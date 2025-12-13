Помощница Клюшниковой заявила об изъятии у ее дочери телефона и компьютера
Светлана Кербер сообщила, что не имеет возможности общаться с 12-летней дочерью
13 декабря 2025, 11:00, ИА Амител
Правоохранители изъяли телефон и компьютер у 12-летней дочери Светланы Кербер – арестованной помощницы алтайского депутата от КПРФ Людмилы Клюшниковой. Об этом говорится в письме помощницы, опубликованном региональным отделением КПРФ.
«Я лишена возможности общаться с 12-летней дочерью. В ходе обыска у ребенка изъят личный телефон и компьютер <…>. Ребенок лишен [возможности] <…> полноценно заниматься в школе», – сообщила Светлана в письме, переданном через адвоката.
Также в письме она заявляет, что находится в СИЗО "по вымышленному обвинению", а уголовное дело – ее и Клюшниковой – считает "правовым беспределом".
Людмилу Клюшникову подозревают в том, что она фиктивно трудоустроила на должность своей помощницы Светлану Кербер, но якобы никакой работы та не выполняла. При этом в 2021–2025 годах, по мнению следствия, помощник из бюджета края получила более 3 млн рублей, которыми она и Клюшникова воспользовались по своему усмотрению.
Ранее сама депутат не признала вины в "мошенничестве в особо крупном размере" и назвала причины, по которым ее, по ее мнению, нельзя заключать под стражу. В их числе состояние ее здоровья и болезнь малолетнего сына.
11:15:51 13-12-2025
Когда "коммунистка" воровала народные деньги, она про ребёнка не думала.
Если так плохо ребёнку то органам опеки нужно девочку в детский дом определять.
00:04:04 14-12-2025
Гость (11:15:51 13-12-2025) Когда "коммунистка" воровала народные деньги, она про ребёнк... Достойный ответ человека , который так любит детей делать сиротами. Вы , наверное , Гебельса читаете и любите его труды? Это он сказал : ❝ Юриспруденция — продажная девка политики ❞. И чтобы утверждать, что человек "воровал" - нужно решение суда, а пока вы просто клевещите на человека. Все-таки пока в России еще действует презумпция невиновности. Сейчас это вопрос о содержании под стражей и отъеме у ребенка телефона и компа - это просто политическая травля. Ждем объективного суда.
11:34:43 13-12-2025
Сатрапы, душители свободы.
12:18:29 13-12-2025
Опять на коммунистов гонения, как при царе 120 лет назад.
13:40:23 13-12-2025
Гость (12:18:29 13-12-2025) Опять на коммунистов гонения, как при царе 120 лет назад.... Там все плохо кончили и царь и картавый...
12:50:17 13-12-2025
При царе коммунистов ещё не было. А гонения начались при алкоголике Ельцине.
14:37:02 13-12-2025
краснопузые уже давно не являются политической силой.... Не более, как тараканы на кухне... какие гонения... кто эту тетку знал, до этого скандала? сидела, не отсвечивала, подворовывала - там каждый второй такой
14:43:26 13-12-2025
Царь изловил Ленина и отправил в Шушенское. Платил Ленину денюжку была кухарка даже... А как Ленин царя поймал сразу грохнул... Так что...
09:41:42 14-12-2025
Гость (14:43:26 13-12-2025) Царь изловил Ленина и отправил в Шушенское. Платил Ленину де... Еще он из хлеба делал чернильницу и молоком писал письма на волю.
15:31:51 13-12-2025
Когда она и её хозяйка депутатка, врали и провоцировали людей, о детях что то не думали. Особенно о тех чьи родители были их жертвами. А теперь мы все должны уреветься над ихним положением. "Вор, должен сидеть в тюрьме!"(Глеб Жеглов).
17:30:31 13-12-2025
Новоалтаец (15:31:51 13-12-2025) Когда она и её хозяйка депутатка, врали и провоцировали люде... Ой, вы жертва? Расскажите подробнее, что эти женщины с вами делали? Очень интересно! Получается, что месть? Мстите ребенку?
23:03:00 13-12-2025
Почему ребёнок не в детдоме? Там могут быть созданы все условия для учёбы.
04:13:39 14-12-2025
А что сразу ребенок? Есть чем коррупционную задницу прикрыть? Нашлись защитнички. Давайте ее отпускать. В должности восстановить и пусть дальше ворует. А мы я, ты, вы будем и дальше горбатится за 30 тыс в месяц. У нас же дитачек нету.
07:03:53 14-12-2025
Гость (04:13:39 14-12-2025) А что сразу ребенок? Есть чем коррупционную задницу прикрыть... А зачем вы горбатитесь за 30 тыс. в месяц? Вы лентяй/ка? Работать не хотите? Или уровень вашей компетенции позволяет работать только уборщицей/дворником?
07:43:50 14-12-2025
А почему на втором листочке подписано Свелана. И почерк странный для помощника депутата.
11:49:19 14-12-2025
за 5 лет три ляма,это даже сотка в месяц не выходит. вот если бы лимонов сто в месяц,была бы под домашним арестом или вообще бы состава не было... вопрос:а чего столько лет ждали? когда сумма наберется или команду мочить коммунистов? вспомните заказуху рашкина,
23:12:50 14-12-2025
Интересно работодатель вопрос решает.