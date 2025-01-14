Восемь лет потребовала прокуратура для Бесчастного – взяткодателя по делу Шеломенцева
Гособвинитель не согласился с "мягким" наказанием и попросил, помимо штрафа, назначить еще и реальное лишение свободы
14 января 2025, 17:15, ИА Амител
Прокуратура обжалует приговор в отношении барнаульского перевозчика Олега Бесчастного, сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края в своем Telegram-канале.
"Прокурор просит о назначении Бесчастному О.А. наказания в виде лишения свободы сроком восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере шесть миллионов рублей и с лишением права заниматься деятельностью в сфере сухопутного пассажирского транспорта в коммерческих организациях на срок три года", – говорится в сообщении.
Уголовное дело будет направлено в Алтайский краевой суд для рассмотрения в апелляционном порядке. Как стало известно ранее, апелляционную жалобу уже приняли.
Напомним, 19 декабря 2024 года Индустриальный районный суд Барнаула назначил Бесчастному наказание в виде штрафа в размере 40 млн рублей. Его признали виновным в том, что он передал через посредника 2 млн рублей на тот момент руководителю "дорожного" комитета Барнаула Антону Шеломенцеву (после – вице-мэр) за победу в конкурсе на право осуществления перевозок по регулярным маршрутам № 41 и 78.
Суд арестовал имущество бизнесмена: три легковых автомобиля и 16 автобусов на общую сумму более 52 млн рублей.
Прокуратура не согласилась с назначенным наказанием, посчитав его чрезмерно мягким. В связи с этим государственный обвинитель попросил о назначении Бесчастному наказания, которое, помимо штрафа, включит еще и реальное лишение свободы.
Кстати, ранее суд дал реальный срок посреднику в деле Шеломенцева – Сергею Щукину. Изначально он также получил "мягкое", по мнению прокуратуры, наказание (пять лет условно со штрафом в размере 2 млн рублей), но позже приговор изменили на три года строгого режима с таким же штрафом. Суд по делу самого Шеломенцева еще идет, на нем опрашивают свидетелей.
17:45:23 14-01-2025
Хитрый. Отсидится пока страшные времена. 7 лет хватит.
18:13:09 14-01-2025
Если он ещё не уехал из РФ будет очень удивительно
19:05:08 14-01-2025
Судить надлежит не за сам по себе факт взятки (или предложения оной), а лишь за негативность его последствий для общества! Если ущерб нанесён, то в чём он конкретно проявлен? Если нет, то за что же спрос? Каждый чиновник должен отвечать только за конечные итоги принимаемого им решения независимо от того, "чистюля" он или мздоимец!
20:50:32 14-01-2025
Уже взысканного штрафа в размере 40 млн рублей достаточно. Еще запретить работать с бюджетами.
А какой толк держать безопасного для общества гражданина в тюрьме, только бюджетные расходы. Он теперь на особом контроле с репутацией на нуле, пусть работает. Или я чего-то не понимаю?
11:12:25 15-01-2025
На фото у человека выражение лица так и просит - ну дайте мне лет 5.
15:14:47 15-01-2025
Гость (11:12:25 15-01-2025) На фото у человека выражение лица так и просит - ну дайте мн... у него всегда такое лицо. и к тому же он в курсах как там что в его будущем.