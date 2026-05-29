Хозяйственное мыло стало новым потребительским трендом среди зумеров

Новые версии продукта сохраняют основные свойства классического хозяйственного мыла

29 мая 2026, 19:34, ИА Амител

Тренд на хозяйственное мыло / Фото: "Shot Проверка"

Хозяйственное мыло, которое многие привыкли считать пережитком советского быта, неожиданно переживает новую волну популярности. По данным "Shot Проверки", за последний год спрос на этот товар вырос примерно в 4,5 раза. При этом на полках магазинов все чаще появляются не только классические коричневые бруски, но и современные версии с ароматами кокоса, кофе, лаванды, лимона, земляники и хвои.

Эксперты связывают рост интереса к хозяйственному мылу прежде всего с подорожанием бытовой химии. Покупатели все чаще обращают внимание на универсальные и относительно недорогие средства для дома, которые способны заменить сразу несколько специализированных продуктов.

Традиционное хозяйственное мыло по-прежнему остается самым доступным вариантом. В среднем один брусок можно приобрести примерно за 50 рублей. Однако производители активно переосмысливают знакомый продукт и адаптируют его под новую аудиторию.

Сегодня в продаже можно встретить яркие версии хозяйственного мыла с необычными ароматами и улучшенными составами. Стоимость таких вариантов начинается примерно от 200 рублей за кусок. Производители заявляют, что добавляют в состав какао и эфирные масла, благодаря чему средство становится более приятным в использовании и меньше сушит кожу.

При этом, как утверждают изготовители, новые версии сохраняют основные свойства классического хозяйственного мыла и не уступают ему в борьбе с загрязнениями.

Специалисты отмечают, что покупателей привлекает не только практичность, но и внешний вид обновленного продукта. Если раньше хозяйственное мыло ассоциировалось исключительно с уборкой и стиркой, то теперь его все чаще позиционируют как современное экологичное средство для дома.

На фоне роста цен на бытовую химию и интереса к многофункциональным товарам старый знакомый продукт получил вторую жизнь. Аналитики отмечают, что хозяйственное мыло постепенно превращается из утилитарного средства в полноценный потребительский тренд, объединяющий практичность, экономичность и современный дизайн.