Высокая ипотека и платежная нагрузка сдерживают спрос, поэтому аренда остается наиболее выгодным вариантом для большинства

31 марта 2026, 17:15, ИА Амител

За последние четыре года российский рынок недвижимости пережил значительные изменения. Доступность новостроек выросла благодаря росту зарплат, которые увеличивались быстрее, чем цены на первичное жилье. Тем не менее высокая стоимость ипотечных кредитов остается главным препятствием для покупки, пишет РБК.

По данным "Дом.РФ", срок накопления на квартиру сократился почти на год. В конце 2022 года он составлял пять лет и один месяц, а к концу 2025-го — четыре года и три месяца. Такой уровень доступности сохранялся и в начале 2026-го.

К росту доступности жилья, по данным "Дом.РФ", привели два фактора:

Рост зарплат, опережающий рост цен на новостройки. По данным Росстата, в 2025-м зарплаты выросли на 13,5%, тогда как цены на первичное жилье — лишь на 8,7%. Снижение процентных ставок по рыночной ипотеке. Если в конце 2024-го ставки достигали 29%, то к началу 2026-го они снизились до 20,5%.

«Однако рыночная ипотека остается дорогим решением. При условии, что половина зарплаты уходит на ипотеку, банк может одобрить кредит только на 15 кв. м жилья. Льготные программы позволяют приобрести 42 кв. м», — отмечается в отчете "Дом.РФ".

Несмотря на снижение ставок, отношение россиян к покупке или продаже недвижимости почти не изменилось, согласно опросу "Дом.РФ" и ВЦИОМ в феврале 2026 года:

19% считают условия хорошими для покупки жилья;

33–35% — для продажи жилья (показатель стабилен с октября прошлого года).

В "Дом.РФ" подчеркивают, что в нынешних условиях аренда остается наиболее доступным решением жилищного вопроса. Ежемесячные арендные платежи составляют в среднем 18% от семейного дохода, что значительно ниже, чем выплаты по рыночной ипотеке (62%) или по льготным программам (23%).