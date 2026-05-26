Эксперт: зумеры усугубляют проблему кадрового дефицита в России
Для зумеров важнее свобода и мгновенный доход, а не соцпакет и карьерная лестница в компании
26 мая 2026, 19:05, ИА Амител
Молодежь в России усугубляет проблему нехватки кадров, предпочитая открывать собственный бизнес вместо работы на других. Молодые люди уже со школьных лет ищут альтернативные формы занятости, в то время как представители поколения миллениалов с осторожностью относятся к радикальным изменениям в карьере, поделилась с НСН HR-эксперт Зулия Лоикова.
«Сегодня молодежь не боится идти в собственный бизнес, рассматривая его как естественное продолжение своего карьерного пути. Ими движет стремление к более высоким доходам и свободному распоряжению своим временем. Миллениалы, напротив, долго размышляют и переживают из-за перехода в бизнес», — объяснила специалист.
Лоикова отметила, что многие молодые люди регистрируют индивидуальные предприятия и занимаются платформенной занятостью, включая онлайн-продажи, дизайн и программирование. Это усугубляет дефицит кадров, так как рынок труда теряет сотрудников на линейных позициях, включая промышленность, продажи и сферу услуг.
В то же время компании решают проблему нехватки работников, обращаясь к предпринимателям для выполнения различных задач, добавила HR-эксперт.
Ранее эксперт рассказал о зумерах, сокращениях и кадровом голоде на Алтае.
19:19:11 26-05-2026
молодежь не хочет, как гончая борзая бежать за большими деньгами и строить карьеры, как в 2000х или в 90х.
зуммеры понимают, что жизнь одна и ругой не будет, и в случае чего на работе, найдут замену, в течение недели.
поэтому приветствую желание жить и радоваться жизни.
19:35:54 26-05-2026
Нет модели будущего при текущем разрушенном общественном договоре. Дождемся когда это кончится и начнется другое.
10:03:10 27-05-2026
Вежливый Человек (19:35:54 26-05-2026) Нет модели будущего при текущем разрушенном общественном дог... Дождётесь, ага. Там очередной пятый второй срок корячится уже. Вы будете поколениями рождаться и умирать ПРИ НЁМ.
20:02:11 26-05-2026
Недолго эти "бизнесмены" пробизнесуют.
15:24:09 27-05-2026
Гость (20:02:11 26-05-2026) Недолго эти "бизнесмены" пробизнесуют....
вы совершенно правы, времена меняются, и пойдут эти рукожопые бизнесмены на завод на смену по 12 ч
06:55:17 27-05-2026
Для каждого времени свои люди