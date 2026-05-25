Барнаульский общественник предлагает благоустроить Пивоварский водопад

Илья Кононов считает, что малоизвестный объект может стать новой точкой притяжения

25 мая 2026, 12:20, ИА Амител

Илья Кононов / Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

Мало кто знает, что в Барнауле есть свой водопад — Пивоварский. Он находится на одноименной реке почти в центре города и пока больше знаком экологическим волонтерам, чем большинству горожан. Барнаульский общественник, директор фонда "Новые решения" и куратор проекта "Городские решения" партии "Новые люди" Илья Кононов предлагает превратить это место в небольшую зону для прогулок и отдыха. Илья стал новым героем спецпроекта amic.ru "Жить по-новому" — о людях, которые не ждут идеальных условий, а меняют город здесь и сейчас.

Видели водопад? А он есть!

Пивоварский водопад находится на реке Пивоварке, в районе проспекта Строителей, недалеко от ТРЦ "Галактика". Из-за искусственной насыпи и перепада высот там образовался водопад: река проходит через тоннель под железнодорожным полотном и падает обратно в русло. Рядом — гаражи и частный сектор, подойти к водопаду сейчас непросто.

По словам Ильи Кононова, это место хорошо знают экологические волонтеры и жители ближайших районов.

«Когда говоришь людям, что в Барнауле есть водопад, они удивляются. Он небольшой, но когда видишь его вживую, это приятно удивляет. Мне кажется, здесь можно сделать интересное место притяжения горожан и туристов», — говорит Илья.

Сейчас территория больше похожа на "заброшку", чем на место для прогулок. У водопада скапливается мусор, а сама Пивоварка постепенно мелеет. Илья не раз участвовал здесь в субботниках и со временем понял: одной уборки мало. Нужен проект, который поможет привести участок в порядок и сделать его приятным для горожан.

Не просто убрать мусор

Илья предлагает создать у Пивоварского водопада небольшую рекреационную зону. Не большой парк с дорогими решениями, а ухоженное место, где можно остановиться, посмотреть на воду и увидеть в городе что-то новое.

Проект предполагает очистку берега от бытовых и промышленных отходов, а русла реки — от иловых отложений. Нужно выровнять дно, восстановить пропускную способность реки, укрепить берег, убрать сухие и аварийные деревья, поросль и кустарники, которые мешают обзору и проходу. Кроме того, Илья предлагает сделать удобные подходы к водопаду, прогулочные дорожки, поставить скамейки, урны, навесы, качели, беседки и провести освещение.

«Если делать такую территорию не для галочки, нужно понимать, как живет река. Пивоварка мелеет, дно заилено, отдельные участки требуют расчистки. Есть и проблема кленовой поросли: она вытесняет другую растительность и может влиять на состояние водоема», — объясняет Илья.

Проект он разрабатывал вместе с преподавателями географического факультета Алтайского госуниверситета по направлению ландшафтной архитектуры. Сначала идею хотели подать на грант, но расчеты показали: работы потребуют больших вложений. Теперь Кононов планирует доработать проект и искать другие источники финансирования, в том числе федеральные.

Илья Кононов / Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

Нужен новый подход

История с Пивоварским водопадом для Ильи Кононова — часть более широкой темы. Он считает, что Барнаулу нужен единый подход к благоустройству, озеленению и городской среде.

Ландшафтная архитектура — это не только парки и цветники к лету. Это весь путь человека: от дома до школы, от остановки до магазина, от двора до общественного пространства.

«Парки — это хорошо. Но каждый день человек там не бывает. Зато каждый день мы проходим между домами, вдоль дорог, через дворы. И важно, чтобы эти места тоже были продуманы. Городская среда влияет не только на внешний вид города, но и на психологическое состояние людей», — говорит Илья.

По его мнению, городу нужен специалист или команда, которые системно занимаются ландшафтной архитектурой: понимают растения, коммуникации, сезонность, безопасность и визуальный облик улиц.

От волонтерства к фонду

Интерес Ильи к таким проектам появился не случайно. Он родился и вырос в Барнауле, с детства много ездил по Алтайскому краю и говорит, что хорошо понимает ценность местной среды. Поэтому и учиться пошел на ландшафтного дизайнера.

«Я люблю наш город и наш регион. Мне важно, как они выглядят и как люди с ними взаимодействуют», — говорит он.

Общественной работой Илья занимается давно. Еще в школе он участвовал в волонтерских проектах, затем в колледже и вузе появились молодежные инициативы и грантовые конкурсы.

Сейчас он руководит фондом "Новые решения", который помогает людям, и поддерживает инициативы, в том числе молодежные проекты — организационно, ресурсно и консультационно.

Также Илья Кононов курирует проектный блок в партии "Новые люди", в том числе развивает в крае федеральный проект по благоустройству "Городские решения". Ему близок подход, при котором изменения начинаются не только с больших государственных программ, но и с конкретных инициатив жителей.

«Мне нравится идея, по которой работает партия: давайте вместе сделаем для нас. Не просто сверху решили. А люди сами говорят, каких пространств им не хватает и каким они хотят видеть свой город», — отмечает Илья.

"Жить по-новому"

Пивоварский водопад — не самый очевидный объект для большого разговора о будущем Барнаула. Но именно в этом, считает Илья Кононов, и есть смысл.

Можно ждать федеральных программ, крупных проектов и больших бюджетов. А можно увидеть маленькую речку, небольшой водопад, мусор на берегу — и предложить решение.

«Жить по-новому – это не ждать, когда кто-то придет и все сделает. Это смотреть на место рядом с собой и думать, как его можно улучшить. Пусть сначала это будет маленький участок, но с него тоже может начаться изменение города», — говорит Илья.