"И мы счастливы". В барнаульском поселке Лесной-2 поселились первые жильцы

Супруги Игнатовские оценили жизнь на земле с современными удобствами

29 ноября 2025, 12:00, ИА Амител erid: 2W5zFHaTbvQ

Ключи. Частный дом / Фото: freepik
В строящемся поселке Лесной-2, расположенном во Власихе, уже появились первые жильцы. Семья Екатерины Игнатовской с весны 2025 года  наслаждается всеми прелестями жизни в частном доме. В поселке застраивается первая очередь, но, несмотря на это, здесь уже есть все необходимое для комфортного проживания, включая дороги и уличное освещение.

«Мы переехали в Барнаул из Алейска. Сразу искали именно дом на земле, но сначала все было не то. А потом приехали посмотреть Лесной-2 и сразу поняли – вот он наш будущий дом», – рассказала Екатерина Игнатовская.

С конца апреля они счастливо живут в одноэтажном доме площадью 93 квадратных метра с очень удобной планировкой.

«У нас три полноценных комнаты, кухня-гостиная – все комфортно и эргономично», – добавила собеседница.

Поселок Лесной-2 / Фото: Андрей Саркисян

Несмотря на то, что поселок только в начале пути застройки, здесь уже есть все коммуникации: газ, свет, вода, электричество. Дома, сдаваемые покупателям, имеют теплые полы, систему вентиляции (вытяжки на кухне и в ванной), вай-фай, счетчики на электроэнергию и воду.

Более того, застройщик уже сделал дороги с ливневой канализацией, часть из них даже заасфальтировали, что редкость для еще строящихся объектов. Дом Екатерины стоит как раз на асфальтированной улице. А еще в поселке есть освещение, видеонаблюдение и шлагбаум на въезде в поселок.

«Хороший, теплый дом. Хороший благоустраиваемый поселок. Мы рады, что выбрали именно его», – подчеркнула Екатерина.

Коттеджный поселок Лесной-2 возводит алтайский застройщик "Промжилстрой" в рамках договора о комплексном развитии территории (КРТ) с госкомпанией "Дом.рф".

Проект предусматривает наличие зеленых зон, детских и спортивных площадок, а также прогулочных территорий. Для удобства местных жителей уже начали строить торговые центры, также здесь будет аптека и частный ФАП. В перспективе планируется строительство школы и детского сада.

Поселок находится в черте города, здесь хорошая транспортная развязка, ходит общественный транспорт. Отлично подходит для тех, кто хочет жить на земле с городским комфортом.

Коттеджный поселок "Лесной-2"
Тел.: ​8 (3852) 99-54-54
Сайт
Страница во "ВКонтакте"

Фото: freepik

ООО "Промжилстрой"

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

12:33:50 29-11-2025

Влажность в доме будет высокая...

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:57:55 29-11-2025

Садик, школа, поликлиника, автобусная остановка, все рядом? :)

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:07:34 29-11-2025

Вот и хорошо! Вы, главное, потом не занойте здесь, как эти бельмесевцы - где автобусы, школы, больницы и все такое))

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:15:37 29-11-2025

А какой там городской транспорт доступен?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:05:37 29-11-2025

Интернета нет, связи толком нет, магазинов нет и т.д.Пробовал пожить в Лесном. Увы!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:51:13 29-11-2025

Только не возите детей в городские школы! Пусть учатся там, в Лесном.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:15:29 30-11-2025

Гость (16:51:13 29-11-2025) Только не возите детей в городские школы! Пусть учатся там, ... Чему? Выживанию? Туда в здравом уме никто не поселится

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:32:35 30-11-2025

это для пенсов и странных. скорая, поликлиника, магазин, прогулки, школа, секции, развивайки, садик, досуг... в деревне дети ДИКИЕ вырастают, тем более в поселке развитие которого ждать еще лет 20-30. какие-то на эйфории поживут и чз 3 года развод или переезд иначе нереально. ну если есть водитель, доставщик, няня, кухарка - тогда да. можно жить вполне себе

  0 Нравится
Ответить
