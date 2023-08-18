"Давай поженимся!" вернется на экраны без астролога

Прогнозы по летнему возвращению не сбылись, ждать ее в эфире стоит осенью

18 августа 2023, 11:34, ИА Амител

Заставка передачи

Стали известны подробности о возвращении программы "Давай поженимся!" в эфир "Первого канала". Об этом сообщает Mash.

Дуэт телеведущих Ларисы Гузеевой и Розы Сябитовой снова появится в кадре, но возвращения астролога Василисы Володиной не ожидается. Сама она сказала журналистам, что переговоров с ней не было, да и сама она не очень хочет участвовать в съемках.

Также отмечается, что прогнозы по выходу в эфир летом не сбылись. Основные съемки пройдут в сентябре, а первых эфиров стоит ждать только в октябре.