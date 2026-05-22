Дачу охотника с "живой" террасой выставили на аукцион в Барнауле
На участке есть баня, бассейн, лужайка и зона для выращивания овощей
22 мая 2026, 13:01, ИА Амител
Огромную дачу охотника с "живой" террасой выставили на аукцион в Барнауле. Как указали в объявлении на "Авито", начальная цена дома с участком — 7,5 млн рублей.
В доме площадью 120 квадратных метров два этажа. На первом располагается терраса с раздвижными стенами из стеклянных рам, а на ней — русская печь из исторического кирпича ручной формовки 1890 года. Это отличное место, чтобы в летний вечер посидеть с родными у огня за чашечкой травяного чая.
Также в доме есть кухня со всей необходимой мебелью и техникой. На втором этаже — общая и детская комнаты, из второй можно выйти на балкон.
На участке площадью 16 соток есть баня, бассейн с террасой из лиственницы, лужайка с газоном, а для огородников — зона для выращивания овощей.
Рядом с домом находится парковка на два автомобиля, а по периметру участка — забор высотой два метра из натуральной доски.
Ранее сообщалось, что низкий спрос "уронил" цены на частные дома в пригороде Барнаула. Число сделок резко упало, дома ждут покупателей полгода и более.
13:20:11 22-05-2026
это не русская пеь. Лежанка то где?
13:56:26 22-05-2026
Голова лося на стене это конечно трешак
14:25:55 22-05-2026
Гость (13:56:26 22-05-2026) Голова лося на стене это конечно трешак... Замечательно гармонирует с экспозицией бутылок.
14:41:03 22-05-2026
3а 17 лямов немного убогонько
15:16:37 22-05-2026
Гость (14:41:03 22-05-2026) 3а 17 лямов немного убогонько... А за 7,5?)
16:46:22 22-05-2026
Гость (15:16:37 22-05-2026) А за 7,5?)... Ну гляну..если лося снимут)
15:06:34 23-05-2026
Гость (16:46:22 22-05-2026) Ну гляну..если лося снимут)... Бери, я заберу как купишь)) сниму сам)
12:59:48 23-05-2026
Аукцион? Первая ставка 1,5млн. Кто-то больше?
17:03:08 23-05-2026
Гость (12:59:48 23-05-2026) Аукцион? Первая ставка 1,5млн. Кто-то больше?... 9 млн
15:11:11 23-05-2026
Дача охотника, одна бошка лося, у меня от щуки голова есть -квартира рыбака значит))
17:15:19 23-05-2026
фу позорише. так убого беспорядок грязища и мумия дохлого животного. ну блеск