Депутат ГД объяснил, почему зумеры не понимают время на стрелочных часах
Молодежь осваивает то, что нужно в современной жизни
04 июня 2026, 16:45, ИА Амител
Недостаток некоторых навыков у молодежи по сравнению со старшим поколением не свидетельствует о деградации новых поколений, заявил в интервью НСН депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Он подчеркнул, что это не повод для поспешных выводов.
Согласно опросу Sunlight, проведенному среди родителей, более половины (54%) представителей зумеров (родившихся после 1995 года) и поколения альфа (родившихся после 2010 года) не могут определить время по циферблату часов. 49% из них не знают, как вкрутить лампочку, а 86% считают, что молодежь плохо ориентируется в городе без навигационных приложений. 73% респондентов отметили, что подростки не знакомы с таблицей умножения и не умеют считать в уме, а около 70% указали на трудности с подсчетом наличных денег и сдачи.
Вассерман сравнил ситуацию с тем, что он не умеет пропалывать огород или доить корову, поскольку это не требуется в современной жизни.
«Вероятно, представители новых поколений обладают навыками, которые могут быть полезны в других аспектах повседневной жизни», — добавил он.
Сам Вассерман отметил, что, хотя он носит цифровые часы, он также умеет пользоваться часами со стрелками, что свидетельствует о его готовности к изменениям.
По мнению Вассермана, люди учатся тому, что необходимо для выживания или что их развлекает.
«Отсутствие навыков определения времени по циферблату часов у молодежи может быть связано с тем, что это не было актуально для них в повседневной жизни», — заключил депутат.
Ранее сообщалось, что хозяйственное мыло стало новым потребительским трендом среди зумеров.
16:55:22 04-06-2026
Еще можно страдать, что поколение 40-летних в своем большинстве не умеет считать на счетах и заправлять перьевую ручку чернилами.
17:40:54 04-06-2026
Гость (16:55:22 04-06-2026) Еще можно страдать, что поколение 40-летних в своем большинс...
не надо утрировать. считать на счетах и заправлять ручку действительно не нужно уметь, ибо счетов нигде нет. а вот часы со стрелкой в нашей жизни никуда не уходили, они существуют параллельно с цифровыми.
18:26:22 04-06-2026
Гость (16:55:22 04-06-2026) Еще можно страдать, что поколение 40-летних в своем большинс... Не знают, что такое клепсидра!
10:18:06 05-06-2026
Да бездари (18:26:22 04-06-2026) Не знают, что такое клепсидра!...
И астролябия!
19:37:41 04-06-2026
Другие времена другие песни.
21:08:50 04-06-2026
По роду своей деятельности мне приходится контактировать с молодняком. Нет, Онотоле, они реально тупые... Они представляют собой аксолотлей человеческой одежде и с телефонами... Они даже это оскобление не поймут, не погуглив на тему аксолотлей... Тм ничего, кроме шаурмы и телефона не интересно. Покажи им а шутку кулак- описаются и побегут с "панической атакой" к "психологу"... Эгоцентричнын тупые и бесполые нечто.
22:11:40 04-06-2026
Гость (21:08:50 04-06-2026) По роду своей деятельности мне приходится контактировать с м... Меня больше всего сбивает с толку их невозмутимый и уверенный вид с которым они феерично тупят.
22:43:41 04-06-2026
Гость (21:08:50 04-06-2026) По роду своей деятельности мне приходится контактировать с м... Ну все, значит, спустя последние 10000 лет цивилизации все закончится на этом поколении. Ну, ведь, очевидно же, что
тупые зуммеры не способны подхватить эстафету жизни у предыдущих развитых поколений.
10:48:02 05-06-2026
Гость (22:43:41 04-06-2026) Ну все, значит, спустя последние 10000 лет цивилизации все з...
«Нынешняя молодежь привыкла к роскоши, она отличается дурными манерами, презирает авторитеты, не уважает старших, дети спорят со взрослыми, жадно глотают пищу, изводят учителей».
(Сократ, V в. до н.э.)
"Эта молодежь растленна до глубины души. Молодые люди злокозненны и нерадивы. Никогда они не будут походить на молодежь былых времен. Младое поколение сегодняшнего дня не сумеет сохранить нашу культуру".
(Изречение принадлежит египетскому жрецу, жившему за 2000 л. до н.э.)
22:07:30 04-06-2026
На таких часах, как на картинке я тоже время не понимаю.
08:14:43 05-06-2026
Гость (22:07:30 04-06-2026) На таких часах, как на картинке я тоже время не понимаю.... ИИшница тоже не понимает как устроены часы со стрелками)
00:12:18 05-06-2026
Жертвы ЕГЭ, Почему то мое поколение когда учились в школе не было ни компьютеров ни смартфонов но мы ими научились пользоваться не хуже зуммеров, а их в ступор ставит не только стрелочные часы но и телефон с номеронабирателем.
09:08:48 05-06-2026
но зато уверены,что им все должны,вечное нытье о своих правах и о том,что они личности.
19:40:06 05-06-2026
Гость (09:08:48 05-06-2026) но зато уверены,что им все должны,вечное нытье о своих права... Непомерно развито чувство собственной значимости, превосходства и уникальности, крайне трепетно относятся к своему комфорту, не понимают абсолютно, как жить в коллективе и быть социализированными.
Недаром написано умным человеком, что если поколение родителей жило трудно, то следующее поколение живёт легко, но вот их дети снова будут жить тяжело, по известной причине...