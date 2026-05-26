Для зумеров важнее свобода и мгновенный доход, а не соцпакет и карьерная лестница в компании

26 мая 2026, 19:05, ИА Амител

Зумер / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Молодежь в России усугубляет проблему нехватки кадров, предпочитая открывать собственный бизнес вместо работы на других. Молодые люди уже со школьных лет ищут альтернативные формы занятости, в то время как представители поколения миллениалов с осторожностью относятся к радикальным изменениям в карьере, поделилась с НСН HR-эксперт Зулия Лоикова.

«Сегодня молодежь не боится идти в собственный бизнес, рассматривая его как естественное продолжение своего карьерного пути. Ими движет стремление к более высоким доходам и свободному распоряжению своим временем. Миллениалы, напротив, долго размышляют и переживают из-за перехода в бизнес», — объяснила специалист.

Лоикова отметила, что многие молодые люди регистрируют индивидуальные предприятия и занимаются платформенной занятостью, включая онлайн-продажи, дизайн и программирование. Это усугубляет дефицит кадров, так как рынок труда теряет сотрудников на линейных позициях, включая промышленность, продажи и сферу услуг.

В то же время компании решают проблему нехватки работников, обращаясь к предпринимателям для выполнения различных задач, добавила HR-эксперт.

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