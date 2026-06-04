Депутаты предложили ввести в России 13-ю пенсию

Николай Коломейцев отметил, что выплата станет не только помощью старшему поколению, но и поддержит внутренний спрос, а значит — и промышленность

04 июня 2026, 11:44, ИА Амител

Пенсионер, пенсия, стаж / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Депутат-коммунист, первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев в интервью РИА Новости выступил с инициативой ввести в России 13-ю пенсию. По его убеждению, это станет действенной мерой социальной поддержки старшего поколения.

«Особенно 13-я пенсия может быть важна для тех, у кого пенсия является единственным или основным источником дохода. Люди, которые на самом деле заслуживают самого лучшего, получат дополнительную финансовую защиту», — заявил парламентарий.

Он подчеркнул, что многие пожилые граждане не могут рассчитывать на помощь детей или других родственников, и для них такая выплата станет критически важной "подушкой безопасности".

Кроме того, Коломейцев обратил внимание на экономический эффект: пенсионеры направят полученные деньги на покупку продуктов и товаров первой необходимости в местных магазинах, что поддержит малый бизнес и в конечном счете — промышленность.

«Есть еще один важный аспект: так люди почувствуют заботу государства, которая им очень нужна», — добавил депутат.

Признавая, что выплата 13-й пенсии потребует дополнительных бюджетных расходов, Коломейцев уверен: "эффект того стоит". Речь идет не только о социальной справедливости, но и о стимулировании внутреннего спроса, подчеркнул он.