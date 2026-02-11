Депутаты предложили снять с учителей обязанность проверять домашние задания
Игорь Антропенко считает, что оценивать школьников нужно исключительно за работу в классе
11 февраля 2026, 10:02, ИА Амител
В Госдуме предложили пересмотреть подход к домашним заданиям в школах. Депутат от "Единой России" Игорь Антропенко выступил с инициативой отменить обязательную проверку домашних заданий учителями и использовать их исключительно как инструмент для самостоятельного закрепления пройденного материала, сообщает РИА Новости.
«Насколько оценка за домашнее задание отражает объективные показатели знаний ученика? Может, уже стоит оценивать ответы на уроках или за контрольные и самостоятельные работы, которые проводились в классе, а домашнее задание оставить как способ лишний раз закрепить тему и подготовиться к ответу на уроке?» — отметил парламентарий.
По его мнению, это снизит нагрузку не только на педагогов, много времени тратящих на проверку, но и на родителей, которым вечером приходится помогать детям или нанимать репетиторов.
Антропенко подчеркнул, что современные дети сталкиваются с огромным потоком информации, и чрезмерная учебная нагрузка вызывает беспокойство у многих учителей и родителей.
Ранее в России предложили запретить сайты с готовыми домашними заданиями. Авторы инициативы уверены, что свободный доступ к решенным задачам вредит репутациям школьных олимпиад.
Правильно, надо просто приходить в школу и сидеть. Всё как у депутатов. Только от лодыризма маразм начинает зашкаливать. И в голову приходят всё более странные идеи. Но руководы их принимают и внедряют в жизнь людей. Потом удивляемся, почему дети стали приходить в школу с ножами и даже топорами. Учителей бьют в лицо. Дети макают друг друга головой в унитаз.
19:10:52 11-02-2026
гость (10:11:45 11-02-2026) Правильно, надо просто приходить в школу и сидеть. Всё как ... да просто они жизни не знают, потому бред несут
10:15:08 11-02-2026
У них конкурс: кто дебильнее придумает нововведение?
10:21:24 11-02-2026
Депутату виднее как стать депутатом - сначала не делай домашку, потом поезжай к Эпштейну.
10:30:24 11-02-2026
Или отправляй несовершеннолетних девчонок к Эпштейну
10:26:35 11-02-2026
даже в США проверяют! только в старших школах (после 7 класса) не проверяют. Просто объясняют, читают лекции и потом простое типа ЕГЭ тестирование, не сдал - отчисление. во всех престижных школах Манхеттена так. Или стипендию назначают как выдающемуся ученику
10:42:13 11-02-2026
Гость (10:26:35 11-02-2026) даже в США проверяют! только в старших школах (после 7 класс... Тестирование для УО. Там наугад всё можно нарисовать
10:29:51 11-02-2026
Как оно далеко от темы предложенного,спустись на землю и сходи пообщайся с преподавателями в простых школах прежде чем излагать свои бурные фантазии,сразу два добрых дела сделаешь-выяснишь абсурд предложения и станешь ближе к народу(узнаешь столько много нового,если будешь без толпы сторожей)
10:48:40 11-02-2026
Наверное еще кучу каких то важных отчетов хотят заставить учителей писать
10:50:58 11-02-2026
Что касается депутатских высказываний то всё чаще убеждаешся , это уже не сезонное обострение .
11:06:39 11-02-2026
А он прав! Домашнее задание потеряло своё значение, т.к. сейчас это не самостоятельная работа, а тупо, списывание из интернета...
11:12:10 11-02-2026
Снять трусы и бегать и то лучше звучит🤨
12:28:11 11-02-2026
мда... учителя, конечно, исключительно одной домашкой заняты, больше ни на что ни минутки не тратят.
и родителям сидеть не придется, и репетиторы сразу отсеются, а дети как совсем перестанут домашку делать, так сразу и поумнеют до уровня школьной программы
21:55:51 11-02-2026
Домашнее задание либо списано из ГДЗ, либо сделано родителями, либо не делается вообще. Единицы из детей делают дз самостоятельно, проверять гдз- совершенно не информативно. Только самостоятельные и контрольные дают оценку пробелов в знаниях. Так что он прав.
12:48:13 12-02-2026
Тут надо пересматривать, не домашку отменять, а подход к объяснения и отношениям учителей к детям. А не так как сейчас показали видео, быстренько что-то на доске написали, не понятное что-то сказали и все.... и на этом урок закончен с объяснениями или того еще лучше просто дали задание без объянений делайте, а как что ни кого не волнует главное ребёнок должен знать. Да домашка сейчас не показатель, а доп оценка и закрепление пройденого, это всегда было так. Сейчас нужно вернуть нормальные которые были хотя бы в 1990-х учебники где все написано понятно, доступно и без лишней не нужной воды! А далее вернуть хорошее объяснение тем в школе и если ребёнок не понял (учитель должен сам это видеть и оставить ребёнка и лично еще раз объяснить, а не ребёнок бегать и искать учителя (иногда дети боятся или стесняются признаться в том что он не понял)). А учителей избавить от не нужных и не понятных бумажных отчётов! Вот тогда может и будут знания и возможно не понадобится репетитор. А то что наши депутаты предлагают отменить домашнее задание и отметки за него, только больше станет контрольных и самостоятельных, а объяснений не будет (как хочешь так и понимай)! При таком раскладе родителям еще больше придётся нанимать репетиторов для того что бы они объясняли ребенку темы. Просто у нас хотят разрушить бесплатное образование. А Пётр 1 на оборот для России открывал школы и высшие заведения для того что бы каждый мог быть грамотным. А мы сейчас катимся в крепостное право, когда бедные были не грамотными (даже читать, писать и считать не умели), вот к этому наше правительство и ведёт. А мы все как-то выкручиваться и пытаемся получать образование и выживать при нынешнем обстоятельстве (правительстве). Так что держитесь и молитесь о лучших временах, но как показывает реальность этого не будет, так что остаётся молиться просто за здоровье!
12:51:44 12-02-2026
Краса (12:48:13 12-02-2026) Тут надо пересматривать, не домашку отменять, а подход к объ... Столько букв начирикали, а все одно, к молитве свели...