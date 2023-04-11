Запись о "нулевом рабочем месте" хотят вносить в трудовую книжку тем, кто прошёл практику или стажировку

11 апреля 2023, 17:02, Анастасия Бичакова

Фото: unsplash.com

Законопроект о "нулевом рабочем месте" внесли в Госдуму. Он подразумевает запись в трудовой книжке по итогам стажировки или практики во время учёбы.

Что известно об инициативе и какие понятия, кроме "нулевого рабочего места", предлагают разграничить в Трудовом кодексе – в материале amic.ru.

Почему записи о стажировках хотят вносить в трудовые книжки?

Записи о практиках и стажировках во время учёбы хотят вносить, поскольку это "отвечает запросу молодёжи", – объяснил РИА Новости один из авторов законопроекта, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

По его словам, работодатели "очень часто" не принимают на первое рабочее место студентов и выпускников без опыта. А получить его без работы невозможно.

"Введение данных норм позволит по итогам прохождения практики или стажировки получить нужную первую запись в трудовую книжку. Это нулевое рабочее место, по большому счёту", – добавил Чернышов.

Какие трудовые понятия предлагают разграничить, согласно законопроекту?

Согласно законопроекту, предлагается ввести разграничение понятий "практическая подготовка", "стажировка" и "обязательная стажировка". Соответствующие изменения хотят внести в Трудовой кодекс. Планируется, что они будут соотноситься с положениями других федеральных законов.