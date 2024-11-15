Президент накануне говорил о видеосервисе, а уже на следующий день он стал работать лучше

15 ноября 2024, 12:22, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

В России начал восстанавливаться доступ к YouTube. Об этом сообщают онлайн-сервисы, которые отслеживают работоспособность сайтов. Напомним, с лета 2024 года видеохостинг на территории РФ работал с серьезным замедлением.

Примечательно, что произошло это на следующий день после того, как об этом спросил Владимир Путин.

О том, действительно ли YouTube снова заработал и повлиял ли на это президент, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что YouTube снова работает без ограничений? Доступ к видеохостингу как минимум начал восстанавливаться. Это следует из данных портала Globalcheck , который отслеживает неполадки на сайтах. По данным сервиса, сейчас YouTube стабильно работает у всех российских операторов сотовой связи.

2 У каких провайдеров снова полноценно заработал YouTube? Пока сообщается только о сотовых операторах. Данные о доступе к YouTube через провайдеров домашнего интернета все еще неоднозначные. Неизвестно также, в каких регионах портал работает нормально, а в каких – нет. Сами пользователи говорят, что видеохостинг по-прежнему очень плохо работает при подключении через Wi-Fi.

3 А что о YouTube накануне говорил Владимир Путин? Президент пообещал разобраться с ситуацией вокруг сервиса. По крайней мере, об этом рассказал в эфире канала "Россия 1" гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров, который встречался с Путиным 13 ноября. "Замедление YouTube, на мой взгляд, сегодня не очень целесообразно, на что президент сказал, что там бывают всякие пакости..." – поделился Шахназаров содержанием беседы. По его словам, в конце Владимир Путин пообещал изучить ситуацию и разобраться в ней.

4 Почему YouTube вообще работает с замедлением? Роскомнадзор начал намеренно "замедлять" YouTube летом 2024 года. Российские чиновники объяснили такое решение политикой западного сервиса, который заблокировал многие официальные каналы нашей страны. При этом власти не подтвердили, что в РФ есть планы по полной блокировке видеохостинга. Тем не менее пользоваться YouTube стало практически невозможно, из-за чего люди начали переходить на VK Видео и другие аналоги.