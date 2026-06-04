Депутат напомнил, кто имеет право на первоочередное зачисление в школьные летние лагеря

Места получают дети из многодетных, малообеспеченных семей, с ОВЗ, сироты, а также ребята из семей участников СВО и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации

04 июня 2026, 07:33, ИА Амител

Детский лагерь / Фото: из архива amic.ru

Член комитета Госдумы по информационной политике Дмитрий Свищев (ЛДПР) в беседе с РИА Новости рассказал, какие категории детей имеют право на первоочередное зачисление в школьные летние лагеря. Согласно федеральному закону "Об образовании" и региональным программам, в первую очередь места предоставляются льготникам.

«В их числе дети из многодетных семей, дети из малообеспеченных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети участников СВО, а также дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и дети, состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних», — пояснил парламентарий.

После того как группы из льготных категорий укомплектованы, оставшиеся места распределяются среди других желающих на общих основаниях. При этом дети из одного класса или соседнего двора не имеют никакого приоритета перед другими.

Как работают лагеря

Школьные летние лагеря дневного пребывания обычно работают с 08:30 до 14:30, включая двухразовое питание — завтрак и обед. Для детей из льготных категорий во многих регионах питание бесплатное за счет бюджета. Остальные родители оплачивают часть стоимости: в зависимости от региона это может быть полная сумма (300–500 рублей в день) или 30% от нее.

Какие документы нужны

Для зачисления в лагерь потребуется минимальный пакет документов: заявление на имя директора школы, копия свидетельства о рождении, медицинская справка об отсутствии противопоказаний (форма 079/у или санаторно-курортная карта), а также СНИЛС ребенка. Льготникам дополнительно понадобятся документы, подтверждающие статус: справка о доходах семьи, удостоверение многодетной семьи, справка об инвалидности и другие.