В Барнауле стартует крестный ход к чудотворному образу Казанской Божией Матери

Предположительно, верующие дойдут до села Коробейниково

22 июня 2026, 09:45, ИА Амител

Крестный ход в Алтайском крае / Фото: Алтайская митрополия

В Барнауле 28 июня стартует крестный ход к чудотворному образу Казанской Божией Матери в селе Коробейниково Усть-Пристанского района. Маршрут паломников пройдет через Бураново, Калманку, Белояровку, Алейск, Усть-Пристань и Елбанку.

Ежедневно во время пути будут проходить божественные литургии, молебны и чтение акафистов, сообщает Алтайская митрополия.

«Крестный ход — это поиск потерянного рая, это уникальная возможность пострадать, потерпеть неудобства во благо спасения души. Крестный ход представляет собой непостижимое единство церковного торжества и народного покаяния. Крестный ход, с одной стороны, это ход воинства Небесного, Христова ополчения с хоругвями, иконами и сильнейшим из оружий — Крестом Христовым, а с другой — шествие кающихся грешников», — пишет Алтайская митрополия.

Организаторы обеспечат участников двухразовым питанием и предоставят транспорт для перевозки вещей. Паломникам с собой рекомендуют взять все то, что необходимо в недельном походе с ночлегами в палатках: кружку, миску, ложку, фляжку или пластиковую бутылку для воды, плащ-накидку от дождя, широкополую шляпу от солнца, сменные носки, удобную обувь, коврик и спальный мешок, медикаменты.

Участникам необходимо быть готовым к восьми-десятичасовым переходам под палящим зноем или проливным дождем.