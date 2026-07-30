Дерево жизни. Как блогер из Алтайского края разрушает мифы о лесном хозяйстве
Ольга Лисица объясняет, зачем рубят деревья, как возникают пожары и кто каждый день заботится о лесах региона
30 июля 2026, 11:45, ИА Амител
Лес дает человеку воздух, древесину и места для отдыха. Он влияет на экономику, безопасность сел и городов, а также на то, каким мы видим родной край. Но вокруг лесного хозяйства до сих пор немало мифов. Героиня спецпроекта amic.ru "Жить по-новому" Ольга Лисица говорит о сложной теме простым языком. В блоге "Лисица о лесе" она рассказывает, как живет лес, почему ему нужен уход и какую работу выполняют люди, которых редко видит горожанин. Блог — это то, что она делает для души, помимо основной работы в должности помощника генерального директора по связям с общественностью холдинга "Алтайлес".
Мифы о лесе
Один из самых частых мифов звучит так: лес нельзя рубить, а любое спиленное дерево вредит природе.
«Я, как и многие люди, когда пришла работать в эту отрасль, думала, что ничего нельзя трогать, за лесом можно только наблюдать. Но лесное хозяйство дает большой простор для технологий, инноваций и создания новых рабочих мест без ущерба для природы, так как это возобновляемый ресурс, но делать это надо грамотно», — рассказывает Ольга.
Лес рядом с населенными пунктами нельзя оставлять без внимания, говорит собеседница. Арендаторы участков не просто берут древесину, но и убирают больные и старые деревья, восстанавливают участки, следят за территорией и защищают ее от огня.
Многие также уверены, что лес всегда горит из-за людей или намеренных поджогов. Однако в Алтайском крае причиной большинства лесных пожаров последних лет стали сухие грозы, рассказывает блогер. Молния попадает в дерево, после чего пламя быстро расходится по сухой подстилке.
Еще один миф — называть вырубками светлые участки леса или, как их называют в обиходе, "проплешины" на спутниковых картах. На деле часть таких пятен — старые гари, где уже поднимается молодой лес. Не соответствует действительности и мнение, что всю древесину из края сразу отправляют в Китай. Это не так, подчеркивает Ольга: законно заготовленная древесина перерабатывается в продукцию.
А еще блогер рассказывает о работниках лесного хозяйства. Многие из них не любят публичность и считают тяжелую работу обычным долгом. Во время крупных пожаров в Егорьевском районе в 2023 году Ольга показывала своей аудитории, как экипажи неделями жили вдали от дома, работали в жару, при сильном ветре и часами сдерживали огонь, спасая от стихии расположенные рядом населенные пункты.
Также Ольга встречается со школьниками и молодежью, рассказывает о профессиях, новых производствах и переработке древесины.
Тема касается каждого
История Алтайского края тесно связана с лесом. Рядом с ним появлялись поселения, а развитие Барнаула и горнозаводского дела напрямую зависело от древесины.
Сегодня его значение не стало меньше. Люди выбирают дома и мебель из натуральных материалов, ищут экологичные решения, едут на природу, чтобы отдохнуть от города и гаджетов.
«Лес — не декорация и не территория, которая всегда живет сама по себе. Это часть нашей безопасности, экономики и будущего. И важно, что с каждым годом все активнее развивается безотходное производство, когда в дело идет все — от ствола и коры до щепы и опилок. Это товары, рабочие места, налоги и возможности для районов края», — считает Ольга.
Менять мир небольшими шагами
Связь Ольги с лесом появилась задолго до профессиональной деятельности. С шестого класса она занималась в школьном лесничестве "Елочка" в Первомайском районе, ездила на слеты, участвовала в конкурсах и готовила исследовательские работы. Позже получила филологическое образование. Знание языка и умение объяснять сложные темы пригодились ей в работе в лесной отрасли.
Для нее жить по-новому — не ждать готовых решений и не ограничивать себя должностной инструкцией. Это значит делать немного больше, передавать знания и создавать вокруг себя среду, в которой люди хотят расти.
Этот же принцип она применяет в обычной жизни. Девушка занимается фитнесом: бегает, делает зарядку на улице в любую погоду круглый год, участвует в "Гонке героев" и посещает тренажерный зал. И тоже рассказывает об этом в соцсетях.
«Если хотя бы один человек после моего рассказа лучше понял лес или добавил в жизнь полезную привычку, значит, день прошел не зря», — говорит Ольга.
Она уверена, что у Алтайского края большой потенциал. Но новые производства, современные технологии и бережное отношение к природе не возникают сами. Их создают конкретные люди — те, кто берет на себя ответственность и начинает с малого.
11:59:59 30-07-2026
У меня один знакомый дерево жизни выращивал, потом его кто-то сдал пришла полиция и дали три года условно
14:52:44 30-07-2026
Гость (11:59:59 30-07-2026) У меня один знакомый дерево жизни выращивал, потом его кто-т... Что-то мало дали.
12:00:28 30-07-2026
Пусть блогер по ленточным лесам прокатиться, где многолетний бурелом до сих пор валяется и на его фоне расскажет о заботе и профилактике пожаров((
16:46:19 30-07-2026
ВВП (12:00:28 30-07-2026) Пусть блогер по ленточным лесам прокатиться, где многолетний... Бываю в ленточных борах регулярно. По ветровалу и бурелому: это последствия ураганного ветра в ноябре 2023 года. По закону убирать такую древесину из леса арендатор не может без специальных разрешительных документов, получить которые не всегда возможно. Это проблема стоит на уровне не только нашего региона. Там, где ветровал можно было оперативно убрать из леса, это было сделано по возможности сразу.
18:36:23 30-07-2026
Ольга Лисица (16:46:19 30-07-2026) Бываю в ленточных борах регулярно. По ветровалу и бурелому: ... Ну да, и опашку противопожарную Вы, в силу своего возраста, нормальную не видели в лесах, как это раньше делалось, когда лесничий следил за своими кварталами леса, как убирался сушняк своевременно, как лес берегли тогда. Вы мыслите и пишете современными стандартами, но как-то новые стандарты не способствуют сохранению лесов, столько лесовозов в Казахстан, Китай и т.д. в советское время не ходило, с рубкой было очень строго, чтобы бревна на постройку в лесничестве выписать, нужно было побегать за разрешениями, а рубщиков незаконных судили, а сейчас в частных руках много, и каждый думает " а после меня хоть потоп", одним днем живут.
06:34:09 31-07-2026
Гость (18:36:23 30-07-2026) Ну да, и опашку противопожарную Вы, в силу своего возраста, ... А как же тот факт, что один Боровлянский лесхоз в советское время заготавливал древесины больше, чем сегодня все лесные предприятия края вместе взятые?
12:30:06 30-07-2026
как цинично и беспринципно алтайлес свою пиарщицу блогеркой обзывает
13:16:54 30-07-2026
подорвать лесохозяйство или что? цель у этой "греты" какая ?! женщина, идите замуж и рожайте детей, вот цель жизни человека. а не это фот всё
16:09:25 30-07-2026
Ага, в моем детстве сухих гроз, видимо, не было вообще, я столько пожаров сроду не помню. А в последние годы просто расписание пожаров какое-то, горит наш лес с завидной регулярностью, и все они, "грозы".... Душа болит, когда едешь по егорьевскому и волчихинскому лесу - мёртвый лес, сколько километров гари стоит, а сколько десятилетий нужно, чтобы он восстановился! Увидела бы, кто поджигает- ей-Богу, своими руками придушила бы этих .........!
16:43:09 30-07-2026
Гость (16:09:25 30-07-2026) Ага, в моем детстве сухих гроз, видимо, не было вообще, я с... Действительно, климат изменился и до 90% лесных пожаров именно от сухих гроз. Их, например, раньше в таком количестве не было в Павловске, а теперь регулярно. Очень много видео, это подтверждающих.
22:29:34 30-07-2026
Ольга Лисица (16:43:09 30-07-2026) Действительно, климат изменился и до 90% лесных пожаров имен... Про "отсутствие" сухих гроз раньше - это была ирония...