День Казанской иконы Божией Матери: история явления и тайны

Происхождение Казанской иконы — сплошная загадка: никто до сих пор не знает, кем и когда она была написана. Свое название она получила в честь города, где ее обнаружили, а появление образа, согласно легенде, представляет собой необъяснимое чудо, поражающее людей и сейчас.

Согласно записям современника тех событий — патриарха Гермогена (тогда еще священника Гостинодворской церкви Казани Ермолая), явление иконы произошло летом 1579 года в Казани после ужасного пожара, уничтожившего большую часть города. После ухода разрушительной стихии многие люди, потерявшие свои дома, впали в отчаяние и посчитали случившееся Божьим гневом.

Но именно в это непростое время произошло нечто поразительное: девятилетней дочери царского стрельца Дмитрия Онучина Матроне сначала во снах, а затем и наяву стала являться Божия Матерь. Богородица повелела девочке отыскать свой образ на одном из пепелищ.

Матрона рассказала родителям о том, что с ней происходит, но они ей не поверили. Однако видения не прекратились, и тогда мать девочки, обеспокоенная происходящим, обратилась за помощью к священникам. Те тоже были настроены скептически, но после многочисленных просьб женщины все-таки согласились начать поиски. Матрона и ее мать отправились с ними.

Каково же было удивление всех присутствующих, когда на раскопках указанного девочкой места, где когда-то стояла печь, действительно была найдена икона Божией Матери, завернутая в истлевшее сукно. При этом сам образ был совершенно невредим, а нашелся он только тогда, когда начала копать маленькая провидица.

Весть о чудесном явлении иконы сразу же облетела весь город. Образ торжественно перенесли в церковь святителя Николая, а затем с крестным ходом — в Благовещенский собор. Во время шествия икона проявила свои чудотворные свойства — несколько помолившихся перед ней людей прозрели.

Новости о Казанской иконе дошли и до Москвы, долетев до самого Ивана Грозного. Это известие настолько поразило царя, что по его указу на месте обретения был возведен Богородицкий девичий монастырь, куда Казанскую икону и поместили. А юная Матрона, принявшая имя Мавра, стала его первой монахиней, сохранив духовную связь с явленной святыней.

Казанская икона Божией Матери быстро прославилась как чудотворная, и с нее практически сразу сделали список (точную копию), который отправили в Москву, к Ивану Грозному. А в последующие годы списки с этого образа распространились и по всей Руси.

Само явление Казанской иконы произошло 21 июля 1579 года (8 июля по старому стилю), и в итоге этот день стал первым праздником, посвященным реликвии.