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Стало известно, сколько ветеранов ВОВ живёт в Алтайском крае

Детей войны в регионе больше 80 тысяч

04 мая 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайском крае на 2023 год проживает более семи тысяч ветеранов ВОВ. Об этом рассказали в региональном Минсоцзащиты.

Также в регионе живут 167 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, более двух тысяч вдов участников ВОВ.

136 жителей региона имеют наградной знак "Жителю блокадного Ленинграда", 153 человека – бывшие несовершеннолетние узники концентрационных лагерей.

Статус труженика тыла имеют 5 234 человека, а детей войны в регионе 83 500 человек.

Алтайский край День Победы
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Комментарии 8

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гость

14:35:20 04-05-2023

в чем разница ветеран ВОВ и участник и инвалид ВОВ. Участников меньше, чем ветеранов?

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Бийчанин

15:36:13 04-05-2023

гость (14:35:20 04-05-2023) в чем разница ветеран ВОВ и участник и инвалид ВОВ. Участник... Ветеранами Великой Отечественной войны являются лица, принимавшие участие в боевых действиях по защите Отечества или обеспечении воинских частей действующей армии в районах боевых действий; лица, проходившие военную службу или проработавшие в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов. (Статус труженика тыла имеют 5 234 человека)

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Гость

20:42:43 04-05-2023

Бийчанин (15:36:13 04-05-2023) Ветеранами Великой Отечественной войны являются лица, приним... Мой папа был труженик тыла, но не был ветераном ВОВ.

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Бийчанин

15:52:11 04-05-2023

В перечне поощренных выплатами есть даже дети войны Их в регионе 83 500 человек, но нет тружеников тыла (5 234 человека). Нет вдов участников ВОВ, а они работали тогда. Во многих регионах им выплачивают, но не в Алтайском крае.

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Гость

16:24:14 04-05-2023

То есть тех, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях осталось всего 167 человек. Последние уходят...

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Гость

20:15:09 04-05-2023

Бийчанин (15:36:13 04-05-2023) Ветеранами Великой Отечественной войны являются лица, приним... А участники ВОВ не принимали участие в боевых действиях по защите Отечества или обеспечении воинских частей действующей армии в районах боевых действий???

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Гость

21:05:25 04-05-2023

Деду , 93 года ,труженнику тыла , принесли подарок : подстаканник со стаканом , 2 банки варенья из шишек , по 250 гр. , 2 ложечки чайных Без коментариев ,

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сергей

22:22:14 04-05-2023

последние года 3,4 ни одного ветерана не видел в госпитале

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