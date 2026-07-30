Дерево жизни. Как блогер из Алтайского края разрушает мифы о лесном хозяйстве

Ольга Лисица объясняет, зачем рубят деревья, как возникают пожары и кто каждый день заботится о лесах региона

30 июля 2026, 11:45, ИА Амител

Ольга Лисица / Фото из архива героини спецпроекта

Лес дает человеку воздух, древесину и места для отдыха. Он влияет на экономику, безопасность сел и городов, а также на то, каким мы видим родной край. Но вокруг лесного хозяйства до сих пор немало мифов. Героиня спецпроекта amic.ru "Жить по-новому" Ольга Лисица говорит о сложной теме простым языком. В блоге "Лисица о лесе" она рассказывает, как живет лес, почему ему нужен уход и какую работу выполняют люди, которых редко видит горожанин. Блог — это то, что она делает для души, помимо основной работы в должности помощника генерального директора по связям с общественностью холдинга "Алтайлес".

Мифы о лесе

Один из самых частых мифов звучит так: лес нельзя рубить, а любое спиленное дерево вредит природе.

«Я, как и многие люди, когда пришла работать в эту отрасль, думала, что ничего нельзя трогать, за лесом можно только наблюдать. Но лесное хозяйство дает большой простор для технологий, инноваций и создания новых рабочих мест без ущерба для природы, так как это возобновляемый ресурс, но делать это надо грамотно», — рассказывает Ольга.

Лес рядом с населенными пунктами нельзя оставлять без внимания, говорит собеседница. Арендаторы участков не просто берут древесину, но и убирают больные и старые деревья, восстанавливают участки, следят за территорией и защищают ее от огня.

Многие также уверены, что лес всегда горит из-за людей или намеренных поджогов. Однако в Алтайском крае причиной большинства лесных пожаров последних лет стали сухие грозы, рассказывает блогер. Молния попадает в дерево, после чего пламя быстро расходится по сухой подстилке.

Еще один миф — называть вырубками светлые участки леса или, как их называют в обиходе, "проплешины" на спутниковых картах. На деле часть таких пятен — старые гари, где уже поднимается молодой лес. Не соответствует действительности и мнение, что всю древесину из края сразу отправляют в Китай. Это не так, подчеркивает Ольга: законно заготовленная древесина перерабатывается в продукцию.

А еще блогер рассказывает о работниках лесного хозяйства. Многие из них не любят публичность и считают тяжелую работу обычным долгом. Во время крупных пожаров в Егорьевском районе в 2023 году Ольга показывала своей аудитории, как экипажи неделями жили вдали от дома, работали в жару, при сильном ветре и часами сдерживали огонь, спасая от стихии расположенные рядом населенные пункты.

Также Ольга встречается со школьниками и молодежью, рассказывает о профессиях, новых производствах и переработке древесины.

Ольга Лисица / Фото из архива героини спецпроекта

Тема касается каждого

История Алтайского края тесно связана с лесом. Рядом с ним появлялись поселения, а развитие Барнаула и горнозаводского дела напрямую зависело от древесины.

Сегодня его значение не стало меньше. Люди выбирают дома и мебель из натуральных материалов, ищут экологичные решения, едут на природу, чтобы отдохнуть от города и гаджетов.

«Лес — не декорация и не территория, которая всегда живет сама по себе. Это часть нашей безопасности, экономики и будущего. И важно, что с каждым годом все активнее развивается безотходное производство, когда в дело идет все — от ствола и коры до щепы и опилок. Это товары, рабочие места, налоги и возможности для районов края», — считает Ольга.

Менять мир небольшими шагами

Связь Ольги с лесом появилась задолго до профессиональной деятельности. С шестого класса она занималась в школьном лесничестве "Елочка" в Первомайском районе, ездила на слеты, участвовала в конкурсах и готовила исследовательские работы. Позже получила филологическое образование. Знание языка и умение объяснять сложные темы пригодились ей в работе в лесной отрасли.

Для нее жить по-новому — не ждать готовых решений и не ограничивать себя должностной инструкцией. Это значит делать немного больше, передавать знания и создавать вокруг себя среду, в которой люди хотят расти.

Этот же принцип она применяет в обычной жизни. Девушка занимается фитнесом: бегает, делает зарядку на улице в любую погоду круглый год, участвует в "Гонке героев" и посещает тренажерный зал. И тоже рассказывает об этом в соцсетях.

«Если хотя бы один человек после моего рассказа лучше понял лес или добавил в жизнь полезную привычку, значит, день прошел не зря», — говорит Ольга.

Она уверена, что у Алтайского края большой потенциал. Но новые производства, современные технологии и бережное отношение к природе не возникают сами. Их создают конкретные люди — те, кто берет на себя ответственность и начинает с малого.

Ольга Лисица / Фото из архива героини спецпроекта