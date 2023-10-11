Подорожание яиц в магазинах объяснили власти Алтайского края
Да, стали дороже. Но при этом стоимость яиц в регионе остается самой низкой в Сибири
11 октября 2023, 16:50, ИА Амител
Стоимость куриных яиц на потребительском рынке региона действительно с начала сентября показывает динамику на увеличение, сообщили amic.ru в Управлении по предпринимательству Алтайского края.
"При этом данная тенденция носит общероссийский характер и связана с ростом производственных затрат. По информации крупных торговых сетей, на данный продукт сегодня устанавливаются нулевые и отрицательные торговые наценки", – подчеркнули в ведомстве.
По данным Алтайкрайстата, средняя розничная стоимость яиц составляет 87,41 рубля за десяток.
В торговых сетях стоимость яиц категории С2 начинается от 54,9 рубля за десяток, категории С1 – от 59,99 рубля за десяток, категории С0 – от 75,09 рубля за десяток.
"Стоимость яиц куриных в Алтайском крае остается самой низкой в Сибири", – подчеркнули в управлении.
Ранее жители Барнаула отметили в соцсетях, что яйца резко и сильно подорожали в магазинах.
17:15:10 11-10-2023
А сколько стоит десяток яиц в Израйле,если перевести на рубли?А то моя подруга туда решила махнуть.Говорит,пофиг мне ракеты.
20:32:39 11-10-2023
Гость (17:15:10 11-10-2023) А сколько стоит десяток яиц в Израйле,если перевести на руб... Где то 200 сотни. Ну ей же пофиг)
17:19:13 11-10-2023
В торговых сетях стоимость яиц категории С2 начинается от 54,9 рубля за десяток, категории С1 – от 59,99------- да-да, сети эти назовите)) с1 89 р, с0 - 102 р, и во всех сетях поголовно.
17:51:17 11-10-2023
Гость (17:19:13 11-10-2023) В торговых сетях стоимость яиц категории С2 начинается от 54... Ну не совсем так, зашел в приложение Леты, Яйцо Инское С1 - 71,39 р, С0 тоже Инское - 82,99 р
18:12:15 11-10-2023
Гость (17:19:13 11-10-2023) В торговых сетях стоимость яиц категории С2 начинается от 54... У нас в деревне 100 рублей десяток домашние, в магазине что- то около 100.
18:34:06 11-10-2023
Гость (18:12:15 11-10-2023) У нас в деревне 100 рублей десяток домашние, в магазине что-... Я тоже домашние покупаю по 120 иногда по 100 на уличном рынке, магазинные есть не могу, гадость, но зимой приходиться покупать в магазине, комсомольское тоже в районе 100.
18:42:32 11-10-2023
Гость (17:19:13 11-10-2023) В торговых сетях стоимость яиц категории С2 начинается от 54... Просто в" Машке "яйца позолоченные...от96 руб.
01:28:55 14-10-2023
Гость (18:42:32 11-10-2023) Просто в" Машке "яйца позолоченные...от96 руб.... А что, для Вас магазинов, кроме "Машки" не существует?! Ходите в другие магазины, и покупайте там все свежее и дешёвое! Всё вам в "Машках" не устраивает, а все претесь туда табуном..
17:23:08 11-10-2023
"категории С1 – от 59,99 рубля за десяток" в каком именно магазине или киоске эта цена, начинающаяся от 59,99р ?
17:40:10 11-10-2023
Гость (17:23:08 11-10-2023) "категории С1 – от 59,99 рубля за десяток" в каком именно ма... В здании статистики на Чернышевского. В кабинете рукамиводителя. В его кабинете и зарплаты самые высокие и цены на продукты самые низкие.
17:24:22 11-10-2023
А давайте сравним отношение средней зп к стоимости яиц по регионам сибири и поймем, самые ли дешевые...
17:19:40 12-10-2023
Гость (17:24:22 11-10-2023) А давайте сравним отношение средней зп к стоимости яиц по ре... такое сравнение для статистики не выгодное)))
18:20:17 11-10-2023
Это успокоительные мантры, а не объяснения
18:37:54 11-10-2023
"Подорожание яиц в магазинах объяснили власти Алтайского края Да, стали дороже. " ШЕДЕВРАЛЬНО !
18:49:16 11-10-2023
так,не понятно что возмущаетесь,власти разъяснили что вас обманывают глаза,значит идите проверяйте зрение и не чего ногами топотеть,выбрали-получите
21:38:15 11-10-2023
Власти всё объясняют и объясняют....не устали?
23:11:52 11-10-2023
Надо чиновников на оклад 10 тысяч посадить. Да, зарплата станет меньше, но она большая по сравнению с зарплатой дворника в 17 веке
16:30:40 12-10-2023
Гость (23:11:52 11-10-2023) Надо чиновников на оклад 10 тысяч посадить. Да, зарплата ста... Сколько лет надо дворнику отработать дворником , чтоб заработать сумму месячной зарплаты чиновника ?
16:39:33 12-10-2023
Гость (23:11:52 11-10-2023) Надо чиновников на оклад 10 тысяч посадить. Да, зарплата ста... На самом деле чиновнику переквалифицироваться несложно в дворники , здоровье пошатнётся если и больной по здоровью не сможет работать чиновником , придётся на работу полегче дворником перейти .
04:07:14 12-10-2023
95р яйцо десяток отборное, 1 категории вообще нет. В Аниксе вообще 112р
17:10:30 12-10-2023
Татьяна (04:07:14 12-10-2023) 95р яйцо десяток отборное, 1 категории вообще нет. В Аниксе ... На рынке муж отборку взял по 94.берём если не домашние тотна рынке
08:33:51 12-10-2023
К сожалению, наши многие чиновники не обладают необходимой реальной информацией.Им бы почаще в магазины заходить.Или из-за своих приличных зарплат повышение на 15-20 руб. они даже не замечают. Вчера удивился,десяток яиц С2 в Марии - 69 руб.В Магните ,по-моему, дешевле 99 руб.яиц вообще нет. С другой стороны, ясно, что при таком разгуле российского капитализма другого ожидать не стоит. ФАСа вообще не слышно, но даже когда его заставят что-то проверить, то тот ,кто повысил цены и тарифы, всегда прав. Правильно, кто-то назвал наш капитализм диким.Вспоминаются слова А.М. Горького из трилогии о российской жизни тогдашней,дореволюционной, но очень похожую на сегодняшнюю.
11:21:19 12-10-2023
совсем китайцы нестись перестали.
16:33:44 12-10-2023
Ни фига себе объяснения. "... показывает динамику на увеличение, сообщили amic.ru в Управлении по предпринимательству ..." - это не объяснение а констатация факта."При этом данная тенденция носит общероссийский характер и связана с ростом производственных затрат." Что-то я не встречал увеличение производственных затрат в 2 раза, зато встречал сообщения что средняя зарплата в Алтайском крае самая низкая, а по другим территориям России она растет. Вопрос - мы придерживаемся тенденции общероссийского характера? или это определяют в Управлении по предпринимательству?
16:36:09 12-10-2023
В Алтайском крае и должны быть яйца самые дешёвые в Сибири , потому что прожиточный минимум самый маленький в Сибири . Цены же должны быть от прожиточного минимума по региону .
17:18:39 12-10-2023
Не знаю в какие магазины ходят власти, что у них С0 по 75,09 руб. В Ярче по сотке такие яйца)))
13:02:27 03-11-2023
А я лимоны на прошлой неделе брала в Монетке по 150 рублей, а вчера он уже были по 200!!!