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Дело барнаульского перевозчика Бесчастного вернулось в суд для нового рассмотрения

Ранее Алтайский краевой суд отправил дело Бесчастного на пересмотр

13 марта 2025, 11:51, ИА Амител

Олег Бесчастный / Фото: Антон Дегтярев, amic.ru
Олег Бесчастный / Фото: Антон Дегтярев, amic.ru

Дело барнаульского перевозчика Олега Бесчастного (взяткодателя по делу Антона Шеломенцева) снова поступило в Индустриальный районный суд. 11 марта 2025 года оно было там зарегистрировано, тогда же материалы передали новому судье. Информация об этом есть в картотеке дел Индустриального районного суда.

Первое заседание по делу Бесчастного состоится 24 марта 2025 года в 13 часов, сообщили amic.ru в суде.

Отметим, что Индустриальный районный суд 19 декабря 2024 года уже вынес приговор Беcчастному – ему назначили штраф в размере 40 млн рублей, также у бизнесмена арестовали три легковых автомобиля и 16 автобусов на общую сумму более 52 млн рублей. Однако прокуратура с приговором не согласилась и потребовала дать перевозчику восемь лет колонии строгого режима со штрафом шесть миллионов рублей и трехлетним лишением права заниматься деятельностью в сфере сухопутного пассажирского транспорта в коммерческих организациях. 27 февраля 2025 года Алтайский краевой суд приговор Бесчастному отменил и отправил дело в Индустриальный районный суд на новое рассмотрение. Надзорное ведомство потребовало убрать из состава преступления бывшего вице-мэра Барнаула Антона Шеломенцева.

По версии следствия Бесчастный через посредника Сергея Щукина передал 2 млн рублей Антону Шеломенцеву, который тогда занимал пост председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту Барнаула. За "вознаграждение" Шеломенцев якобы обещал обеспечить победу Бесчастного в конкурсе на работу по маршрутам № 41 и 78. Однако они перевозчику так и не достались.

По делу Антона Шеломенцева суд сейчас продолжается. А вот посреднику Сергею Щукину приговор уже вынесли. Сначала 2 октября 2024 года Центральный районный суд приговорил Щукина к пяти годам условно и штрафу 2 млн рублей. Однако 20 декабря 2024 года Алтайский краевой суд изменил решение первой инстанции и дал Щукину три года строгого режима со штрафом 2 млн рублей. Защита Щукина намерена обратиться в кассацию.

суд громкое дело

Комментарии 6

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Гость

12:00:04 13-03-2025

Да посадите уже жулика. пусть сидит, Антоху поджидает.

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Гость

12:13:29 13-03-2025

Гость (12:00:04 13-03-2025) Да посадите уже жулика. пусть сидит, Антоху поджидает. ... да щас всех пересажают, а Антошку выпустят)

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........🤥

12:28:39 13-03-2025

Иосиф Виссарионович... Все было бы по другому...

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Иванна

12:37:27 13-03-2025

Жалко Олега, не давал взятку, ему отказывали, дал - посадят. Вот жизнь.

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Гость

14:35:10 13-03-2025

Помнится была новость про чувака которого лишили прав, он договорился дать взятку , заплатил а его кинули. Он тогда пошел в полицию разоблачать жуликов. Так вот тут примерно произошло тоже самое. Сказочные....

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Гость

17:25:54 13-03-2025

Жулик махровый.

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