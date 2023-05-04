Стало известно, сколько ветеранов ВОВ живёт в Алтайском крае

Детей войны в регионе больше 80 тысяч

04 мая 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае на 2023 год проживает более семи тысяч ветеранов ВОВ. Об этом рассказали в региональном Минсоцзащиты.

Также в регионе живут 167 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, более двух тысяч вдов участников ВОВ.

136 жителей региона имеют наградной знак "Жителю блокадного Ленинграда", 153 человека – бывшие несовершеннолетние узники концентрационных лагерей.

Статус труженика тыла имеют 5 234 человека, а детей войны в регионе 83 500 человек.