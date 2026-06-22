В Барнауле стартует крестный ход к чудотворному образу Казанской Божией Матери
Предположительно, верующие дойдут до села Коробейниково
22 июня 2026, 09:45, ИА Амител
В Барнауле 28 июня стартует крестный ход к чудотворному образу Казанской Божией Матери в селе Коробейниково Усть-Пристанского района. Маршрут паломников пройдет через Бураново, Калманку, Белояровку, Алейск, Усть-Пристань и Елбанку.
Ежедневно во время пути будут проходить божественные литургии, молебны и чтение акафистов, сообщает Алтайская митрополия.
«Крестный ход — это поиск потерянного рая, это уникальная возможность пострадать, потерпеть неудобства во благо спасения души. Крестный ход представляет собой непостижимое единство церковного торжества и народного покаяния. Крестный ход, с одной стороны, это ход воинства Небесного, Христова ополчения с хоругвями, иконами и сильнейшим из оружий — Крестом Христовым, а с другой — шествие кающихся грешников», — пишет Алтайская митрополия.
Организаторы обеспечат участников двухразовым питанием и предоставят транспорт для перевозки вещей. Паломникам с собой рекомендуют взять все то, что необходимо в недельном походе с ночлегами в палатках: кружку, миску, ложку, фляжку или пластиковую бутылку для воды, плащ-накидку от дождя, широкополую шляпу от солнца, сменные носки, удобную обувь, коврик и спальный мешок, медикаменты.
Участникам необходимо быть готовым к восьми-десятичасовым переходам под палящим зноем или проливным дождем.
10:09:37 22-06-2026
И зачем? В чем спорт?
10:18:11 22-06-2026
уникальная возможность пострадать, потерпеть неудобства
шествие кающихся грешников
прочитал с изумлением.
10:26:31 22-06-2026
"шествие кающихся грешников" - так их водители нехорошими словами обкладывают за помехи движению
казалось бы идите по обочине, полями, лесами - так нет, на асфальт стремятся
хотя казалось бы если идти просёлками то терпеть надо чуточку больше, что как раз и входит в концепцию хода
10:35:49 22-06-2026
куча бездельников
10:54:25 22-06-2026
В такую жару-то...
11:06:36 22-06-2026
Гость (10:54:25 22-06-2026) В такую жару-то...... путь жарятся жалко что ли.. вот если только туда детей попрут то можно в опеку звонить
12:58:37 22-06-2026
Гость (11:06:36 22-06-2026) путь жарятся жалко что ли.. вот если только туда детей попру... бес в тебе говоорит тетя
11:12:45 22-06-2026
Хорошее дело - пусть ходят, молятся.
Хорошо бы не по дороге, чтоб глубже страдания и эффект.
11:15:20 22-06-2026
Скажите, а вот если кому-то плохо станет в процессе хода - остальные его сами отмолят и на носилках потащат, или будут скорую помощь вызывать?
11:21:28 22-06-2026
Гость (11:15:20 22-06-2026) Скажите, а вот если кому-то плохо станет в процессе хода - о... это будет во благо))) так сказать новый уровень
11:24:33 22-06-2026
Гость (11:15:20 22-06-2026) Скажите, а вот если кому-то плохо станет в процессе хода - о... сопровождают полиция мчс (медик).
11:29:42 22-06-2026
Где ознакомиться с регламентом крестного хода? Он согласован с властями? Дата и номер согласования? Если нет - очень напоминает несанкционированный митинг.
11:35:19 22-06-2026
Гость (11:29:42 22-06-2026) Где ознакомиться с регламентом крестного хода? Он согласован...
Тем более при до сих пор действующих ковидных ограничениях на митинги )))
17:53:06 22-06-2026
Мусик (11:24:33 22-06-2026) сопровождают полиция мчс (медик).... За чей счет этот банкет? За счет политического управления?
11:26:38 22-06-2026
Участникам необходимо быть готовым к восьми-десятичасовым переходам под палящим зноем или проливным дождем.
Ля-ля не надо. За Барнаулом они по автобусам садятся.
11:31:53 22-06-2026
Нельзя ли садиться в автобус сразу в городе, без этих вот помех движению транспорта?
11:53:38 22-06-2026
гость (11:26:38 22-06-2026) Участникам необходимо быть готовым к восьми-десятичасовым пе... часть участников хода идут все время пешком до Коробейниково, берут с собой палатки и выходят раньше на несколько дней. Другая часть , побогаче, едут на автобусах, проезд платный. И те, и другие должны прийти к церкви в Коробейниково в один день.
11:27:47 22-06-2026
Крестный ход в село Коробейниково делается каждый год на Яблочный Спас. Делается он в память самого первого крестного хода 1980х годов когда власти СССР вернули каменную полуразрушенную церковь в селе церкви и когда самую знаменитую чудотворную икону Западной Сибири верующие понесли из Барнаула обратно в эту церковь которую на субботниках очистили и восстановили. С тех пор идут ходы и ходоки просяткогда дойдут Бога о решении своих проблем и бывает происходит чудо
11:39:07 22-06-2026
майор (11:27:47 22-06-2026) Крестный ход в село Коробейниково делается каждый год на Ябл...
А субботник в этот раз будет проводиться или, тут как с решением своих проблем, ходоки ждут божественного чуда?
17:37:02 22-06-2026
майор (11:27:47 22-06-2026) Крестный ход в село Коробейниково делается каждый год на Ябл... Я был в мае в Коробейниково, общался с настоятелем. Сказал, что в 1993г восстановили церковь. Кому верить теперь, ему или вам?! Или гугл знает
12:55:50 22-06-2026
перед тем как чего то писать о чем то сначала предмет узнайте
Вот что вы знаете об этом крестном ходе?
Кем была блаженная слепая Ольга Темная, что за блаженный покровского собора Ванюшка,
где стояли снесенные под ноль в Нижне Озерном церкви и где топили священников
Истоприя этого места такая что обьем романа Война и Мир Толстого в два раза превышает
Поузнавайте, почитайте прежде чем крестный ход обсирать
13:28:45 22-06-2026
майор (12:55:50 22-06-2026) перед тем как чего то писать о чем то сначала предмет узнайт... У нас блаженными называют больных на голову. Вас не спросили кого обсирать, а если ты из этих то смиритесь и молчите в тряпочку, как и завещал кто то там.
14:45:37 22-06-2026
майор (12:55:50 22-06-2026) перед тем как чего то писать о чем то сначала предмет узнайт...
Ну да в век цифровых и генетических технологий будем молиться, чтобы кто-то сверху решил наши проблемы и почитать блаженных, которые сто лет назад с глюками разговаривали.
Просто признайтесь, что верующие - это люди с детским мышлением. Они не способны жить по внутреннему моральному компасу, им обязательно нужна авторитетная фигура "взрослого", которая говорит: плохого не делай, будешь вечность в аду гореть за это, а хорошее делай - будешь потом вечность наслаждаться раем. То есть люди поступают правильно не ради себя и других, а из страха и корысти.Им нужен кто-то, кто утверждает распорядок дня: когда молиться, что есть, что носить, куда ходить, какой рукой подмываться. Они верят в чудо, что кто-то большой и сильный возьмет и решит их проблемы вместо них, достаточно просто очень сильно попросить и вести себя "хорошо". Так дети верят в Деда Мороза, а некоторые взрослые в Бога/богов
15:36:33 22-06-2026
Гость (14:45:37 22-06-2026) Ну да в век цифровых и генетических технологий будем мол... Да им бесполезно доказывать - секта обыкновенная.
15:56:28 22-06-2026
Гость (15:36:33 22-06-2026) Да им бесполезно доказывать - секта обыкновенная....
Отличие секты от официальной религии лишь в численности верующих. А деструктивными или не деструктивными могут быть и те и другие
16:26:45 22-06-2026
Гость (15:56:28 22-06-2026) Отличие секты от официальной религии лишь в численности ... возможно.. но люди ВЗРОСЛЫЕ которые верят в сказки это нечто..
17:38:03 22-06-2026
Непонятно, зачем через Алейск, там же есть более короткая дорога, не полевая - но щебёнка.