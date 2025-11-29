"И мы счастливы". В барнаульском поселке Лесной-2 поселились первые жильцы

Супруги Игнатовские оценили жизнь на земле с современными удобствами

29 ноября 2025, 12:00, ИА Амител erid: 2W5zFHaTbvQ

Ключи. Частный дом / Фото: freepik

В строящемся поселке Лесной-2, расположенном во Власихе, уже появились первые жильцы. Семья Екатерины Игнатовской с весны 2025 года наслаждается всеми прелестями жизни в частном доме. В поселке застраивается первая очередь, но, несмотря на это, здесь уже есть все необходимое для комфортного проживания, включая дороги и уличное освещение.

«Мы переехали в Барнаул из Алейска. Сразу искали именно дом на земле, но сначала все было не то. А потом приехали посмотреть Лесной-2 и сразу поняли – вот он наш будущий дом», – рассказала Екатерина Игнатовская.

С конца апреля они счастливо живут в одноэтажном доме площадью 93 квадратных метра с очень удобной планировкой.

«У нас три полноценных комнаты, кухня-гостиная – все комфортно и эргономично», – добавила собеседница.

Поселок Лесной-2 / Фото: Андрей Саркисян

Несмотря на то, что поселок только в начале пути застройки, здесь уже есть все коммуникации: газ, свет, вода, электричество. Дома, сдаваемые покупателям, имеют теплые полы, систему вентиляции (вытяжки на кухне и в ванной), вай-фай, счетчики на электроэнергию и воду.

Более того, застройщик уже сделал дороги с ливневой канализацией, часть из них даже заасфальтировали, что редкость для еще строящихся объектов. Дом Екатерины стоит как раз на асфальтированной улице. А еще в поселке есть освещение, видеонаблюдение и шлагбаум на въезде в поселок.

«Хороший, теплый дом. Хороший благоустраиваемый поселок. Мы рады, что выбрали именно его», – подчеркнула Екатерина.

Коттеджный поселок Лесной-2 возводит алтайский застройщик "Промжилстрой" в рамках договора о комплексном развитии территории (КРТ) с госкомпанией "Дом.рф".

Проект предусматривает наличие зеленых зон, детских и спортивных площадок, а также прогулочных территорий. Для удобства местных жителей уже начали строить торговые центры, также здесь будет аптека и частный ФАП. В перспективе планируется строительство школы и детского сада.

Поселок находится в черте города, здесь хорошая транспортная развязка, ходит общественный транспорт. Отлично подходит для тех, кто хочет жить на земле с городским комфортом.

Коттеджный поселок "Лесной-2"

Тел.: ​8 (3852) 99-54-54

Сайт

Страница во "ВКонтакте"

Фото: freepik

ООО "Промжилстрой"

Реклама