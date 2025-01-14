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Восемь лет потребовала прокуратура для Бесчастного – взяткодателя по делу Шеломенцева

Гособвинитель не согласился с "мягким" наказанием и попросил, помимо штрафа, назначить еще и реальное лишение свободы

14 января 2025, 17:15, ИА Амител

Олег Бесчастный / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Олег Бесчастный / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Прокуратура обжалует приговор в отношении барнаульского перевозчика Олега Бесчастного, сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края в своем Telegram-канале.

"Прокурор просит о назначении Бесчастному О.А. наказания в виде лишения свободы сроком восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере шесть миллионов рублей и с лишением права заниматься деятельностью в сфере сухопутного пассажирского транспорта в коммерческих организациях на срок три года", – говорится в сообщении.

Уголовное дело будет направлено в Алтайский краевой суд для рассмотрения в апелляционном порядке. Как стало известно ранее, апелляционную жалобу уже приняли.

Напомним, 19 декабря 2024 года Индустриальный районный суд Барнаула назначил Бесчастному наказание в виде штрафа в размере 40 млн рублей. Его признали виновным в том, что он передал через посредника 2 млн рублей на тот момент руководителю "дорожного" комитета Барнаула Антону Шеломенцеву (после – вице-мэр) за победу в конкурсе на право осуществления перевозок по регулярным маршрутам № 41 и 78.

Суд арестовал имущество бизнесмена: три легковых автомобиля и 16 автобусов на общую сумму более 52 млн рублей.

Прокуратура не согласилась с назначенным наказанием, посчитав его чрезмерно мягким. В связи с этим  государственный обвинитель попросил о назначении Бесчастному наказания, которое, помимо штрафа, включит еще и реальное лишение свободы.

Кстати, ранее суд дал реальный срок посреднику в деле Шеломенцева – Сергею Щукину. Изначально он также получил "мягкое", по мнению прокуратуры, наказание (пять лет условно со штрафом в размере 2 млн рублей), но позже приговор изменили на три года строгого режима с таким же штрафом. Суд по делу самого Шеломенцева еще идет, на нем опрашивают свидетелей.

Денис Илюшин / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

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Комментарии 6

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Гость

17:45:23 14-01-2025

Хитрый. Отсидится пока страшные времена. 7 лет хватит.

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Гость

18:13:09 14-01-2025

Если он ещё не уехал из РФ будет очень удивительно

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Гость

19:05:08 14-01-2025

Судить надлежит не за сам по себе факт взятки (или предложения оной), а лишь за негативность его последствий для общества! Если ущерб нанесён, то в чём он конкретно проявлен? Если нет, то за что же спрос? Каждый чиновник должен отвечать только за конечные итоги принимаемого им решения независимо от того, "чистюля" он или мздоимец!

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Гость

20:50:32 14-01-2025

Уже взысканного штрафа в размере 40 млн рублей достаточно. Еще запретить работать с бюджетами.
А какой толк держать безопасного для общества гражданина в тюрьме, только бюджетные расходы. Он теперь на особом контроле с репутацией на нуле, пусть работает. Или я чего-то не понимаю?

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Гость

11:12:25 15-01-2025

На фото у человека выражение лица так и просит - ну дайте мне лет 5.

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Гость

15:14:47 15-01-2025

Гость (11:12:25 15-01-2025) На фото у человека выражение лица так и просит - ну дайте мн... у него всегда такое лицо. и к тому же он в курсах как там что в его будущем.

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