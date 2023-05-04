Стало известно, сколько ветеранов ВОВ живёт в Алтайском крае
Детей войны в регионе больше 80 тысяч
04 мая 2023, 12:15, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае на 2023 год проживает более семи тысяч ветеранов ВОВ. Об этом рассказали в региональном Минсоцзащиты.
Также в регионе живут 167 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, более двух тысяч вдов участников ВОВ.
136 жителей региона имеют наградной знак "Жителю блокадного Ленинграда", 153 человека – бывшие несовершеннолетние узники концентрационных лагерей.
Статус труженика тыла имеют 5 234 человека, а детей войны в регионе 83 500 человек.
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14:35:20 04-05-2023
в чем разница ветеран ВОВ и участник и инвалид ВОВ. Участников меньше, чем ветеранов?
15:36:13 04-05-2023
гость (14:35:20 04-05-2023) в чем разница ветеран ВОВ и участник и инвалид ВОВ. Участник... Ветеранами Великой Отечественной войны являются лица, принимавшие участие в боевых действиях по защите Отечества или обеспечении воинских частей действующей армии в районах боевых действий; лица, проходившие военную службу или проработавшие в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов. (Статус труженика тыла имеют 5 234 человека)
20:42:43 04-05-2023
Бийчанин (15:36:13 04-05-2023) Ветеранами Великой Отечественной войны являются лица, приним... Мой папа был труженик тыла, но не был ветераном ВОВ.
15:52:11 04-05-2023
В перечне поощренных выплатами есть даже дети войны Их в регионе 83 500 человек, но нет тружеников тыла (5 234 человека). Нет вдов участников ВОВ, а они работали тогда. Во многих регионах им выплачивают, но не в Алтайском крае.
16:24:14 04-05-2023
То есть тех, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях осталось всего 167 человек. Последние уходят...
20:15:09 04-05-2023
Бийчанин (15:36:13 04-05-2023) Ветеранами Великой Отечественной войны являются лица, приним... А участники ВОВ не принимали участие в боевых действиях по защите Отечества или обеспечении воинских частей действующей армии в районах боевых действий???
21:05:25 04-05-2023
Деду , 93 года ,труженнику тыла , принесли подарок : подстаканник со стаканом , 2 банки варенья из шишек , по 250 гр. , 2 ложечки чайных Без коментариев ,
22:22:14 04-05-2023
последние года 3,4 ни одного ветерана не видел в госпитале