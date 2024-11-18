Депутат рассказал о плюсах четырехдневной рабочей недели

Это, по его словам, будет особенно полезно семьям с детьми

18 ноября 2024, 23:10, ИА Амител

Работа / pxhere.com/ru/photo/1844

Идея о введении в России четырехдневной рабочей недели для многодетных родителей возникла на фоне того, что им часто приходится отпрашиваться с работы. Об этом сообщил 360.ru Борис Чернышов, вице-спикер Государственной Думы и автор этой инициативы.

По его мнению, такой график позволит родителям более эффективно использовать рабочее время и выполнять тот же объем задач, что и при пятидневной рабочей неделе. Депутат подчеркнул, что бездетные работники не должны чувствовать себя ущемленными, поскольку дополнительный выходной не будет означать, что родители будут отдыхать.

"Когда у вас появятся дети, вы поймете, что проводить время с ними – это не всегда отдых. Это множество забот, проблем и других обязанностей. Поэтому этот выходной день будет называться выходным только формально, а на самом деле люди будут заниматься домашними делами и решать семейные вопросы", – пояснил Чернышов.

Ранее Чернышов предложил ввести четырехдневку в нескольких регионах России в качестве эксперимента.