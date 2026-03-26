Основной спрос формируют семьи с детьми и люди предпенсионного возраста, а инвесторы активнее заходят в Анапу и Крым, выбирая объекты с возможностью быстрой сдачи

26 марта 2026, 19:00, ИА Амител

Дом у моря / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В Краснодарском крае, в кооперативе "Нептун" на улице Железнодорожной, продается уютный домик у моря по цене 421 тысяча рублей, выяснил ТАСС. Это одно из самых выгодных предложений на рынке недвижимости. Площадь дома — 15 квадратных метров, в нем есть спальня для двоих и небольшая кухня. Санузел находится на улице, а водопровод — в нескольких метрах от дома. На крыше оборудован резервуар для воды, который можно использовать как летний душ. До побережья всего 30 шагов.

В поселке Московское Калининградской области продается дом за 500 тысяч рублей. Это кирпичное здание площадью 45 квадратных метров, построенное в 1952 году, расположено на участке 14 соток. Дом нуждается в косметическом ремонте, а санузел находится вне дома. Отопление осуществляется с помощью печи. До моря можно доехать за 20 минут на скоростном поезде "Ласточка".

В селе Семеновка в Крыму можно приобрести домик за 1,65 миллиона рублей. Дом площадью 15 квадратных метров расположен на участке 6 соток, рядом с морем. В холодное время года его отапливает газовое оборудование. Недалеко от села расположена страусиная ферма, которая привлекает семьи с детьми.

Рост интереса к недорогим домам у моря в России

В России увеличивается спрос на недорогие дома у моря, особенно в Анапе и Крыму. В Сочи продажи недвижимости снизились, так как покупатели предпочитают объекты с определенными характеристиками.

«Анапа, Крым и Азовское побережье, например, в Ейске, привлекают низкими ценами на жилье. Старый жилой фонд и ограниченный туристический поток делают эти регионы привлекательными для покупки. На Азовском побережье дома покупают для постоянного проживания, а на Черном море — для сдачи в аренду», — отметил генеральный директор Агентства инвестиций в недвижимость Москвы Валерий Летенков.

Покупатели стали более разборчивыми. Основной интерес проявляют семьи с детьми, люди предпенсионного возраста и инвесторы. Начальная цена дома в Анапе — от 5–6 миллионов рублей, в Сочи и Крыму — от 8–10 миллионов рублей. Объекты, расположенные вблизи водоемов, всегда стоят дороже, сказал эксперт.