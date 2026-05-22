На участке есть баня, бассейн, лужайка и зона для выращивания овощей

22 мая 2026, 13:01, ИА Амител

Дача с "живой" террасой / Фото: "Авито"

Огромную дачу охотника с "живой" террасой выставили на аукцион в Барнауле. Как указали в объявлении на "Авито", начальная цена дома с участком — 7,5 млн рублей.

В доме площадью 120 квадратных метров два этажа. На первом располагается терраса с раздвижными стенами из стеклянных рам, а на ней — русская печь из исторического кирпича ручной формовки 1890 года. Это отличное место, чтобы в летний вечер посидеть с родными у огня за чашечкой травяного чая.

Также в доме есть кухня со всей необходимой мебелью и техникой. На втором этаже — общая и детская комнаты, из второй можно выйти на балкон.

Дача с "живой" террасой / Фото: "Авито"

На участке площадью 16 соток есть баня, бассейн с террасой из лиственницы, лужайка с газоном, а для огородников — зона для выращивания овощей.

Рядом с домом находится парковка на два автомобиля, а по периметру участка — забор высотой два метра из натуральной доски.

Ранее сообщалось, что низкий спрос "уронил" цены на частные дома в пригороде Барнаула. Число сделок резко упало, дома ждут покупателей полгода и более.