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Дачу охотника с "живой" террасой выставили на аукцион в Барнауле

На участке есть баня, бассейн, лужайка и зона для выращивания овощей

22 мая 2026, 13:01, ИА Амител

Дача с "живой" террасой / Фото: "Авито"
Дача с "живой" террасой / Фото: "Авито"

Огромную дачу охотника с "живой" террасой выставили на аукцион в Барнауле. Как указали в объявлении на "Авито", начальная цена дома с участком — 7,5 млн рублей.

В доме площадью 120 квадратных метров два этажа. На первом располагается терраса с раздвижными стенами из стеклянных рам, а на ней — русская печь из исторического кирпича ручной формовки 1890 года. Это отличное место, чтобы в летний вечер посидеть с родными у огня за чашечкой травяного чая.

Также в доме есть кухня со всей необходимой мебелью и техникой. На втором этаже — общая и детская комнаты, из второй можно выйти на балкон.

Дача с "живой" террасой / Фото: "Авито"

На участке площадью 16 соток есть баня, бассейн с террасой из лиственницы, лужайка с газоном, а для огородников — зона для выращивания овощей.

Рядом с домом находится парковка на два автомобиля, а по периметру участка — забор высотой два метра из натуральной доски.

Ранее сообщалось, что низкий спрос "уронил" цены на частные дома в пригороде Барнаула. Число сделок резко упало, дома ждут покупателей полгода и более.

Дом у моря / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

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Основной спрос формируют семьи с детьми и люди предпенсионного возраста, а инвесторы активнее заходят в Анапу и Крым, выбирая объекты с возможностью быстрой сдачи
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Барнаул недвижимость коттеджи и дома
       

Комментарии 11

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Гость

13:20:11 22-05-2026

это не русская пеь. Лежанка то где?

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Гость

13:56:26 22-05-2026

Голова лося на стене это конечно трешак

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ДМВ

14:25:55 22-05-2026

Гость (13:56:26 22-05-2026) Голова лося на стене это конечно трешак... Замечательно гармонирует с экспозицией бутылок.

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Гость

14:41:03 22-05-2026

3а 17 лямов немного убогонько

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Гость

15:16:37 22-05-2026

Гость (14:41:03 22-05-2026) 3а 17 лямов немного убогонько... А за 7,5?)

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Гость

16:46:22 22-05-2026

Гость (15:16:37 22-05-2026) А за 7,5?)... Ну гляну..если лося снимут)

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гость

15:06:34 23-05-2026

Гость (16:46:22 22-05-2026) Ну гляну..если лося снимут)... Бери, я заберу как купишь)) сниму сам)

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Гость

12:59:48 23-05-2026

Аукцион? Первая ставка 1,5млн. Кто-то больше?

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dok_СФ

17:03:08 23-05-2026

Гость (12:59:48 23-05-2026) Аукцион? Первая ставка 1,5млн. Кто-то больше?... 9 млн

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гость

15:11:11 23-05-2026

Дача охотника, одна бошка лося, у меня от щуки голова есть -квартира рыбака значит))

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Гость

17:15:19 23-05-2026

фу позорише. так убого беспорядок грязища и мумия дохлого животного. ну блеск

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