно, что произошло это на следующий день после того, как об этом спросил Владимир Путин.
О том, действительно ли YouTube снова заработал и повлиял ли на это президент, – в материале amic.ru.
1
Правда ли, что YouTube снова работает без ограничений?
Доступ к видеохостингу как минимум начал восстанавливаться. Это следует из данных портала Globalcheck, который отслеживает неполадки на сайтах.
По данным сервиса, сейчас YouTube стабильно работает у всех российских операторов сотовой связи.
2
У каких провайдеров снова полноценно заработал YouTube?
Пока сообщается только о сотовых операторах. Данные о доступе к YouTube через провайдеров домашнего интернета все еще неоднозначные. Неизвестно также, в каких регионах портал работает нормально, а в каких – нет.
Сами пользователи говорят, что видеохостинг по-прежнему очень плохо работает при подключении через Wi-Fi.
3
А что о YouTube накануне говорил Владимир Путин?
Президент пообещал разобраться с ситуацией вокруг сервиса. По крайней мере, об этом рассказал в эфире канала "Россия 1" гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров, который встречался с Путиным 13 ноября.
"Замедление YouTube, на мой взгляд, сегодня не очень целесообразно, на что президент сказал, что там бывают всякие пакости..." – поделился Шахназаров содержанием беседы.По его словам, в конце Владимир Путин пообещал изучить ситуацию и разобраться в ней.
4
Почему YouTube вообще работает с замедлением?
Роскомнадзор начал намеренно "замедлять" YouTube летом 2024 года. Российские чиновники объяснили такое решение политикой западного сервиса, который заблокировал многие официальные каналы нашей страны. При этом власти не подтвердили, что в РФ есть планы по полной блокировке видеохостинга.
Тем не менее пользоваться YouTube стало практически невозможно, из-за чего люди начали переходить на VK Видео и другие аналоги.
5
Когда YouTube начнет полноценно и без ограничений работать по всей России?
Неизвестно. Никаких официальных заявлений по поводу работы YouTube в России пока не было. Так что стоит следить за новостями и не забывать проверять, работает ли YouTube у вас.
12:27:46 15-11-2024
VPN наше всё.
18:06:25 27-11-2024
Гость (12:27:46 15-11-2024) VPN наше всё.... Блин, вы не поверите. Заработал ютуб, провайдер Ростелеком
12:29:22 15-11-2024
Ничего не заработало...Через сотовые он и раньше прекрасно работал.
12:31:22 15-11-2024
"Где победа - там Путин!"
🤣
12:32:07 15-11-2024
Ни фига не заработал . Вот и опять враньё
18:47:52 15-11-2024
гость (12:32:07 15-11-2024) Ни фига не заработал . Вот и опять враньё... так время еще нужно
12:34:04 15-11-2024
" а уже на следующий день он стал работать лучше" ---------Еще не стал. Главная страница с подтупливанием, но грузится, а дальше висяк голимый. Комп стационарный. Дом.ру
12:36:31 15-11-2024
в ютубе куча террористов вещает и фашистов - нельзя его открывать
15:21:23 15-11-2024
большой ух (12:36:31 15-11-2024) в ютубе куча террористов вещает и фашистов - нельзя его откр... странные вы вещи смотрите, если вам такое в рекомендации показывают.
22:17:09 17-11-2024
большой ух (12:36:31 15-11-2024) в ютубе куча террористов вещает и фашистов - нельзя его откр... Так все видео предоставляется на основе ваших интересов, мне кроме дизайна и игр ничего другого Ютуб смотреть не предлагает.
12:40:35 15-11-2024
неполатки..
12:49:03 15-11-2024
Неполатки такие неполатки.
12:50:53 15-11-2024
Ростелеком... Не фурычит..
12:52:23 15-11-2024
У кого билайн , работает ютуб? у меня не грузит видео...
13:28:08 15-11-2024
Не удаётся установить соединение с сайтом.
Превышено время ожидания ответа от сайта www.youtube.com.
Попробуйте сделать следующее:
Проверить, есть ли подключение к интернету.
Проверить настройки прокси-сервера и брандмауэра.
Выполните диагностику сети
13:29:28 15-11-2024
На мобильном интернете и так работал ютуб. Новость ни о чем
13:32:38 15-11-2024
Он уже про пенсионный возраст и конституцию обещал
И про ЮтьЮб тоже?
14:14:43 15-11-2024
Он заработал лучше, но не у нас в России!...
14:16:13 15-11-2024
На компе так и не запустился...
На тел ещё худо бедно как-то... Что бы видео пошло, раза три приходится перезапускать...
14:17:05 15-11-2024
Какие вы все чуднЫе...
17:05:22 15-11-2024
У ТТК не работает. Да ТТК вообще припухли в своей наглости.
18:11:40 15-11-2024
Гость (17:05:22 15-11-2024) У ТТК не работает. Да ТТК вообще припухли в своей наглости. ... У меня тоже ТТК. Был раньше и с билайном, и с Ростелеком, хуже чем ТТК не было никогда
17:13:39 15-11-2024
Не знаю, почему, но после выборов Трампа работает бех сучка и задоринки, вот уже 10 день)))
18:10:16 15-11-2024
С телефона он как работал так и работает, с компа как не работал так и не будет. Кому вы верите, ничего не будет. НИ ЧЕ ГО
19:31:04 15-11-2024
Сибирские сети - заработал.
21:54:18 15-11-2024
ЮТУБ на ПК как не работал так и не работает!! 8
23:59:43 15-11-2024
Саратов. ТТК Не работает!
01:45:50 16-11-2024
Ложь (во всяком случае для проводного интернета в Москвабаде): как не работал с начала августа сего года, так и не работает.
03:19:45 16-11-2024
Если целью отключения ютуба являлось повышение компьютерной грамотности в способах обхода блокировки РКН, то это был просто отличный перфоманс.
19:58:58 16-11-2024
Да ничего не поменялось. Ростелеком без изменений.
21:56:08 17-11-2024
Рутуб хочет вытеснить конкурента и они до последнего не вернут нам Ютуб, хотя гадости найти везде можно, было бы желание. ВК тоже по такой логике надо блокировать, там склады порнографии и всякой запрещенки.