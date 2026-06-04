Депутаты предложили ввести в России 13-ю пенсию
Николай Коломейцев отметил, что выплата станет не только помощью старшему поколению, но и поддержит внутренний спрос, а значит — и промышленность
04 июня 2026, 11:44, ИА Амител
Депутат-коммунист, первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев в интервью РИА Новости выступил с инициативой ввести в России 13-ю пенсию. По его убеждению, это станет действенной мерой социальной поддержки старшего поколения.
«Особенно 13-я пенсия может быть важна для тех, у кого пенсия является единственным или основным источником дохода. Люди, которые на самом деле заслуживают самого лучшего, получат дополнительную финансовую защиту», — заявил парламентарий.
Он подчеркнул, что многие пожилые граждане не могут рассчитывать на помощь детей или других родственников, и для них такая выплата станет критически важной "подушкой безопасности".
Кроме того, Коломейцев обратил внимание на экономический эффект: пенсионеры направят полученные деньги на покупку продуктов и товаров первой необходимости в местных магазинах, что поддержит малый бизнес и в конечном счете — промышленность.
«Есть еще один важный аспект: так люди почувствуют заботу государства, которая им очень нужна», — добавил депутат.
Признавая, что выплата 13-й пенсии потребует дополнительных бюджетных расходов, Коломейцев уверен: "эффект того стоит". Речь идет не только о социальной справедливости, но и о стимулировании внутреннего спроса, подчеркнул он.
11:46:12 04-06-2026
Уже даже не смешно, как только выборы, уже лет 10 предлагают.
11:52:28 04-06-2026
Не дадут... Скорее с пенсов че нить сдернут...
11:56:23 04-06-2026
повысить пенсию - нет
ввести 13-ю пенсию - да
13:53:03 04-06-2026
Шинник (11:56:23 04-06-2026) повысить пенсию - нетввести 13-ю пенсию - да... Да, дебилизм.. отрегулировать - это сложно.
12:12:41 04-06-2026
Думал опять Миронов чудит. Ан нет, есть еще другие популисты-клоуну в госдурке
12:26:58 04-06-2026
Почему не сделать сразу людям достойные зарплаты и пенсии??? Судьи, прокуроры, военные, мчс, полиция и пр. почему-то на полном достойном гособеспечении. А остальные что, нелюди?
12:48:10 04-06-2026
Я думал, опять десантник Серёга Миронов...
13:08:36 04-06-2026
Миронов давно обошел коммунистов на полкорпуса по интенсивности добрых предложений)
14:52:42 04-06-2026
Уже "получаем" лет 10 и к дню рождения лет 5. Завалили деньгами!
16:07:52 04-06-2026
стоимость пенсионного балла нужно значительно повысить