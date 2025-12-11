Спикер Алтайского парламента прокомментировал уголовные дела против депутатов

Александр Романенко призвал дождаться итогов расследования

11 декабря 2025, 15:00, ИА Амител

Сессия АКЗС / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Если силовики заинтересовались работой депутатов Алтайского краевого Заксобрания, значит какие-то на то основания у них есть. Так председатель АКЗС Александр Романенко прокомментировал amic.ru два уголовных дела, фигурантами которых стали бывший депутат Сергей Матасов и действующий член парламента Людмила Клюшникова.

«Пока рано что-то говорить на эту тему, ведь расследование только идет. Будет суд, не будет суда – это решат компетентные органы. Но, наверное, могли быть правонарушения, раз этим вопросом заинтересовались правоохранители», – сказал Александр Романенко.

Ответил он и по поводу публичных обвинений КПРФ о том, что их депутата преследуют по политическим мотивам.

«На мой взгляд, как раз таки коммунисты оказывают давление на следственные органы», – подчеркнул спикер АКЗС.

Как ранее сообщал amic.ru, процесс по уголовному делу в отношении бывшего депутата АКЗС от партии "Коммунисты России" Сергея Матасова начался в Центральном районном суде Барнаула 25 июня 2025 года. Его обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ – "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". По версии следствия, Матасов фиктивно трудоустроил свою мать и дядю на должности помощников депутата. Силовики считают, что фактически они свои обязанности не выполняли, а полученные деньги добровольно передавали Матасову. Чтобы скрыть схему, оформлялись табели и другие документы о работе, которые направлялись в АКЗС и Министерство финансов Алтайского края.

Следствие полагает, что с октября 2021 года по январь 2025-го Матасов похитил из краевого бюджета около 3,2 млн рублей и распорядился ими по собственному усмотрению. Свою вину он признал.

Депутатом АКЗС от КПРФ Людмила Клюшникова и ее помощница Светлана Кербер были арестованы в ноябре. По данным следствия, коммунистка трудоустроила Кербер, но та якобы не исполняла обязанности и предоставляла в краевой парламент фиктивные табели учета рабочего времени и расчета зарплаты.

С 2021 по 2025 год, по версии силовиков, Кербер получила из бюджета Алтайского края более трех миллионов рублей и использовала эти средства по своему усмотрению. Судебный процесс по делу депутата должен начаться в 2026 году. При этом Людмила Клюшникова заявляет о своей невиновности.

По данным amic.ru, эти два депутата – не единственные, чьей работой в части содержания помощников интересовались правоохранительные органы.