"Чудес не бывает". Хуснуллин допустил падение ввода жилья без новых мер поддержки
Для покупателей это грозит сокращением предложения на рынке новостроек и потенциальным ростом цен
07 августа 2026, 13:25, ИА Амител
Снижение объемов вводимого в эксплуатацию жилья возможно без дополнительных мер и при сохранении высокой ключевой ставки, заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в интервью ТАСС.
«Чудес не бывает. Если не будет дополнительных действий со стороны государства и существенно не снизится ставка Центробанка — да», — сказал Хуснуллин, отвечая на вопрос о возможном снижении ввода жилья в эксплуатацию в России.
Вице-премьер отметил, что инвестиционный цикл в строительстве занимает в среднем три года. Планы на 2025 год закладывались в 2023-м, а результаты 2026 года — в 2024-м, когда начали ужесточать условия ипотечного кредитования.
«Раз меньше финансирования и новых заделов, уменьшится и ввод готового жилья. Не примем мер сейчас — падение проявится в 2029–2030 годах», — объяснил вице-премьер.
Он также сообщил, что правительство нацелено на ввод 100 млн кв. м жилья в 2026 году.
«В 2023-м было около 110 млн, в 2025-м — порядка 108 млн», — напомнил Хуснуллин.
Ранее сообщалось, что в России жилье в новостройках стало более доступным из-за "быстрого роста зарплат".
13:30:13 07-08-2026
Для кого строят? Население сокращается
16:20:09 07-08-2026
Нет экономического смысла , рыночек порешал, невидимая рука и прочее. Плохо и дорого строят, вот и нужна поддержка.
14:13:11 11-08-2026
Кап-отчество в опасности, срочно всем скинуться строительным корпорациям!