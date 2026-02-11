Депутаты предложили снять с учителей обязанность проверять домашние задания

Игорь Антропенко считает, что оценивать школьников нужно исключительно за работу в классе

11 февраля 2026, 10:02, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru

В Госдуме предложили пересмотреть подход к домашним заданиям в школах. Депутат от "Единой России" Игорь Антропенко выступил с инициативой отменить обязательную проверку домашних заданий учителями и использовать их исключительно как инструмент для самостоятельного закрепления пройденного материала, сообщает РИА Новости.

«Насколько оценка за домашнее задание отражает объективные показатели знаний ученика? Может, уже стоит оценивать ответы на уроках или за контрольные и самостоятельные работы, которые проводились в классе, а домашнее задание оставить как способ лишний раз закрепить тему и подготовиться к ответу на уроке?» — отметил парламентарий.

По его мнению, это снизит нагрузку не только на педагогов, много времени тратящих на проверку, но и на родителей, которым вечером приходится помогать детям или нанимать репетиторов.

Антропенко подчеркнул, что современные дети сталкиваются с огромным потоком информации, и чрезмерная учебная нагрузка вызывает беспокойство у многих учителей и родителей.

