В российских школах может измениться привычный режим учебной недели. Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил отказаться от уроков по субботам и запретить задавать домашние задания на выходные. Инициатива направлена на то, чтобы школьники имели полноценный отдых и могли восстановить силы после напряженных учебных будней. Об этом пишет РИА Новости.

По словам парламентария, расписание должно строиться так, чтобы дети освобождались от учебы в выходные и проводили это время с семьей или за личными делами.

«У педагогов и детей начинается большая важная совместная работа. И мы, законодатели, должны делать все, чтобы эта работа была им в радость», – отметил депутат.

Таким образом, если предложение поддержат, школьников ждет переход на пятидневку без обязательных заданий на субботу и воскресенье.

