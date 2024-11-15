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Правда ли, что в России снова заработал YouTube, и при чем здесь Владимир Путин?

Президент накануне говорил о видеосервисе, а уже на следующий день он стал работать лучше

15 ноября 2024, 12:22, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

В России начал восстанавливаться доступ к YouTube. Об этом сообщают онлайн-сервисы, которые отслеживают работоспособность сайтов. Напомним, с лета 2024 года видеохостинг на территории РФ работал с серьезным замедлением.

Примечательно, что произошло это на следующий день после того, как об этом спросил Владимир Путин.

О том, действительно ли YouTube снова заработал и повлиял ли на это президент, – в материале amic.ru.

1

Правда ли, что YouTube снова работает без ограничений?

Доступ к видеохостингу как минимум начал восстанавливаться. Это следует из данных портала Globalcheck, который отслеживает неполадки на сайтах.
По данным сервиса, сейчас YouTube стабильно работает у всех российских операторов сотовой связи.
2

У каких провайдеров снова полноценно заработал YouTube?

Пока сообщается только о сотовых операторах. Данные о доступе к YouTube через провайдеров домашнего интернета все еще неоднозначные. Неизвестно также, в каких регионах портал работает нормально, а в каких – нет.
Сами пользователи говорят, что видеохостинг по-прежнему очень плохо работает при подключении через Wi-Fi.
3

А что о YouTube накануне говорил Владимир Путин?

Президент пообещал разобраться с ситуацией вокруг сервиса. По крайней мере, об этом рассказал в эфире канала "Россия 1" гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров, который встречался с Путиным 13 ноября.
"Замедление YouTube, на мой взгляд, сегодня не очень целесообразно, на что президент сказал, что там бывают всякие пакости..." – поделился Шахназаров содержанием беседы.По его словам, в конце Владимир Путин пообещал изучить ситуацию и разобраться в ней.
4

Почему YouTube вообще работает с замедлением?

Роскомнадзор начал намеренно "замедлять" YouTube летом 2024 года. Российские чиновники объяснили такое решение политикой западного сервиса, который заблокировал многие официальные каналы нашей страны. При этом власти не подтвердили, что в РФ есть планы по полной блокировке видеохостинга.
Тем не менее пользоваться YouTube стало практически невозможно, из-за чего люди начали переходить на VK Видео и другие аналоги.
5

Когда YouTube начнет полноценно и без ограничений работать по всей России?

Неизвестно. Никаких официальных заявлений по поводу работы YouTube в России пока не было. Так что стоит следить за новостями и не забывать проверять, работает ли YouTube у вас.
YouTube / Фото: unsplash.com/ Szabo Viktor

Ищем замену. Какие есть русскоязычные аналоги у YouTube?

Рассказываем, какие есть аналоги у популярного видеосервиса
НОВОСТИОбщество
Владимир Путин интернет блогеры запреты

Комментарии 31

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Гость

12:27:46 15-11-2024

VPN наше всё.

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Гость

18:06:25 27-11-2024

Гость (12:27:46 15-11-2024) VPN наше всё.... Блин, вы не поверите. Заработал ютуб, провайдер Ростелеком

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Дюша

12:29:22 15-11-2024

Ничего не заработало...Через сотовые он и раньше прекрасно работал.

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Кхм...

12:31:22 15-11-2024

"Где победа - там Путин!"
🤣

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гость

12:32:07 15-11-2024

Ни фига не заработал . Вот и опять враньё

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Гость

18:47:52 15-11-2024

гость (12:32:07 15-11-2024) Ни фига не заработал . Вот и опять враньё... так время еще нужно

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Гость

12:34:04 15-11-2024

" а уже на следующий день он стал работать лучше" ---------Еще не стал. Главная страница с подтупливанием, но грузится, а дальше висяк голимый. Комп стационарный. Дом.ру

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большой ух

12:36:31 15-11-2024

в ютубе куча террористов вещает и фашистов - нельзя его открывать

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Гость

15:21:23 15-11-2024

большой ух (12:36:31 15-11-2024) в ютубе куча террористов вещает и фашистов - нельзя его откр... странные вы вещи смотрите, если вам такое в рекомендации показывают.

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Гость

22:17:09 17-11-2024

большой ух (12:36:31 15-11-2024) в ютубе куча террористов вещает и фашистов - нельзя его откр... Так все видео предоставляется на основе ваших интересов, мне кроме дизайна и игр ничего другого Ютуб смотреть не предлагает.

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Гость

12:40:35 15-11-2024

неполатки..

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Гость

12:49:03 15-11-2024

Неполатки такие неполатки.

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Бдыщ..

12:50:53 15-11-2024

Ростелеком... Не фурычит..

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Гость

12:52:23 15-11-2024

У кого билайн , работает ютуб? у меня не грузит видео...

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Гость

13:28:08 15-11-2024

Не удаётся установить соединение с сайтом.
Превышено время ожидания ответа от сайта www.youtube.com.
Попробуйте сделать следующее:

Проверить, есть ли подключение к интернету.
Проверить настройки прокси-сервера и брандмауэра.
Выполните диагностику сети

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Гость

13:29:28 15-11-2024

На мобильном интернете и так работал ютуб. Новость ни о чем

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Гость

13:32:38 15-11-2024

Он уже про пенсионный возраст и конституцию обещал
И про ЮтьЮб тоже?

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Гость

14:14:43 15-11-2024

Он заработал лучше, но не у нас в России!...

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Гость

14:16:13 15-11-2024

На компе так и не запустился...
На тел ещё худо бедно как-то... Что бы видео пошло, раза три приходится перезапускать...

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Musik

14:17:05 15-11-2024

Какие вы все чуднЫе...

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Гость

17:05:22 15-11-2024

У ТТК не работает. Да ТТК вообще припухли в своей наглости.

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Курощуп

18:11:40 15-11-2024

Гость (17:05:22 15-11-2024) У ТТК не работает. Да ТТК вообще припухли в своей наглости. ... У меня тоже ТТК. Был раньше и с билайном, и с Ростелеком, хуже чем ТТК не было никогда

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Гость

17:13:39 15-11-2024

Не знаю, почему, но после выборов Трампа работает бех сучка и задоринки, вот уже 10 день)))

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Курощуп

18:10:16 15-11-2024

С телефона он как работал так и работает, с компа как не работал так и не будет. Кому вы верите, ничего не будет. НИ ЧЕ ГО

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ВИП

19:31:04 15-11-2024

Сибирские сети - заработал.

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Гость

21:54:18 15-11-2024

ЮТУБ на ПК как не работал так и не работает!! 8

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Саратов.. ТТК Не работает

23:59:43 15-11-2024

Саратов. ТТК Не работает!

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Василий

01:45:50 16-11-2024

Ложь (во всяком случае для проводного интернета в Москвабаде): как не работал с начала августа сего года, так и не работает.

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Гость из будущего

03:19:45 16-11-2024

Если целью отключения ютуба являлось повышение компьютерной грамотности в способах обхода блокировки РКН, то это был просто отличный перфоманс.

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4pda пробил дно

19:58:58 16-11-2024

Да ничего не поменялось. Ростелеком без изменений.

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Саня

21:56:08 17-11-2024

Рутуб хочет вытеснить конкурента и они до последнего не вернут нам Ютуб, хотя гадости найти везде можно, было бы желание. ВК тоже по такой логике надо блокировать, там склады порнографии и всякой запрещенки.

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