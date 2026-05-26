НОВОСТИОбщество

Эксперт: зумеры усугубляют проблему кадрового дефицита в России

Для зумеров важнее свобода и мгновенный доход, а не соцпакет и карьерная лестница в компании

26 мая 2026, 19:05, ИА Амител

Зумер / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
Зумер / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Молодежь в России усугубляет проблему нехватки кадров, предпочитая открывать собственный бизнес вместо работы на других. Молодые люди уже со школьных лет ищут альтернативные формы занятости, в то время как представители поколения миллениалов с осторожностью относятся к радикальным изменениям в карьере, поделилась с НСН HR-эксперт Зулия Лоикова.

«Сегодня молодежь не боится идти в собственный бизнес, рассматривая его как естественное продолжение своего карьерного пути. Ими движет стремление к более высоким доходам и свободному распоряжению своим временем. Миллениалы, напротив, долго размышляют и переживают из-за перехода в бизнес», — объяснила специалист.

Лоикова отметила, что многие молодые люди регистрируют индивидуальные предприятия и занимаются платформенной занятостью, включая онлайн-продажи, дизайн и программирование. Это усугубляет дефицит кадров, так как рынок труда теряет сотрудников на линейных позициях, включая промышленность, продажи и сферу услуг.

В то же время компании решают проблему нехватки работников, обращаясь к предпринимателям для выполнения различных задач, добавила HR-эксперт.

Ранее эксперт рассказал о зумерах, сокращениях и кадровом голоде на Алтае.

Деньги / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Авторы во "ВКонтакте" заработали 718 млн рублей с помощью "VK Доната"

За первый квартал 2026 года доход вырос на 26%, а число авторов в сервисе увеличилось на 21%
НОВОСТИОбщество

Россия Работа бизнес
       

Комментарии 6

Avatar Picture
Трагати

19:19:11 26-05-2026

молодежь не хочет, как гончая борзая бежать за большими деньгами и строить карьеры, как в 2000х или в 90х.
зуммеры понимают, что жизнь одна и ругой не будет, и в случае чего на работе, найдут замену, в течение недели.

поэтому приветствую желание жить и радоваться жизни.

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Вежливый Человек

19:35:54 26-05-2026

Нет модели будущего при текущем разрушенном общественном договоре. Дождемся когда это кончится и начнется другое.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:03:10 27-05-2026

Вежливый Человек (19:35:54 26-05-2026) Нет модели будущего при текущем разрушенном общественном дог... Дождётесь, ага. Там очередной пятый второй срок корячится уже. Вы будете поколениями рождаться и умирать ПРИ НЁМ.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:02:11 26-05-2026

Недолго эти "бизнесмены" пробизнесуют.

  -20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:24:09 27-05-2026

Гость (20:02:11 26-05-2026) Недолго эти "бизнесмены" пробизнесуют....
вы совершенно правы, времена меняются, и пойдут эти рукожопые бизнесмены на завод на смену по 12 ч

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:55:17 27-05-2026

Для каждого времени свои люди

  14 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров