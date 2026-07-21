День Казанской иконы Божией Матери: история явления и тайны
Чем известна икона Казанской Божией Матери и почему ее считают чудотворной, объясняет amic.ru
21 июля 2026, 06:40, ИА Амител
21 июля Русская православная церковь празднует явление Казанской иконы Божией Матери — одного из самых почитаемых на Руси образов Богородицы.
С какими невероятными событиями связана эта икона, что за силы она в себе несет и почему ее продолжают почитать до сих пор — рассказываем на amic.ru.
Откуда и где появилась икона Казанской Божией Матери?
Происхождение Казанской иконы — сплошная загадка: никто до сих пор не знает, кем и когда она была написана. Свое название она получила в честь города, где ее обнаружили, а появление образа, согласно легенде, представляет собой необъяснимое чудо, поражающее людей и сейчас.
Согласно записям современника тех событий — патриарха Гермогена (тогда еще священника Гостинодворской церкви Казани Ермолая), явление иконы произошло летом 1579 года в Казани после ужасного пожара, уничтожившего большую часть города. После ухода разрушительной стихии многие люди, потерявшие свои дома, впали в отчаяние и посчитали случившееся Божьим гневом.
Но именно в это непростое время произошло нечто поразительное: девятилетней дочери царского стрельца Дмитрия Онучина Матроне сначала во снах, а затем и наяву стала являться Божия Матерь. Богородица повелела девочке отыскать свой образ на одном из пепелищ.
Матрона рассказала родителям о том, что с ней происходит, но они ей не поверили. Однако видения не прекратились, и тогда мать девочки, обеспокоенная происходящим, обратилась за помощью к священникам. Те тоже были настроены скептически, но после многочисленных просьб женщины все-таки согласились начать поиски. Матрона и ее мать отправились с ними.
Каково же было удивление всех присутствующих, когда на раскопках указанного девочкой места, где когда-то стояла печь, действительно была найдена икона Божией Матери, завернутая в истлевшее сукно. При этом сам образ был совершенно невредим, а нашелся он только тогда, когда начала копать маленькая провидица.
Весть о чудесном явлении иконы сразу же облетела весь город. Образ торжественно перенесли в церковь святителя Николая, а затем с крестным ходом — в Благовещенский собор. Во время шествия икона проявила свои чудотворные свойства — несколько помолившихся перед ней людей прозрели.
Новости о Казанской иконе дошли и до Москвы, долетев до самого Ивана Грозного. Это известие настолько поразило царя, что по его указу на месте обретения был возведен Богородицкий девичий монастырь, куда Казанскую икону и поместили. А юная Матрона, принявшая имя Мавра, стала его первой монахиней, сохранив духовную связь с явленной святыней.
Казанская икона Божией Матери быстро прославилась как чудотворная, и с нее практически сразу сделали список (точную копию), который отправили в Москву, к Ивану Грозному. А в последующие годы списки с этого образа распространились и по всей Руси.
Само явление Казанской иконы произошло 21 июля 1579 года (8 июля по старому стилю), и в итоге этот день стал первым праздником, посвященным реликвии.
С какими еще событиями связан Казанский образ Божией Матери?
Явление Казанского образа Божией Матери — не единственное событие, принесшее святыне славу и почет. В истории нашей страны существует еще несколько моментов, когда икона благодаря своей чудесной силе сыграла значимую роль.
Во-первых, период Смутного времени. В 1611 году список Казанской иконы стал духовным символом Второго ополчения, которому молились перед штурмом Кремля, где засели польские интервенты. После завершения Смуты икона осталась в Москве, а в 1636 году ее перенесли в Казанский собор на Красной площади, построенный в честь освобождения столицы. С 1649 года день изгнания поляков из Москвы — 4 ноября (22 октября по старому календарю) — стал всероссийским днем празднования в честь Казанской иконы Божией Матери, защитившей Россию в Смутное время.
Вторым событием, когда икона помогла изменить ситуацию в пользу России, стала Полтавская битва 1709 года. Накануне сражения перед образом Казанской Божией Матери, спасенной из устроенного шведами пожара в селе Каплуновка, был совершен молебен. В богослужении участвовал сам царь Петр I, а вместе с ним — солдаты и офицеры, обращаясь к Богородице с просьбой о победе над врагом. В итоге Полтавская битва завершилась полным разгромом неприятеля.
И, наконец, третьим моментом стала Отечественная война 1812 года. Именно перед этим образом молился генерал-фельдмаршал Михаил Кутузов накануне отбытия в действующую армию. А в сам праздник Казанской иконы, который в то время отмечали 22 октября, состоялось сражение под Вязьмой, где армия Наполеона потерпела первое серьезное поражение после ухода из Москвы. Неслучайно поэтому Казанский собор в Санкт-Петербурге, построенный в 1811 году, после войны стал храмом —памятником русской армии и местом упокоения Кутузова.
И хотя во время указанных событий фигурировал не сам оригинал иконы, а ее московский, санкт-петербургский и ватиканский списки, сам факт того, что их влияние помогло России одержать верх в трудные времена, говорит о невероятной мощи подлинного образа.
В чем особенность изображения Казанского образа Богоматери?
Казанская икона особенна не только благодаря своей необычной истории и чудотворной силе, но и тем, что имеет ряд уникальных характеристик во внешнем виде.
В основе композиционного решения образа Казанской Богоматери лежат традиции византийской иконописной школы. Однако Богоматерь на иконе изображена оплечно, а не по пояс, как было принято. При этом правая рука Девы Марии, которая по церковным канонам должна указывать на младенца Иисуса, не видна совсем. Сам Сын Божий, сидящий на левой руке Матери, изображен на иконе по пояс, а Его лицо обращено к молящимся.
Какая судьба настигла Казанскую икону?
К сожалению, история оригинала Казанского образа закончилась на не самой счастливой ноте. Икону похитили в ночь с 28 на 29 июня 1904 года из Богородицкого монастыря. Святотатцев, совершивших преступление, нашли достаточно быстро — ими оказались ювелир Николай Максимов и его подельник крестьянин Варфоломей Чайкин. Они понесли наказание, но саму икону найти не удалось. Дома у преступников смогли отыскать только снятые с нее украшения и драгоценности. Основная версия сводилась к тому, что злоумышленники просто сожгли икону, хотя до сих пор существует предположение, что Максимов мог продать ее старообрядцам. Правда это или нет — до сих пор никому неизвестно.
Сейчас в Богородицком мужском монастыре находится ватиканский список Казанского образа, который хранился в покоях Папы Римского Иоанна Павла Второго и был передан им России в 2004 году. Специальная комиссия признала данную икону списком с первообраза, созданным не позднее XVII века.
Почему день Казанской иконы Божией Матери отмечают дважды?
Церковь отмечает день Казанской иконы Божией Матери два раза в году — 21 июля и 4 ноября. Однако это не одно и то же торжество, поскольку смысл у каждого праздника разный.
Событие, которое отмечают летом, посвящено чтению исторической памяти иконы и истории ее появления, поскольку 21 июля считается днем, когда Казанский образ Божией Матери впервые открылся людям.
А торжество, которое проходит осенью, установлено в связи с благодарностью за заступничество Богоматери через ее образ во время освобождения Москвы от поляков в период Смуты. То есть этот праздник символизирует признательность за спасение.
Как отмечают День Казанской иконы Божией Матери?
В этот день в православных храмах проходят торжественные богослужения. Накануне, 20 июля, служится всенощное бдение с пением акафиста Казанской иконе, а утром проходит Божественная литургия. Священники в день праздника надевают голубые облачения, цвет которых является символом Богородицы, олицетворяющий Ее чистоту и непорочность.
После литургии часто служится молебен с водосвятием. В храмах, где хранятся особо чтимые списки икон, могут совершаться крестные ходы.
В Казани, на месте обретения иконы, торжества особенно масштабны. Утром 21 июля проходит общегородской крестный ход с Казанской иконой из Благовещенского собора Казанского кремля до Казанского Богородицкого монастыря. После принесения иконы в обитель проходит великое освящение храма в честь Тульского образа святителя Николая, а затем — Божественная литургия.
Верующие приходят в храм, чтобы помолиться перед образом, поставить свечи, попросить заступничества и помощи. Можно читать акафист Казанской Богородице или обратиться к Ней своими словами.
Чего не следует делать в День Казанской иконы Божией Матери?
Существует целый ряд народных запретов, сложившихся на основе старинных поверий, которые относятся ко дню иконы Казанской Божией Матери. Следует отметить, что с точки зрения православной церкви, многие из этих предписаний носят характер суеверий, а не строгих канонических правил.
Во-первых, в этот день не рекомендуется лениться и бездельничать, так как праздное времяпрепровождение может привести к болезням и неудачам в делах. Однако не поощряется заниматься тяжелым трудом и уборкой.
Во-вторых, не следует отправляться в путешествие. По поверьям, дорога в этот день может принести неудачи, травмы и разочарования. Если же поездка неизбежна, то следует помолиться своему ангелу-хранителю и попросить покрова у Богородицы.
В-третьих, не стоит затевать новые дела, особенно не закончив старые. Считалось, что такие начинания обречены на провал.
В-четвертых, матерям запрещалось рассказывать о своих дочерях, поскольку таким образом у девочек можно было "забрать" благополучие и даже сглазить.
В-пятых, нельзя сплетничать, осуждать других и сквернословить. Эти поступки, согласно поверьям, открывали сердце для зла и могли привести к раздору в семье.
Насколько сильна значимость Казанской иконы в настоящее время?
Казанская икона Божией Матери до сих пор остается одним из самых почитаемых образов в православии. Предания о чудесах, которые произошли благодаря ей, верующие вспоминают даже по прошествии более пятисот лет.
Свидетельством огромного почтения к Казанскому образу Богоматери можно считать огромное количество списков с оригинала иконы. Многие из них также считаются чудотворными.
Казанской иконой часто благословляют молодых, и она же считается лучшим для них подарком. Праздник в честь образа Казанской Богоматери верующие признают очень благоприятным для венчания. Считается, что Дева Мария освятит этот брак, даровав супругам взаимопонимание и различные блага.
07:09:48 21-07-2026
Какой какой матери!?... ©
09:22:39 21-07-2026
Гость (07:09:48 21-07-2026) Какой какой матери!?... ©...
Опередил )))
09:55:39 21-07-2026
Гость (09:22:39 21-07-2026) Опередил )))... Не-е-ет. Правильный ответ:
- Парижской... Богоматери... ©
09:44:08 21-07-2026
Там это, учёные провели анализ всех ДНК собранных с Плащаницы. Следов бога не нашли. Проблемка...
11:08:56 21-07-2026
Гость (09:44:08 21-07-2026) Там это, учёные провели анализ всех ДНК собранных с Плащани... Если собрать в одну кучу все "святые" мощи всех святых, то окажется, что каждый этот святой имел по 40 пальцев на 15 кистях и ходил на 9 ногах на которых было 30 пяток!...
РПЦ на это просто мило улыбается... И молчит.
Про ДНК я вообще молчу...
20:24:09 21-07-2026
Гость (11:08:56 21-07-2026) Если собрать в одну кучу все "святые" мощи всех святых, то о... В средние века в Европе и Азии шла мощнейшая торговля мощами) только голов Иоанна Крестителя насчитывалось штук семь.
10:32:43 21-07-2026
мне больше Матерь Драконов нравится
20:24:49 21-07-2026
Гость (10:32:43 21-07-2026) мне больше Матерь Драконов нравится ... А бабушка драконов как милф, наверное, еще круче)
11:26:35 21-07-2026
"21 июля Русская православная церковь празднует явление Казанской иконы Божией Матери — одного из самых почитаемых на Руси образов Богородицы"----------- Вторая заповедь бога гласит - "Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им..."Зачем злить Бога?
20:23:07 21-07-2026
А атеистам, к счастью, все равно.