"И мы счастливы". В барнаульском поселке Лесной-2 поселились первые жильцы
Супруги Игнатовские оценили жизнь на земле с современными удобствами
В строящемся поселке Лесной-2, расположенном во Власихе, уже появились первые жильцы. Семья Екатерины Игнатовской с весны 2025 года наслаждается всеми прелестями жизни в частном доме. В поселке застраивается первая очередь, но, несмотря на это, здесь уже есть все необходимое для комфортного проживания, включая дороги и уличное освещение.
«Мы переехали в Барнаул из Алейска. Сразу искали именно дом на земле, но сначала все было не то. А потом приехали посмотреть Лесной-2 и сразу поняли – вот он наш будущий дом», – рассказала Екатерина Игнатовская.
С конца апреля они счастливо живут в одноэтажном доме площадью 93 квадратных метра с очень удобной планировкой.
«У нас три полноценных комнаты, кухня-гостиная – все комфортно и эргономично», – добавила собеседница.
Несмотря на то, что поселок только в начале пути застройки, здесь уже есть все коммуникации: газ, свет, вода, электричество. Дома, сдаваемые покупателям, имеют теплые полы, систему вентиляции (вытяжки на кухне и в ванной), вай-фай, счетчики на электроэнергию и воду.
Более того, застройщик уже сделал дороги с ливневой канализацией, часть из них даже заасфальтировали, что редкость для еще строящихся объектов. Дом Екатерины стоит как раз на асфальтированной улице. А еще в поселке есть освещение, видеонаблюдение и шлагбаум на въезде в поселок.
«Хороший, теплый дом. Хороший благоустраиваемый поселок. Мы рады, что выбрали именно его», – подчеркнула Екатерина.
Коттеджный поселок Лесной-2 возводит алтайский застройщик "Промжилстрой" в рамках договора о комплексном развитии территории (КРТ) с госкомпанией "Дом.рф".
Проект предусматривает наличие зеленых зон, детских и спортивных площадок, а также прогулочных территорий. Для удобства местных жителей уже начали строить торговые центры, также здесь будет аптека и частный ФАП. В перспективе планируется строительство школы и детского сада.
Поселок находится в черте города, здесь хорошая транспортная развязка, ходит общественный транспорт. Отлично подходит для тех, кто хочет жить на земле с городским комфортом.
Влажность в доме будет высокая...
12:57:55 29-11-2025
Садик, школа, поликлиника, автобусная остановка, все рядом? :)
13:07:34 29-11-2025
Вот и хорошо! Вы, главное, потом не занойте здесь, как эти бельмесевцы - где автобусы, школы, больницы и все такое))
14:15:37 29-11-2025
А какой там городской транспорт доступен?
16:05:37 29-11-2025
Интернета нет, связи толком нет, магазинов нет и т.д.Пробовал пожить в Лесном. Увы!
16:51:13 29-11-2025
Только не возите детей в городские школы! Пусть учатся там, в Лесном.
11:15:29 30-11-2025
Гость (16:51:13 29-11-2025) Только не возите детей в городские школы! Пусть учатся там, ... Чему? Выживанию? Туда в здравом уме никто не поселится
18:32:35 30-11-2025
это для пенсов и странных. скорая, поликлиника, магазин, прогулки, школа, секции, развивайки, садик, досуг... в деревне дети ДИКИЕ вырастают, тем более в поселке развитие которого ждать еще лет 20-30. какие-то на эйфории поживут и чз 3 года развод или переезд иначе нереально. ну если есть водитель, доставщик, няня, кухарка - тогда да. можно жить вполне себе