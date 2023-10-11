Да, стали дороже. Но при этом стоимость яиц в регионе остается самой низкой в Сибири

11 октября 2023, 16:50, ИА Амител

Фото: amic.ru

Стоимость куриных яиц на потребительском рынке региона действительно с начала сентября показывает динамику на увеличение, сообщили amic.ru в Управлении по предпринимательству Алтайского края.

"При этом данная тенденция носит общероссийский характер и связана с ростом производственных затрат. По информации крупных торговых сетей, на данный продукт сегодня устанавливаются нулевые и отрицательные торговые наценки", – подчеркнули в ведомстве.

По данным Алтайкрайстата, средняя розничная стоимость яиц составляет 87,41 рубля за десяток.

В торговых сетях стоимость яиц категории С2 начинается от 54,9 рубля за десяток, категории С1 – от 59,99 рубля за десяток, категории С0 – от 75,09 рубля за десяток.

"Стоимость яиц куриных в Алтайском крае остается самой низкой в Сибири", – подчеркнули в управлении.

Ранее жители Барнаула отметили в соцсетях, что яйца резко и сильно подорожали в магазинах.