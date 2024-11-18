Добавить выходной хотят многодетным родителям

18 ноября 2024, 12:30, ИА Амител

Отец и ребенок / Фото: unsplash.com

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил в качестве эксперимента перевести на четырехдневную рабочую неделю одного из родителей в многодетной семье или родителя-одиночку, не снижая зарплату, сообщает РИА Новости.

При этом Чернышов считает, что сотрудникам, перешедшим на сокращенный график, нужно увеличить рабочий день до девяти часов.

Эксперимент проведут в одном или нескольких крупных регионах. Если он удастся, то новый трудовой режим следует зафиксировать на законодательном уровне, подчеркнул депутат.

Такая мера, по его словам, станет серьезной поддержкой многодетным семьям.

"Это не просто гибкость в графике, а возможность повысить качество жизни за счет большего времени на воспитание детей и семейные дела", – отметил парламентарий.

Вице-спикер уверен, что новый трудовой режим сможет укрепить институт семьи, не пошатнув экономику.