Восемь лет потребовала прокуратура для Бесчастного – взяткодателя по делу Шеломенцева

Гособвинитель не согласился с "мягким" наказанием и попросил, помимо штрафа, назначить еще и реальное лишение свободы

14 января 2025, 17:15, ИА Амител

Олег Бесчастный / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Прокуратура обжалует приговор в отношении барнаульского перевозчика Олега Бесчастного, сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края в своем Telegram-канале.

"Прокурор просит о назначении Бесчастному О.А. наказания в виде лишения свободы сроком восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере шесть миллионов рублей и с лишением права заниматься деятельностью в сфере сухопутного пассажирского транспорта в коммерческих организациях на срок три года", – говорится в сообщении.

Уголовное дело будет направлено в Алтайский краевой суд для рассмотрения в апелляционном порядке. Как стало известно ранее, апелляционную жалобу уже приняли.

Напомним, 19 декабря 2024 года Индустриальный районный суд Барнаула назначил Бесчастному наказание в виде штрафа в размере 40 млн рублей. Его признали виновным в том, что он передал через посредника 2 млн рублей на тот момент руководителю "дорожного" комитета Барнаула Антону Шеломенцеву (после – вице-мэр) за победу в конкурсе на право осуществления перевозок по регулярным маршрутам № 41 и 78.

Суд арестовал имущество бизнесмена: три легковых автомобиля и 16 автобусов на общую сумму более 52 млн рублей.

Прокуратура не согласилась с назначенным наказанием, посчитав его чрезмерно мягким. В связи с этим государственный обвинитель попросил о назначении Бесчастному наказания, которое, помимо штрафа, включит еще и реальное лишение свободы.

Кстати, ранее суд дал реальный срок посреднику в деле Шеломенцева – Сергею Щукину. Изначально он также получил "мягкое", по мнению прокуратуры, наказание (пять лет условно со штрафом в размере 2 млн рублей), но позже приговор изменили на три года строгого режима с таким же штрафом. Суд по делу самого Шеломенцева еще идет, на нем опрашивают свидетелей.