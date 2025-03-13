Дело барнаульского перевозчика Бесчастного вернулось в суд для нового рассмотрения

Ранее Алтайский краевой суд отправил дело Бесчастного на пересмотр

13 марта 2025, 11:51, ИА Амител

Олег Бесчастный / Фото: Антон Дегтярев, amic.ru

Дело барнаульского перевозчика Олега Бесчастного (взяткодателя по делу Антона Шеломенцева) снова поступило в Индустриальный районный суд. 11 марта 2025 года оно было там зарегистрировано, тогда же материалы передали новому судье. Информация об этом есть в картотеке дел Индустриального районного суда.

Первое заседание по делу Бесчастного состоится 24 марта 2025 года в 13 часов, сообщили amic.ru в суде.

Отметим, что Индустриальный районный суд 19 декабря 2024 года уже вынес приговор Беcчастному – ему назначили штраф в размере 40 млн рублей, также у бизнесмена арестовали три легковых автомобиля и 16 автобусов на общую сумму более 52 млн рублей. Однако прокуратура с приговором не согласилась и потребовала дать перевозчику восемь лет колонии строгого режима со штрафом шесть миллионов рублей и трехлетним лишением права заниматься деятельностью в сфере сухопутного пассажирского транспорта в коммерческих организациях. 27 февраля 2025 года Алтайский краевой суд приговор Бесчастному отменил и отправил дело в Индустриальный районный суд на новое рассмотрение. Надзорное ведомство потребовало убрать из состава преступления бывшего вице-мэра Барнаула Антона Шеломенцева.

По версии следствия Бесчастный через посредника Сергея Щукина передал 2 млн рублей Антону Шеломенцеву, который тогда занимал пост председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту Барнаула. За "вознаграждение" Шеломенцев якобы обещал обеспечить победу Бесчастного в конкурсе на работу по маршрутам № 41 и 78. Однако они перевозчику так и не достались.

По делу Антона Шеломенцева суд сейчас продолжается. А вот посреднику Сергею Щукину приговор уже вынесли. Сначала 2 октября 2024 года Центральный районный суд приговорил Щукина к пяти годам условно и штрафу 2 млн рублей. Однако 20 декабря 2024 года Алтайский краевой суд изменил решение первой инстанции и дал Щукину три года строгого режима со штрафом 2 млн рублей. Защита Щукина намерена обратиться в кассацию.