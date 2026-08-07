Для покупателей это грозит сокращением предложения на рынке новостроек и потенциальным ростом цен

07 августа 2026, 13:25, ИА Амител

Строительство жилья в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Снижение объемов вводимого в эксплуатацию жилья возможно без дополнительных мер и при сохранении высокой ключевой ставки, заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в интервью ТАСС.

«Чудес не бывает. Если не будет дополнительных действий со стороны государства и существенно не снизится ставка Центробанка — да», — сказал Хуснуллин, отвечая на вопрос о возможном снижении ввода жилья в эксплуатацию в России.

Вице-премьер отметил, что инвестиционный цикл в строительстве занимает в среднем три года. Планы на 2025 год закладывались в 2023-м, а результаты 2026 года — в 2024-м, когда начали ужесточать условия ипотечного кредитования.

«Раз меньше финансирования и новых заделов, уменьшится и ввод готового жилья. Не примем мер сейчас — падение проявится в 2029–2030 годах», — объяснил вице-премьер.

Он также сообщил, что правительство нацелено на ввод 100 млн кв. м жилья в 2026 году.

«В 2023-м было около 110 млн, в 2025-м — порядка 108 млн», — напомнил Хуснуллин.

Ранее сообщалось, что в России жилье в новостройках стало более доступным из-за "быстрого роста зарплат".