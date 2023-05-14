Чуйский тракт. С тобой по пути. Как за 100 лет дорога стала одной из лучших в стране

Аудиогид "Чуйский тракт. С тобой по пути" проведёт тебя по самым живописным местам Алтая и расскажет удивительные истории

14 мая 2023, 07:20, ИА Амител

Чуйский тракт – одна из современнейших транспортных артерий России. Прокатиться по красивому и живописному тракту приезжают туристы и блогеры со всей страны. За сто лет протяжённость дороги выросла с 600 почти до 1000 километров. В завершающем выпуске нашего аудиопутешествия расскажем, как менялся тракт за последние десятилетия и что его ждёт дальше.

"Чуйский тракт. С тобой по пути" проведёт тебя по самым живописным местам Алтая. Это наш финальный выпуск.

Аудиогид "Чуйский тракт. С тобой по пути" был создан в 2022 году – к 100-летию с того момента, как трасса получила статус дороги государственного значения. Проект выложен на сервисе izi.TRAVEL. За год слушатели оставили множество положительных откликов об историях аудиогида. При создании аудиогида редакция amic.ru и продакшн-отдел медиагруппы FM-Продакшн работали в партнёрстве с "Алтайтурцентром", использовали информацию от историков, учёных Алтайского края и сотрудников музеев. Благодарим всех, кто помогал нам в этой непростой работе, представлял архивные документы, воспоминания, редактировал, правил, спорил и порой ругался.Все выпуски нашего аудиогида можно послушать здесь.