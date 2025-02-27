Суд отменил приговор барнаульскому перевозчику Бесчастному для нового рассмотрения дела

Самого предпринимателя на заседании краевого суда не было

27 февраля 2025, 12:20, ИА Амител

Олег Бесчастный / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Алтайский краевой суд в четверг, 27 февраля, отменил приговор перевозчику Олегу Бесчастному и отправил дело в Индустриальный районный суд Барнаула на новое рассмотрение, сообщил корреспондент amic.ru.

"Самого Бесчастного на заседании суда не было. Его адвокат представил справки о серьезном заболевании подзащитного – проблемы с сердцем и давление", – отметил наш корреспондент.

Кроме того, в ходе заседания прокуратура потребовала убрать Антона Шеломенцева из состава преступления (по делу Олега Бесчастного).

Стоит отметить, что сегодня краевой суд мог ужесточить приговор Бесчастному. 19 декабря 2024 года Индустриальный районный суд Барнаула назначил предпринимателю штраф в размере 40 млн рублей. Также суд арестовал имущество перевозчика – три легковых автомобиля и 16 автобусов на общую сумму более 52 млн рублей.

Прокуратура посчитала такой приговор слишком мягким и потребовала назначить Бесчастному реальное наказание: восемь лет колонии строгого режима со штрафом в размере шесть миллионов рублей и лишением права заниматься деятельностью в сфере сухопутного пассажирского транспорта в коммерческих организациях на три года.

Напомним, Бесчастного осудили за то, что он через посредника, Сергея Щукина (бывший зампред "дорожного" комитета Барнаула), передал 2 млн рублей на тот момент председателю комитета по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту Барнаула Антону Шеломенцеву (впоследствии он стал вице-мэром города). За деньги Шеломенцев якобы обязался обеспечить победу Бесчастного в конкурсе на работу по маршрутам № 41 и 78. Однако данные маршруты бизнесмену так и не достались.