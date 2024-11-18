В Госдуме предложили ввести четырехдневную рабочую неделю
Добавить выходной хотят многодетным родителям
18 ноября 2024, 12:30, ИА Амител
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил в качестве эксперимента перевести на четырехдневную рабочую неделю одного из родителей в многодетной семье или родителя-одиночку, не снижая зарплату, сообщает РИА Новости.
При этом Чернышов считает, что сотрудникам, перешедшим на сокращенный график, нужно увеличить рабочий день до девяти часов.
Эксперимент проведут в одном или нескольких крупных регионах. Если он удастся, то новый трудовой режим следует зафиксировать на законодательном уровне, подчеркнул депутат.
Такая мера, по его словам, станет серьезной поддержкой многодетным семьям.
"Это не просто гибкость в графике, а возможность повысить качество жизни за счет большего времени на воспитание детей и семейные дела", – отметил парламентарий.
Вице-спикер уверен, что новый трудовой режим сможет укрепить институт семьи, не пошатнув экономику.
12:32:29 18-11-2024
не снижая зарплату --- хорошая новость
12:42:51 18-11-2024
"...повысить качество жизни за счет большего времени на воспитание детей и семейные дела"
Детей тоже на 4 дневную неделю перевести? Кого воспитывать, если ребенок в школе будет?
"...нужно увеличить рабочий день до девяти часов"
Детский сад тоже дольше работать будет?
12:52:04 18-11-2024
может лучше 6-часовой рабочий день!?
13:02:17 18-11-2024
Гость (12:52:04 18-11-2024) может лучше 6-часовой рабочий день!?... И 7дневную рабочую неделю
13:10:45 18-11-2024
На большинстве объектов не пройдет хоть производство, хоть образование. Вот если бы к отпуску дополнительную неделю это тема
13:17:01 18-11-2024
Что они употребляют? Ночевать на работе 4 дня?
14:14:01 18-11-2024
Этим людям нечем заняться в думе своей. Они хотя бы у народа спросили. Сейчас работа у многих связана с компьютером. После 6-7 часов глаза уже настолько устают, что хочется просто их закрыть и сидеть так. А тут 9 часов работы. Отстаньте вы со своими новшествами. Всё давно уже изучено без вас, еще в СССР. Работа более 8 часов не может быть продуктивной. Тогда своих детей просто видеть не будем. После работы сразу спать. в первый выходной лежать трупиком. а потом уже и опять на работу. недоумки какие то сидят там, в носу ковыряли ковыряли, выковыряли идею. Тьфу на них.
15:13:45 18-11-2024
Маргарита (14:14:01 18-11-2024) Этим людям нечем заняться в думе своей. Они хотя бы у народа... были снипы в ссср по охране труда
там помню было четко черным по белому прописано что работа за компьютером ежедневно более 8 часов приводит сначала к психическому расстройству а потом к шизофрении которая не лечится
и сидеть за экраном компьютера требуется на расстоянии вытянутой руки
и помимо отпуска месячного давали еще 2 дня за вредность
а сегодня как ни посмотришь - ну сплошняком нарушают все все
15:17:59 18-11-2024
холмс (15:13:45 18-11-2024) были снипы в ссср по охране трудатам помню было четко че... И когда это СанПиНы заменили на СНиПы? И какое количество компьютеров было в СССР пусть даже в организациях? У вас видимо деменция разыгралась...
16:10:46 18-11-2024
Мне кажется депутат под себя такое примеряет. Ибо кроме как на бездельников в думе, такой график ни кому не подойдет. торговля работает гораздо больше и дольше, произовдство тоже не остановишь, если все подобные отрасли будут работать по 4 дневной неделе, депутат первыйм же ласты и склеит или от голода или от холода ) ) ) ) ) ) )