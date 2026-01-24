В России могут запретить сайты с готовыми домашними заданиями

Авторы инициативы уверены, что свободный доступ к решенным задачам вредит репутациям школьных олимпиад

24 января 2026, 07:05, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru

Министерство просвещения разработало законопроект, запрещающий публикацию онлайн-ответов к школьным учебникам. Как сообщает "Парламентская газета", это правило распространяется и на Всероссийскую олимпиаду школьников.

В ведомстве подчеркивают, что открытый доступ к материалам итоговой аттестации и решениям задач провоцирует списывание и негативно сказывается на престиже олимпиады.

Согласно предлагаемому законопроекту, планируется ввести ограничение на публикацию сведений, касающихся материалов для контроля и оценки знаний, а также способов выполнения заданий из учебников и учебных пособий, входящих в федеральный перечень. Исключением являются данные, которые непосредственно содержатся в самих учебниках и их цифровых аналогах.