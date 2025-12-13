Помощница Клюшниковой заявила об изъятии у ее дочери телефона и компьютера

Светлана Кербер сообщила, что не имеет возможности общаться с 12-летней дочерью

13 декабря 2025, 11:00, ИА Амител

Людмила Клюшникова в суде / Фото: amic.ru / Антон Дегтярев

Правоохранители изъяли телефон и компьютер у 12-летней дочери Светланы Кербер – арестованной помощницы алтайского депутата от КПРФ Людмилы Клюшниковой. Об этом говорится в письме помощницы, опубликованном региональным отделением КПРФ.

«Я лишена возможности общаться с 12-летней дочерью. В ходе обыска у ребенка изъят личный телефон и компьютер <…>. Ребенок лишен [возможности] <…> полноценно заниматься в школе», – сообщила Светлана в письме, переданном через адвоката.

Также в письме она заявляет, что находится в СИЗО "по вымышленному обвинению", а уголовное дело – ее и Клюшниковой – считает "правовым беспределом".

Письмо Светланы Кербер

Людмилу Клюшникову подозревают в том, что она фиктивно трудоустроила на должность своей помощницы Светлану Кербер, но якобы никакой работы та не выполняла. При этом в 2021–2025 годах, по мнению следствия, помощник из бюджета края получила более 3 млн рублей, которыми она и Клюшникова воспользовались по своему усмотрению.

Ранее сама депутат не признала вины в "мошенничестве в особо крупном размере" и назвала причины, по которым ее, по ее мнению, нельзя заключать под стражу. В их числе состояние ее здоровья и болезнь малолетнего сына.