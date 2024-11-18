Депутат рассказал о плюсах четырехдневной рабочей недели
Это, по его словам, будет особенно полезно семьям с детьми
18 ноября 2024, 23:10, ИА Амител
Идея о введении в России четырехдневной рабочей недели для многодетных родителей возникла на фоне того, что им часто приходится отпрашиваться с работы. Об этом сообщил 360.ru Борис Чернышов, вице-спикер Государственной Думы и автор этой инициативы.
По его мнению, такой график позволит родителям более эффективно использовать рабочее время и выполнять тот же объем задач, что и при пятидневной рабочей неделе. Депутат подчеркнул, что бездетные работники не должны чувствовать себя ущемленными, поскольку дополнительный выходной не будет означать, что родители будут отдыхать.
"Когда у вас появятся дети, вы поймете, что проводить время с ними – это не всегда отдых. Это множество забот, проблем и других обязанностей. Поэтому этот выходной день будет называться выходным только формально, а на самом деле люди будут заниматься домашними делами и решать семейные вопросы", – пояснил Чернышов.
Ранее Чернышов предложил ввести четырехдневку в нескольких регионах России в качестве эксперимента.
04:22:34 19-11-2024
В Нидерландах вроде давно так, при этом родители могут сами выбирать в какой день недели у них семейный и при этом у каждого их родителей он свой. Кажется удобно звучит особенно когда куча секций у детей, но редкий работодатель пойдет на такое, как мне кажется.
07:37:36 19-11-2024
Гость (04:22:34 19-11-2024) В Нидерландах вроде давно так, при этом родители могут сами... как вы себе представляете, что родитель сделает объем работы 5 дней за 4 дня, о чем вещает депутат, хотя это сказки. На самом деле это превратится в то, что невыполненную работу такого родителя перераспределят на остальных работников при той же их зарплате. А что делать с работой продавцов, кассиров и т.п., там то скользящий график и повременная оплата. Вот коллеги и будут воспринимать это, как оплачиваемый выходной для родителя. Почему наши депутаты как что придумают, так хоть стой, хоть падай. Все оторванное от нашей реальности, а самое главное за чей то счет.
08:37:35 19-11-2024
Если бы всем, независимо от детей, предоствляли выбор, я согласилась бы работать по 10 часов в день, но 4 дня в неделю.
10:00:52 19-11-2024
Гость (08:37:35 19-11-2024) Если бы всем, независимо от детей, предоствляли выбор, я сог... 8-часовой рабочий день не зря придумали. После 10 часов работы вы не успеете восстановится, на сколько вас хватит при таком режиме работы. Помните, что вам замену работодатель найдет, а вы своему здоровью нет.
11:28:41 19-11-2024
Гость (10:00:52 19-11-2024) 8-часовой рабочий день не зря придумали. После 10 часов рабо... Ну не знаю. у меня рабочий день с 8-00 до 17-00. Но прихожу я на работу в 6-30. Ухожу в 17-30. так как объем работы такой, что при другом графике просто не осилить. И в таком режиме работаю уже три года
09:33:48 19-11-2024
Рядовому гражданину вообще вредно отдыхать. Полезно отдыхать только депутату и в это время выдумывать версии нравоучений для рядового гражданина.
09:41:19 19-11-2024
Депутат рассказал.. дальше можете не продолжать. Депутаты стали чем-то нарицательным, типа британских ученых