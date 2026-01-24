В России могут запретить сайты с готовыми домашними заданиями
Авторы инициативы уверены, что свободный доступ к решенным задачам вредит репутациям школьных олимпиад
24 января 2026, 07:05, ИА Амител
Министерство просвещения разработало законопроект, запрещающий публикацию онлайн-ответов к школьным учебникам. Как сообщает "Парламентская газета", это правило распространяется и на Всероссийскую олимпиаду школьников.
В ведомстве подчеркивают, что открытый доступ к материалам итоговой аттестации и решениям задач провоцирует списывание и негативно сказывается на престиже олимпиады.
Согласно предлагаемому законопроекту, планируется ввести ограничение на публикацию сведений, касающихся материалов для контроля и оценки знаний, а также способов выполнения заданий из учебников и учебных пособий, входящих в федеральный перечень. Исключением являются данные, которые непосредственно содержатся в самих учебниках и их цифровых аналогах.
09:35:25 24-01-2026
Будут на иностранных сайта публиковать, делов то, борьба с ветряными мельницами, потому то как и Ютуб и рутрекер и Вацап и т.д. все прекрасно работает.
19:12:28 24-01-2026
Нужно не запретить, а разделить доступ.
Например, учителя пусть списывают))), а школьникам позволить только отправить свое решение на предварительную проверку, в идеале возможность получить квалифицированную консультацию, но никак не готовое решение