Чуйский тракт. С тобой по пути. Как вьючная тропа тысячи лет соединяла Азию и Европу

Аудиогид "Чуйский тракт. С тобой по пути" проведёт тебя по самым живописным местам Алтая и расскажет удивительные истории

02 мая 2023, 07:46, ИА Амител

За бийским коммунальным мостом, на 352-м километре дороги начинается древняя вьючная тропа. Сегодня именно по этому пути туристы едут в известный на всю страну город-курорт Белокуриха. Но когда-то по нему веками ходили караваны из Азии в Европу. Это и есть старый Чуйский тракт. Первые упоминания о Чуйской тропе встречаются в китайских хрониках тысячелетней давности. По мнению некоторых историков, дорога была одним из северных ответвлений Великого шёлкового пути. Много километров приходилось пробираться по узкой тропе вдоль отвесных скал, преодолевать десятки сложных подъёмов и спусков, опасных переправ.

Встречайте новый эпизод аудиогида "Чуйский тракт. С тобой по пути". Чтобы послушать его, нажмите на картинку и вы попадёте на izi.TRAVEL, где выложен наш аудиогид.

Аудиогид "Чуйский тракт. С тобой по пути" был создан в 2022 году – к 100-летию с того момента, как трасса получила статус дороги государственного значения. Проект выложен на сервисе izi.TRAVEL. За год слушатели оставили множество положительных откликов об историях аудиогида. При создании аудиогида редакция amic.ru и продакшн-отдел медиагруппы FM-Продакшн работали в партнёрстве с "Алтайтурцентром", использовали информацию от историков, учёных Алтайского края и сотрудников музеев. Благодарим всех, кто помогал нам в этой непростой работе, представлял архивные документы, воспоминания, редактировал, правил, спорил и порой ругался. Вместе у нас получилось круто!Все выпуски нашего аудиогида можно послушать здесь.