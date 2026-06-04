Молодежь осваивает то, что нужно в современной жизни

04 июня 2026, 16:45, ИА Амител

Зумеры, часы / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Недостаток некоторых навыков у молодежи по сравнению со старшим поколением не свидетельствует о деградации новых поколений, заявил в интервью НСН депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Он подчеркнул, что это не повод для поспешных выводов.

Согласно опросу Sunlight, проведенному среди родителей, более половины (54%) представителей зумеров (родившихся после 1995 года) и поколения альфа (родившихся после 2010 года) не могут определить время по циферблату часов. 49% из них не знают, как вкрутить лампочку, а 86% считают, что молодежь плохо ориентируется в городе без навигационных приложений. 73% респондентов отметили, что подростки не знакомы с таблицей умножения и не умеют считать в уме, а около 70% указали на трудности с подсчетом наличных денег и сдачи.

Вассерман сравнил ситуацию с тем, что он не умеет пропалывать огород или доить корову, поскольку это не требуется в современной жизни.

«Вероятно, представители новых поколений обладают навыками, которые могут быть полезны в других аспектах повседневной жизни», — добавил он.

Сам Вассерман отметил, что, хотя он носит цифровые часы, он также умеет пользоваться часами со стрелками, что свидетельствует о его готовности к изменениям.

По мнению Вассермана, люди учатся тому, что необходимо для выживания или что их развлекает.

«Отсутствие навыков определения времени по циферблату часов у молодежи может быть связано с тем, что это не было актуально для них в повседневной жизни», — заключил депутат.

Ранее сообщалось, что хозяйственное мыло стало новым потребительским трендом среди зумеров.