В России могут запретить сайты с готовыми домашними заданиями

Авторы инициативы уверены, что свободный доступ к решенным задачам вредит репутациям школьных олимпиад

24 января 2026, 07:05, ИА Амител

Министерство просвещения разработало законопроект, запрещающий публикацию онлайн-ответов к школьным учебникам. Как сообщает "Парламентская газета", это правило распространяется и на Всероссийскую олимпиаду школьников.

В ведомстве подчеркивают, что открытый доступ к материалам итоговой аттестации и решениям задач провоцирует списывание и негативно сказывается на престиже олимпиады.

Согласно предлагаемому законопроекту, планируется ввести ограничение на публикацию сведений, касающихся материалов для контроля и оценки знаний, а также способов выполнения заданий из учебников и учебных пособий, входящих в федеральный перечень. Исключением являются данные, которые непосредственно содержатся в самих учебниках и их цифровых аналогах.

Комментарии 2

Ужас

09:35:25 24-01-2026

Будут на иностранных сайта публиковать, делов то, борьба с ветряными мельницами, потому то как и Ютуб и рутрекер и Вацап и т.д. все прекрасно работает.

Гость

19:12:28 24-01-2026

Нужно не запретить, а разделить доступ.
Например, учителя пусть списывают))), а школьникам позволить только отправить свое решение на предварительную проверку, в идеале возможность получить квалифицированную консультацию, но никак не готовое решение

