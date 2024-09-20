Интернет-провайдеры обратились в ФАС из-за замедления YouTube в России

Представители рынка назвали это дискриминацией

20 сентября 2024, 07:46, ИА Амител

YouTube / Фото: pxhere.com/ru/photo/1235070

Ассоциация "Ростелесеть", объединяющая 200 региональных операторов связи, направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) жалобу на дискриминационные условия, связанные с замедлением работы YouTube. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на текст обращения.

Ассоциация просит ФАС инициировать дело о нарушении закона "О защите конкуренции", утверждая, что замедление работы сервисов Google, включая YouTube, создает неравные условия для операторов связи.

По мнению "Ростелесети", ухудшение доступа к видеохостингу сильнее всего влияет на интернет-провайдеров, чем на сотовых операторов.

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