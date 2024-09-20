Интернет-провайдеры обратились в ФАС из-за замедления YouTube в России
Представители рынка назвали это дискриминацией
20 сентября 2024, 07:46, ИА Амител
Ассоциация "Ростелесеть", объединяющая 200 региональных операторов связи, направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) жалобу на дискриминационные условия, связанные с замедлением работы YouTube. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на текст обращения.
Ассоциация просит ФАС инициировать дело о нарушении закона "О защите конкуренции", утверждая, что замедление работы сервисов Google, включая YouTube, создает неравные условия для операторов связи.
По мнению "Ростелесети", ухудшение доступа к видеохостингу сильнее всего влияет на интернет-провайдеров, чем на сотовых операторов.
Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что переживает за работу Android в России.
09:39:05 20-09-2024
создает неравные условия --- санкции в принципе создают неравные условия. Не будет санкций у всех будут равные. Сейчас все и происходит из-за того, что во всем мире неравные условия. Если договорятся, у всех будут равные
13:46:02 20-09-2024
Гость (09:39:05 20-09-2024) создает неравные условия --- санкции в принципе создают нера... Трампа в президенты пендосии, он обещал отменить санкции. Хотя обещанного 3 года ждут)))
10:04:55 20-09-2024
В Спортлото бы еще написали жалобу
10:40:20 20-09-2024
Сработает точно как было с морковью и бананами. Когда женщина пожаловалась президенту, что православная морковка дороже буржуйских бананов. Не морковка подешевела, а бананы резко подорожали
14:17:04 20-09-2024
Хм, надеюсь это даст результаты. Потому что у одного оператора ютуб работает, а другого вообще не грузит даже превьюшки.
14:45:04 20-09-2024
Гость (14:17:04 20-09-2024) Хм, надеюсь это даст результаты. Потому что у одного операто... Результаты даст - ни у кого грузить не будет)