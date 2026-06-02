Жестяные коробки из-под леденцов стали новым трендом среди зумеров

Теперь содержимое таких коробочек чаще соответствует ожиданиям владельцев

02 июня 2026, 20:33, ИА Амител

Трендовые коробки из-под леденцов / Фото: "Shot Проверка", соцсети

Жестяные коробочки из-под леденцов получили неожиданную вторую жизнь благодаря новому тренду, который набирает популярность в социальных сетях. Молодые пользователи все чаще применяют их для хранения перекусов, лекарств и различных мелочей.

Как сообщает "Shot Проверка", в соцсетях активно распространяется тренд под названием Snack Tin. Его участники собирают небольшие наборы перекусов в металлических коробочках и носят их с собой вместо привычных контейнеров и пакетов.

Чаще всего для этого используют жестянки из-под леденцов. Внутрь кладут орехи, сухофрукты, ягоды, конфеты и другие снеки. Пользователи публикуют фотографии своих компактных "снек-боксов", демонстрируя варианты наполнения и оформления.

Некоторые пошли дальше и нашли коробочкам другое применение. Металлические упаковки используют как мини-аптечки для таблеток или как органайзеры для наушников, украшений и других небольших вещей.

По словам пользователей соцсетей, новый тренд напомнил им о жестяных коробках из-под печенья, которые раньше нередко хранились дома и со временем превращались в место для хранения ниток, иголок и пуговиц.

Разница лишь в том, что теперь содержимое таких коробочек чаще соответствует ожиданиям владельцев и используется по прямому назначению — для хранения полезных мелочей или любимых перекусов.